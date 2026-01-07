AFP
Neymar’dan Dünya Kupası öncesi itiraf! ‘Kutsal pelerin ile oynadığım her maçta…’
Neymar'la ilgili ne söylendi?
Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra 2025'in başında Santos'a döndüğünde, kulüp yönetimi doğal olarak süper yıldızlarını eve getirmekten çok mutlu oldu. Geçen yıl iniş çıkışlarla geçti, ancak sonuçta eski Barcelona yıldızı, Brezilya devinin en üst ligde kalmasında etkili oldu. Brezilyalı milli oyuncunun sözleşmesi 2025'in sonunda sona erecekti ve bu da Flamengo ile bağlantılara yol açtı, ancak kulüp başkanı Marcelo Teixeira buna hiç yanaşmadı.
Aralık ayında şunları söylemişti: "Neymar'ın projesi, gelecek yılki Dünya Kupası için bir proje. Konuşmalar hep bu yöndeydi. Her yere gidebilirdi ve evi olan Santos'a gelmek istedi. Belki de yılın ilk yarısında bundan daha fazla faydalanmayı hayal ettik ama yapamadık, ancak bu kimsenin suçu değil. Sezonu daha iyi bir şekilde bitirdi, belirleyici oldu. Neymar'ın katılımı, saha dışında ve sahada önemli olmaya devam ediyor. Diyalog devam ediyor. Rakamları değerlendiriyor ve bu değerleri genişletiyoruz. Kalıcılığı için ortak bir paydaya ulaşacağımız konusunda olumlu bir beklentim var."
- (C)Getty Images
Neymar sözleşmesini uzattı
Uzun süredir beklenen bir gelişmenin ardından Santos, Salı günü Neymar'ın sözleşmesini 2026'nın sonuna kadar uzattığını doğruladı. Daha önce tecrübeli oyuncunun bu yazki Dünya Kupası'na kadar bir sözleşme imzalayacağı bekleniyordu, ancak görünüşe göre Santos'ta değerini kanıtlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var. Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan Neymar, Brezilya devine "yoğun bir sevgi" duyduğunu ve başka hiçbir yerde olmak istemediğini itiraf etti.
"2025 benim için özel ve zorlu bir yıldı. Sadece sizin sevginiz sayesinde üstesinden gelebildiğim sevinç ve zorluklarla dolu anlar yaşadım. Kutsal Pelerin ile oynadığım her maçta da hissetmeye ve göstermeye çalıştığım yoğun bir sevgi bu. 2026 geldi ve hedef farklı olamazdı. Santos benim yerim. Burada evimdeyim, güvende ve mutluyum. Ve eksik olan hayallerimi sizinle birlikte gerçekleştirmek istiyorum." dedi.
'Kimseye bir borcum yok'
Neymar, özellikle ülkesinin 2016 Rio Olimpiyatları'nda futbol dalında kazandığı altın madalyanın mimarı olarak tarihe geçecek bir Brezilya efsanesi. Ancak, Carlo Ancelotti milli takımın başında olduğu sürece, ünlerin pek bir önemi yok. Geçen yılın sonlarında, eski Real Madrid teknik direktörü, yaklaşan Dünya Kupası için kadrosunda kimseye yer "borçlu" olmadığını söylemişti.
Muhabirlere şunları söyledi: "Neymar'dan bahsediyorsak, diğer oyunculardan da bahsetmeliyiz. Neymar'la ya da Neymar'sız, diğer oyuncularla ya da diğer oyuncular olmadan Brezilya'yı düşünmeliyiz. Kesin listeyi Mart ayındaki FIFA tarihinden sonra yapacağız. Neymar'la çok ilgilendiklerini çok iyi anlıyorum, şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki Aralık ayındayız, Dünya Kupası Haziran'da, Dünya Kupası'na gidecek takımı Mayıs'ta seçeceğim. Eğer Neymar hak ediyorsa, eğer iyiyse, başkasından daha iyiyse, Dünya Kupası'nda oynayacak ve nokta. Kimseye borcum yok."
- AFP
Neymar için sırada ne var?
Neymar artroskopi ameliyatından sonra rehabilitasyonuna devam ederken Santos bu hafta sonu Campeonato Paulista'da Gremio ile karşılaşacak. Sağlığına kavuştuğunda, Ancelotti'nin Brezilya kadrosunda yer almak için fazla zamanı olmayacak, ancak 2023'ten beri ülkesi için oynamadığı göz önüne alındığında, şüphesiz ki hedefi bu olacak.
Reklam