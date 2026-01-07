Neymar, lüks yaşam tarzını sergilemekten hiç çekinmemiştir, ancak son satın alımı, lüks oyuncaklara olan düşkünlüğünü sinematik bir düzeye taşımıştır. 33 yaşındaki forvet, bu hafta Instagram'da, bir futbolcunun garajından çok Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerinden bir sahneye benzeyen bir şey paylaştı.

Görüntülerde, Santos yıldızı, ulaşım portföyünün merkezini oluşturan üç adet siyah renkli makinenin yanında gururla duruyor. En yeni ekleme, tasarımı o kadar agresif ki, işe gidip gelmekten çok savaşa hazır gibi görünen Batmobil'in sadık bir kopyası.

Neymar, bu gönderiye basit ama anlamlı bir mesaj ekledi: "Hayaller gerçek olabilir." Brezilyalı oyuncu için bu aracı satın almak, DC Comics karakterine olan uzun süredir devam eden takıntısının doruk noktası olsa da, satın almanın önemli bir pratik dezavantajı var. Yedi haneli bir rakama mal olmasına rağmen, araba trafiğe çıkamaz. Tank benzeri boyutları ve standart güvenlik özelliklerinin olmaması, aracın kamuya açık kullanım için tescil edilememesi anlamına geliyor ve onu 1,3 milyon sterlinlik, sadece özel arazide kalması gereken bir sergi parçası haline getiriyor.