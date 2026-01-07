Neymar’dan Dünya Kupası öncesi itiraf! ‘Kutsal pelerin ile oynadığım her maçta…’

Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra 2025'in başında Santos'a döndüğünde, kulüp yönetimi doğal olarak süper yıldızlarını eve getirmekten çok mutlu oldu. Geçen yıl iniş çıkışlarla geçti, ancak sonuçta eski Barcelona yıldızı, Brezilya devinin en üst ligde kalmasında etkili oldu. Brezilyalı milli oyuncunun sözleşmesi 2025'in sonunda sona erecekti ve bu da Flamengo ile bağlantılara yol açtı, ancak kulüp başkanı Marcelo Teixeira buna hiç yanaşmadı.

Aralık ayında şunları söylemişti: "Neymar'ın projesi, gelecek yılki Dünya Kupası için bir proje. Konuşmalar hep bu yöndeydi. Her yere gidebilirdi ve evi olan Santos'a gelmek istedi. Belki de yılın ilk yarısında bundan daha fazla faydalanmayı hayal ettik ama yapamadık, ancak bu kimsenin suçu değil. Sezonu daha iyi bir şekilde bitirdi, belirleyici oldu. Neymar'ın katılımı, saha dışında ve sahada önemli olmaya devam ediyor. Diyalog devam ediyor. Rakamları değerlendiriyor ve bu değerleri genişletiyoruz. Kalıcılığı için ortak bir paydaya ulaşacağımız konusunda olumlu bir beklentim var."