Neymar, kitlesel yuhalama sonrasında kendi taraftarlarına sert çıktı

Pazar günü, Santos'un Fluminense'ye 2-3 yenilmesinin ardından Vila Belmiro Stadyumu'ndaki atmosfer zehirli bir havaya dönüştü. Santos taraftarları kendilerini tutamadı ve maçın bitiş düdüğü çalındığında Neymar'ı ıslık ve yuhalama yağmuruna tuttu.

Brezilyalı oyuncu açıkça üzgündü ve tünele koşarken kameralara yakalandı. Maçın hemen ardından sosyal medyada taraftarların sert ıslıklarına olan inanamama duygusunu dile getirdi ve şöyle yazdı: "Görünüşe göre işler o kadar ileri gitti ki, neden kulaklarımı kaşıdığımı bile açıklamak zorunda kalıyorum! Ciddi olarak, gerçekten çok ileri gidiyorsunuz ve tüm sınırları aşıyorsunuz. Her gün bununla uğraşmak zorunda kalmam üzücü, hiç kimse buna tahammül edemez."

Neymar, geçen sezon Santos'un Brasileiro Série A'da ligde kalmasında kritik bir rol oynamış olsa da, bu sezon işler biraz daha zor gidiyor. Dokuz maçta dört gol ve üç asist kaydetmesine rağmen, bireysel çabaları, ligde oynanan on iki maçta sadece üç galibiyetlik kötü seriyi örtbas edemedi.

Kulüp şu anda on beşinci sırada, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde. Ancak Memphis Depay'ın forma giydiği Corinthians, on yedinci sırada, küme düşme hattında bulunuyor.

Maçın kendisi ev sahibi takım için hayal kırıklığı yarattı. Santos, Gabriel Barbosa ve Álvaro Barreal'in golleriyle iki kez öne geçti, ancak bu üstünlüğü koruyamadı. Dönüm noktası, ikinci yarının sonlarında Neymar'ın galibiyeti garantilemek için büyük bir fırsatı kaçırmasıyla geldi. Sonunda, 86. dakikada John Kennedy galibiyet golünü ağlara gönderdi.

Neymar’ın Santos’taki mevcut durumu, uluslararası kariyeri hakkında da önemli sorular ortaya atıyor. Dünya Kupası yaklaşırken, Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, tüm zamanların en golcü oyuncusuna kapıyı açık tuttu.

Neymar'ın, son kadro açıklanmadan önce, onu bir önceki kadroya almayan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi ikna etmek için yaklaşık on maçı kaldı. Oyun kurucunun kaderi, Brezilya'da ulusal bir mesele haline geldi; Cumhurbaşkanı Lula, oyuncunun fiziksel olarak formda olması şartıyla kadroya alınması gerektiğini açıkladı.