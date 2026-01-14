Neymar, Lionel Messi'nin Krallar Ligi Dünya Kupası'nda oynayabileceğini açıkladı

Kings League, eski Barcelona savunma oyuncusu Gerard Piqué tarafından kurulan bir organizasyon. Turnuvada, yedişer kişilik takımlar karşı karşıya geliyor ve bu takımların bazılarının başkanlığını Neymar, Sergio Agüero ve Robert Lewandowski gibi dünya çapında yıldız isimler yapıyor.

Kings League’in kuralları, klasik futboldan oldukça farklı. Maçlar, topun bir kafesten sahaya bırakılmasıyla başlıyor ve ilk anda sahada her takımdan yalnızca iki oyuncu bulunuyor. Oyun içinde ise video oyunlarını andıran “güçlendirme” unsurları yer alıyor.

Bunlar arasında çifte gol kartı, penaltının kaçırılması hâlinde takıma avantaj sağlayan ters penaltı uygulaması ve kenardaki yıldız isimlerin sahaya girip 12 yardadan şut çekmesine imkân tanıyan başkan penaltısı gibi kurallar bulunuyor.