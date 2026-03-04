UOL'a göre Neymar, Brezilya milli takımının radarında resmi olarak yeniden yerini aldı. Dünya Kupası öncesindeki son FIFA uluslararası penceresi için kadro açıklamasının yapılmasına sadece 12 gün kala, teknik kadroya yakın kaynaklar Santos yıldızının yakından takip edildiğini doğruladı. Ancak geri dönüşü, tamamen fiziksel dayanıklılığını tutarlı bir şekilde gösterme becerisine bağlı.

Santos'un Campeonato Paulista'dan erken elenmesi, daha uzun bir maç serisi planlarını bozarak zamanla yarışmayı zorlaştırdı. Sonuç olarak, Neymar'ın artık sadece iki maçı kaldı: 10 Mart'ta Mirassol ve 15 Mart'ta Corinthians. 16 Mart'ta kadro kesinleşmeden önce, bu maçları Ancelotti'yi uluslararası futbolun zorluklarına hazır olduğuna ikna etmek için kullanması gerekiyor.