Neymar, iki Batman aracı ve özel jet için 50 milyon sterlin harcadı!
Bir süper kahramanın garajı
Neymar, lüks yaşam tarzını sergilemekten hiç çekinmemiştir, ancak son satın alımı, lüks oyuncaklara olan düşkünlüğünü sinematik bir düzeye taşımıştır. 33 yaşındaki forvet, bu hafta Instagram'da, bir futbolcunun garajından çok Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerinden bir sahneye benzeyen bir şey paylaştı.
Görüntülerde, Santos yıldızı, ulaşım portföyünün merkezini oluşturan üç adet siyah renkli makinenin yanında gururla duruyor. En yeni ekleme, tasarımı o kadar agresif ki, işe gidip gelmekten çok savaşa hazır gibi görünen Batmobil'in sadık bir kopyası.
Neymar, bu gönderiye basit ama anlamlı bir mesaj ekledi: "Hayaller gerçek olabilir." Brezilyalı oyuncu için bu aracı satın almak, DC Comics karakterine olan uzun süredir devam eden takıntısının doruk noktası olsa da, satın almanın önemli bir pratik dezavantajı var. Yedi haneli bir rakama mal olmasına rağmen, araba trafiğe çıkamaz. Tank benzeri boyutları ve standart güvenlik özelliklerinin olmaması, aracın kamuya açık kullanım için tescil edilememesi anlamına geliyor ve onu 1,3 milyon sterlinlik, sadece özel arazide kalması gereken bir sergi parçası haline getiriyor.
Üç yıllık bir çalışma
Batmobil, basit bir bayiden satın alınan bir araç değildi. Hayata geçirilmesi için muazzam bir çaba gerektiren, özel olarak tasarlanmış bir mühendislik eseriydi. Raporlara göre, araç Sao Paulo yakınlarındaki Dream Car Museum'dan Neymar'ın kişisel garajına transfer edildi.
Makinenin yapımı, projeyi tamamlamak için üç yıl boyunca çalışan 50 kişilik bir ekibin sevgi dolu emeğinin ürünüydü. Her ayrıntı, Caped Crusader'ın aracının tehditkar estetiğini taklit etmek için özenle tasarlanmış ve süper arabalarla dolu bir garajda bile göze çarpmasını sağlamıştır.
Bu son satın alma, varlıklarının belirli bir "Batman" temalı bölümüne sadece son dokunuş niteliğinde. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, arabanın yanında özel yapım "Batcopter" helikopteri de görünüyor. Havacılık mucizesi olan helikopterin değeri 10 milyon sterlin olarak bildiriliyor. Süper kahramandan esinlenerek özel olarak tasarlanmış iç dikişleri ve markası ile Brezilya semalarında uygun bir tarzda seyahat etmesini sağlıyor.
Üçlüyü tamamlayan ise Dassault Falcon 900LX özel jeti. Yaklaşık 37 milyon sterlin değerindeki uçak, uzun mesafeli uluslararası seyahatler için kullandığı başlıca ulaşım aracı. Bu üç araç bir araya geldiğinde, yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir yatırım oluşturuyor.
Bir fanatiğin adanmışlığı
Neymar'ın Batman'e olan sevgisi iyi bilinir. Sık sık gol attığında bu karaktere atıfta bulunan hareketlerle kutlama yapar ve sırtında bu süper kahramanın dövmesi vardır. 2022'de, hayranları onu The Batman filminin Paris galasında kırmızı halıda yürürken gördü ve burada başrol oyuncuları Robert Pattinson ve Zoe Kravitz ile birlikte fotoğraflandı.
"Bat-filo" manşetleri süslerken, Neymar'ın koleksiyonunun geri kalanı da etkileyici olmaya devam ediyor. Forvet, daha geleneksel yolculuklar için inanılmaz bir lüks araç koleksiyonuna sahip. Geçen yıl, 300.000 sterline bir Rolls-Royce Ghost satın aldı. Garajında ayrıca bir Bentley Continental GT, bir Aston Martin DBX, bir Lamborghini Huracan, bir Mercedes G Wagon ve nadir bir Maserati MC12 bulunduğu bildiriliyor.
Suudi milyonlarca dolarlık fonla destekleniyor
Böyle bir koleksiyonu oluşturmak için gereken finansal güç, Suudi Pro Ligi'ndeki kariyeri sayesinde önemli ölçüde arttı. Neymar, 2023 yılında Al-Hilal'e, futbol gelirlerinin görünümünü yeniden şekillendiren bir sözleşmeyle katıldı.
Orta Doğu'da geçirdiği süre, onu sadece yedi maça çıkmasına neden olan ciddi bir diz sakatlığıyla gölgelense de, haftada 2,5 milyon sterlin gibi göz kamaştırıcı bir gelir elde etmeye devam etti. Bir buçuk yıllık kalış süresi boyunca, toplam 193,8 milyon sterlin kazandığı bildirildi.
Neymar, 2025 yılında çocukluk kulübü Santos'a dönmek için önemli bir maaş kesintisi kabul etti. Ancak, 330 milyon sterlinin üzerinde bir net servete sahip olduğu bildirilen Brezilyalı ikon, çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için fazlasıyla yeterli gelire sahip, dünyanın en zengin sporcularından biri olmaya devam ediyor.
