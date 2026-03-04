Getty Images Sport
Neymar için geri dönüş yolu mu? Santos yıldızı, Rodrygo'nun sakatlığı ve Estevao'nun endişeleriyle Carlo Ancelotti yönetimindeki ilk maçta şansını yakalamak için iki maçta Brezilya kadrosuna girmeye çalışacak
Ancelotti'nin listesine geri sayım başladı
UOL'a göre Neymar, Brezilya milli takımının radarında resmi olarak yeniden yerini aldı. Dünya Kupası öncesindeki son FIFA uluslararası penceresi için kadro açıklamasının yapılmasına sadece 12 gün kala, teknik kadroya yakın kaynaklar Santos yıldızının yakından takip edildiğini doğruladı. Ancak geri dönüşü, tamamen fiziksel dayanıklılığını tutarlı bir şekilde gösterme becerisine bağlı.
Santos'un Campeonato Paulista'dan erken elenmesi, daha uzun bir maç serisi planlarını bozarak zamanla yarışmayı zorlaştırdı. Sonuç olarak, Neymar'ın artık sadece iki maçı kaldı: 10 Mart'ta Mirassol ve 15 Mart'ta Corinthians. 16 Mart'ta kadro kesinleşmeden önce, bu maçları Ancelotti'yi uluslararası futbolun zorluklarına hazır olduğuna ikna etmek için kullanması gerekiyor.
Sakatlık krizi kapıyı açıyor
Brezilya'nın hücum hattında artan sakatlık krizi, deneyimli oyun kurucu için kapıyı ardına kadar açtı. Milli takım şu anda Real Madrid'in yıldızı Rodrygo'nun yıkıcı kaybının şokunu yaşıyor. Forvet, ciddi bir diz bağ yırtığı geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle ligin geri kalanında ve en önemlisi yaklaşan Dünya Kupası turnuvasında kesinlikle forma giyemeyecek.
Ayrıca, Chelsea yıldızı Estevao'nun kas sakatlığından kurtulup kurtulamayacağına dair süregelen endişeler, hazırlık maçları öncesinde teknik ekibin seçim sıkıntısını daha da artırdı. Genç forvet, Blues için zamanında sahalara dönemezse, uygun hücum seçeneklerinin eksikliği Neymar'ın geri çağrılmasını zorunlu kılabilir. Bu beklenmedik senaryo, efsanevi 10 numara için nihayet İtalyan teknik direktörün yönetiminde ilk kez sahaya çıkması için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Fiziksel talepler ve Ancelotti'nin tutumu
Ancelotti'nin teknik ekibi, kısa listesindeki her oyuncunun performans verilerini titizlikle takip etmeye devam ediyor ve fiziksel ölçütler Santoslu oyuncu için hala en büyük engel olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, Neymar sahada aktif olsa bile, teknik komite onun fiziksel performans rakamlarının zorlu bir Dünya Kupası kadrosunda rekabet etmek için gereken yüksek standartların çok altında olduğunu düşünüyordu.
İtalyan teknik direktör, oyuncuların kondisyonu, taktiksel disiplin ve genel kondisyon konusunda taviz vermeyen tutumuyla tanınıyor. Milli takım kampındaki yetkililer, teknik direktörün fiziksel hazırlık konusunda kesinlikle taviz vermediğini tekrarlıyor. Yoğun uluslararası maçlarda, tıbbi kısıtlamalar olmaksızın ve belirgin bir şekilde yüksek fiziksel taleple, seçtiği tüm oyuncuların %100 kapasiteyle oynayabileceğinden emin olmakta kararlı.
Dünya Kupası'na dönüş için son şans
Oyuncunun kişisel bakış açısına göre, Brezilya'da formunu giderek geri kazanırken içsel ruh hali sakin bir güven duygusuyla doludur. Diz ameliyatının ardından titizlikle planlanan bir rehabilitasyon sürecinin ardından Neymar'ın son yıllarda hiç olmadığı kadar güçlü ve ağrısız hissettiği bildiriliyor. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeden fiziksel kondisyonunu ileri bir seviyeye ulaştırmak için rekabetçi sahalara dönüşünü kasıtlı olarak erteledi.
26 ve 31 Mart tarihlerinde Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen hazırlık maçları için riskler daha yüksek olamazdı. İçeriden gelen bilgiler, bu kadrodan bir kez daha uzak kalmasının, Mayıs ayında Dünya Kupası kadrosuna girme şansını önemli ölçüde azaltacağı konusunda giderek artan bir fikir birliği olduğunu gösteriyor. CBF yapısı içindeki bazı sesler, Mart ayının Ancelotti'ye antrenmanlar sırasında Neymar'ın çalışma ahlakını yakından gözlemlemek için hayati bir fırsat sunduğunu savunuyor.
