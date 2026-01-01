Getty
Neymar, Lionel Messi'den uzak kalacağı sözleşmeyi imzaladı
Neymar’ın Santos’taki yeni sözleşmesi ne zaman sona erecek?
Globo Esporte’nin haberine göre Neymar, Santos’la yaptığı anlaşma kapsamında 31 Aralık 2026’ya kadar Vila Belmiro’da kalacak. Bir dönem 33 yaşındaki oyun kurucunun serbest kalmasının ardından yeni bir maceraya atılacağı düşünülüyordu. Ancak dizinden geçirdiği ameliyat sonrası bir rehabilitasyon sürecinden daha geçen Neymar, ailesine ve yakın çevresine yakın kalmasını sağlayan tanıdık ortamda kariyerine devam etmekten memnun.
- Getty Images
Yüksek maliyetli anlaşma: Neymar, Santos’a ne kadara mal oluyor?
Santos, sembol kaptanının yeni sözleşmeye imza atmasından büyük memnuniyet duyarken, Globo Neymar’ın kulübe aylık maliyetinin “dört ya da beş ortalama oyuncunun” toplamına denk geldiğini aktarıyor. Ayrıca yıldız oyuncunun, NR Sports ile yaptığı imaj hakları anlaşması da gelirini artırıyor. Neymar, 2025 sezonunu etkileyici bir şekilde noktaladıktan sonra takımda kalmaya karar verdi.
Santos’un küme düşme hattından uzaklaşmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Kasım ayında hamstring sakatlığından döndükten sonra yedi maçta beş gol kaydetti; bunların arasında Juventude’ye karşı yaptığı hat-trick de yer aldı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusunun, Dünya Kupası yılı olması nedeniyle yeni bir başlangıç yapıp yapmayacağı sık sık gündeme geldi. 2026 Dünya Kupası’nda Carlo Ancelotti’nin kadrosunda yer alabilmesi için Neymar’ın düzenli forma giymesi büyük önem taşıyor.
Dünya Kupası hedefi: Neymar, Brezilya kadrosunda yer alacak mı?
Brezilya Millî Takımı’nın 128 maçta attığı 79 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, Eylül 2023’te yaşadığı diz bağları sakatlığından bu yana ülkesinin formasını giyemedi. Buna rağmen yıldız futbolcu, bir kez daha dünya şampiyonluğu için sahaya çıkmaya kararlı olduğunu vurguluyor.
Neymar, kısa süre önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu Dünya Kupası’nı yeniden Brezilya’ya getirmek için elimizden gelen her şeyi, hatta imkânsızı bile yapacağız” dedi. Bu hedefteki rolüne ilişkin ise, “Finale kalırsak, gol atacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
PSG, Milan, Chelsea ve Real Madrid gibi kulüpleri çalıştırmış olan teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar’ın millî takıma geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, seçimlerinde duygusallığa yer vermeyeceğini de sık sık dile getirdi. Neymar’a, formasını yeniden kazanması gerektiği açıkça bildirildi.
İtalyan teknik direktör bu konuda şunları söyledi:
“Neymar’dan söz ediyorsak, diğer oyunculardan da söz etmemiz gerekir. Neymar’lı ya da Neymar’sız, başka oyuncularla ya da onlarsız bir Brezilya’yı düşünmek zorundayız. “Kesin kadroyu mart ayındaki FIFA takviminin ardından belirleyeceğiz. İnsanların Neymar’a büyük ilgi duyduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak şunu netleştirmek isterim: Şu an aralık ayındayız, Dünya Kupası haziran ayında. Dünya Kupası’na gidecek takımı mayıs ayında seçeceğim. Eğer Neymar bunu hak ederse, sağlığı yerindeyse ve bir başkasından daha iyi durumdaysa, Dünya Kupası’nda oynar. Kimseye bir borcum yok.”
- GOAL/Getty
MSN yeniden birleşmesi yok: Neymar, MLS’te Messi ve Suárez’le buluşmayacak
Neymar’ın kendini kanıtlaması gereken çok şey var. Zira 2023’te Al-Hilal’e transfer olmasından bu yana toplam 89 maçı kaçırdı. Talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığı, Orta Doğu’daki yüksek bedelli sözleşmesinin sona ermesine yol açarken, Santos’a dönüşünün ardından da çeşitli fiziksel sorunlar yaşadı.
Sol dizinden bir ameliyat daha geçiren Neymar’ın, daha önce Philippe Coutinho ve Matheus Cunha gibi isimlerin ciddi diz sakatlıklarından hızlı şekilde dönmesine katkı sağladığı için “Dr. Mucize” lakabıyla anılan ünlü Brezilyalı fizyoterapist Eduardo Santos ile çalıştığı belirtiliyor.
Bu plan doğrultusunda ilerlemeyi seçen Neymar, İtalya ve İngiltere Premier Lig ekipleriyle adı anılmış olsa da, eski Barcelona takım arkadaşları Messi ve Luis Suárez ile MLS Kupası’nı kazanan Inter Miami’de yeniden bir araya gelme ihtimalini şimdilik rafa kaldırmış durumda.
ABD’de efsaneleşen “MSN” hücum hattının yeniden kurulabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Güney Florida’ya olası bir transfer belirsiz bir tarihe ertelenmiş görünüyor. Buna rağmen Neymar’ın önündeki 12 ay, hâlâ oynayacağı ve hedefleyeceği çok şey barındırıyor.
Reklam