Neymar, Lionel Messi'nin Krallar Ligi Dünya Kupası'nda oynayabileceğini açıkladı
Kings League nedir?
Kings League, eski Barcelona savunma oyuncusu Gerard Piqué tarafından kurulan bir organizasyon. Turnuvada, yedişer kişilik takımlar karşı karşıya geliyor ve bu takımların bazılarının başkanlığını Neymar, Sergio Agüero ve Robert Lewandowski gibi dünya çapında yıldız isimler yapıyor.
Kings League’in kuralları, klasik futboldan oldukça farklı. Maçlar, topun bir kafesten sahaya bırakılmasıyla başlıyor ve ilk anda sahada her takımdan yalnızca iki oyuncu bulunuyor. Oyun içinde ise video oyunlarını andıran “güçlendirme” unsurları yer alıyor.
Bunlar arasında çifte gol kartı, penaltının kaçırılması hâlinde takıma avantaj sağlayan ters penaltı uygulaması ve kenardaki yıldız isimlerin sahaya girip 12 yardadan şut çekmesine imkân tanıyan başkan penaltısı gibi kurallar bulunuyor.
Messi turnuvaya katılabilir mi?
Brezilya’da katıldığı bir podcast yayınında konuşan Neymar, Lionel Messi’nin şu anda eleme aşamasında oynanan 2026 Kings League Dünya Kupası Uluslar turnuvasını izlemeye ilgi duyduğunu ve hatta Arjantinli yıldızın sahaya çıkma ihtimalinin de gündemde olduğunu söyledi.
Neymar, Messi’nin “yarı final ya da finalde oynama” fikrini değerlendirdiğini ifade etti. Neymar, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain takım arkadaşından gelen mesajla ilgili şunları anlattı: “Bana yazdı ve gelip gelemeyeceğini sordu. Ben de locanın dolu olup olmadığını kontrol edeceğimi söyledim. Messi gelebilir.” Gerard Piqué de daha önce Messi’ye davet göndermek istediklerini dile getirmişti.
Basına konuşan Pique şöyle demişti: “Klasik futbol dünyasının tüm büyük efsanelerini buraya çekmeye çalışıyoruz. Messi ise onların en büyüğü. Şu anda hâlâ aktif bir oyuncu ve Inter Miami’de oynuyor. Ama futbolu bıraktığında, onu davet etme şansımız olabilir.” Sergio Agüero da Piqué’nin sözlerine katılarak şunları ekledi: “Bu konuyu henüz konuşmadık. Takvim nedeniyle şu an biraz zor görünüyor ama bir gün bizimle oynayabilmesini umuyorum. Birçok yıldız oynadı, daha fazlası da gelmek istiyor. Chicharito (Javier Hernández), Ronaldinho, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko ve Iker Casillas’ın diğer takımlar adına oynadığını gördük. Kunisports’u temsil etmek isteyen çok sayıda oyuncu var ancak zamanlama ve mesafeler nedeniyle bu her zaman mümkün olmuyor. Yine de birçok eski futbolcu oynamaya istekli; mesele sadece uygun tarihleri bulmak.”
Messi’nin şu anki hedefleri
Lionel Messi şu sıralar odağını Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda oynama ihtimaline çevirmiş durumda. Ancak Arjantin’in 2022’de Katar’da kazandığı kupayı koruma hedefiyle bir kez daha dünya sahnesine çıkıp çıkmayacağına henüz kesin olarak karar vermiş değil.
Inter Miami’nin yıldızı, kasım ayında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Elbette orada olmayı çok istiyorum, büyük bir istek ve heyecan duyuyorum; bu çok açık. Ama kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum ki takıma katkı sağlayabileyim ve gerçekten önemli olabileyim. Bunun büyük ölçüde fiziksel olarak hazır olmak ve en üst seviyede performans gösterebileceğimden emin olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum.”
Dünya Kupası maçlarını Miami’de oynama ihtimali sorulduğunda ise Messi şu ifadeleri kullandı: “Dünya Kupası her zaman özeldir; milli takımla, resmi turnuvalarda ve özellikle bir Dünya Kupası’nda oynamak bambaşka bir şeydir. Taşıdığı tüm anlamıyla… Bunun çok özel bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenmesi nedeniyle, uzun yolculuklar ve Kanada ya da Meksika’da oynanacak maçlar gibi zorluklar olsa da organizasyon açısından olağanüstü bir turnuva olacağına inanıyorum. Ama dediğim gibi, bir Dünya Kupası’nda daha yer almak, kazandığımız son dünya şampiyonluğunu savunmak ve bir kez daha bu sahnede olmak harika olurdu.”
Sırada ne var?
2026 Dünya Kupası’nda Arjantin, grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Ancak bundan önce, Avrupa şampiyonu İspanya ile Finalissima’da kozlarını paylaşacak.
