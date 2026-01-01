Neymar, Lionel Messi'den uzak kalacağı sözleşmeyi imzaladı

Brezilya Millî Takımı’nın 128 maçta attığı 79 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, Eylül 2023’te yaşadığı diz bağları sakatlığından bu yana ülkesinin formasını giyemedi. Buna rağmen yıldız futbolcu, bir kez daha dünya şampiyonluğu için sahaya çıkmaya kararlı olduğunu vurguluyor.

Neymar, kısa süre önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu Dünya Kupası’nı yeniden Brezilya’ya getirmek için elimizden gelen her şeyi, hatta imkânsızı bile yapacağız” dedi. Bu hedefteki rolüne ilişkin ise, “Finale kalırsak, gol atacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

PSG, Milan, Chelsea ve Real Madrid gibi kulüpleri çalıştırmış olan teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar’ın millî takıma geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, seçimlerinde duygusallığa yer vermeyeceğini de sık sık dile getirdi. Neymar’a, formasını yeniden kazanması gerektiği açıkça bildirildi.

İtalyan teknik direktör bu konuda şunları söyledi:

“Neymar’dan söz ediyorsak, diğer oyunculardan da söz etmemiz gerekir. Neymar’lı ya da Neymar’sız, başka oyuncularla ya da onlarsız bir Brezilya’yı düşünmek zorundayız. “Kesin kadroyu mart ayındaki FIFA takviminin ardından belirleyeceğiz. İnsanların Neymar’a büyük ilgi duyduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak şunu netleştirmek isterim: Şu an aralık ayındayız, Dünya Kupası haziran ayında. Dünya Kupası’na gidecek takımı mayıs ayında seçeceğim. Eğer Neymar bunu hak ederse, sağlığı yerindeyse ve bir başkasından daha iyi durumdaysa, Dünya Kupası’nda oynar. Kimseye bir borcum yok.”