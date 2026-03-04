AFP
Neymar, ACL sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takım arkadaşı Rodrygo'nun 2026 Dünya Kupası'na katılamayacağını öğrenince ona duygusal bir mesaj gönderdi
Real Madrid yıkıcı teşhisi doğruladı
Durumun ciddiyeti Salı sabahı Los Blancos'un kapsamlı testlerin ardından resmi bir tıbbi rapor yayınlamasıyla netleşti. Kulübün açıklaması, 25 yaşındaki forvet için en kötü senaryoyu doğruladı: "Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından oyuncumuz Rodrygo'ya bugün yapılan testlerin ardından, sağ bacağının ön çapraz bağında yırtık ve dış menisküsünde yırtık teşhisi konuldu." Sakatlık, Getafe maçının 55. dakikasında oyuna girdikten sadece 11 dakika sonra meydana geldi ve bu, onun iç saha sezonunun trajik bir şekilde sona ermesine neden oldu.
Son zamanlarda tendonit ile mücadele eden Rodrygo, kanatta yaptığı karakteristik bir feint sırasında dizinin bükülmesiyle gözle görülür şekilde sarsıldı. Yoğun ağrıya rağmen maçı tamamlamayı başardı, ancak sonraki tetkikler, genellikle yedi ila dokuz ay süren uzun bir iyileşme süreci olduğunu ortaya çıkardı. Bu süre, bu yaz dünya sahnesinde Brezilya'yı temsil etme umudunu fiilen sona erdirerek, milli takımın dünya kupasına hazırlanırken hücum hattında önemli bir boşluk bırakıyor.
Neymar, 'varisi'ne içten destek gönderdi
Sosyal medyada "küçük kardeşi"ni desteklemek için bir paylaşım yapan Neymar, uzun süreli sakatlık rehabilitasyonu geçirdiği kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak bu habere duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Instagram'da bir paylaşım yapan eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusu, "Bugün benim için en üzücü günlerden biri. Sakatlığı öğrendiğimde, her şey gözümün önünden geçti. Tüm acı, tüm ıstırap ve bu sakatlığı yaşama korkusu! Benim 10 numaram, oğlum, varisim (seni böyle çağırıyorum), senden tek bir şey istiyorum... 'kafanı koru', şimdi sevdiğin herkesle çevrili olmanın tam zamanı... Ve senin de dediğin gibi, şu anda bunu yaşamayı hak etmedin, ama biz kim oluyoruz da Tanrı'nın planlarından şüphe ediyoruz. Küçük kardeşim... GÜÇLÜ OL, eminim ki geri döneceksin. Seni seviyorum. Senin beni desteklediğin gibi, ben de senin için burada olacağım!"
Rodrygo, Neymar'ın gönderisine özel olarak cevap vererek şöyle dedi: "Teşekkürler, idolüm! Çok zor, ama Tanrı her şeyi bilir. Her zamanki gibi kenarda oturup hepinizi destekleyeceğim! Seni seviyorum."
Rodrygo, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını anlatıyor
Rodrygo da duygularını gizlemedi ve üzüntüsünü dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla paylaştı. Real Madrid yıldızı, dokunaklı bir paylaşımda, bunun kariyerinde en çok korktuğu senaryo olduğunu itiraf etti. Rodrygo Instagram hesabında şöyle yazdı: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlığı hep çok korkmuştum... Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı... Bunu hak ettim mi bilmiyorum, ama neye şikayet edebilirim ki? Hak etmediğim ne kadar çok harika şey yaşadım. Hayatımda, kariyerimde büyük bir engel ortaya çıktı ve bir süreliğine en sevdiğim şeyi yapmamı engelliyor. Kulübümle sezonun geri kalanında ve ülkemle Dünya Kupası'nda oynayamayacağım, bu rüyanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Tek yapabileceğim her zamanki gibi güçlü olmak, bu yeni bir şey değil."
Dünya Kupası'nı kaçırmanın yıkıcı hayal kırıklığına rağmen, forvet arkadaşlarının ve taraftarlarının yoğun desteğine minnettar kaldı. Aldığı mesajlara değinen Rodrygo, "Dualarınız, mesajlarınız ve sevginiz için hepinize teşekkür ederim! Hepiniz benim için çok önemlisiniz. Bu çok zor bir dönem olsa da, burada durmayacağıma söz veriyorum. Hala deneyimlemem gereken birçok inanılmaz şey olduğuna ve bana güvenen herkese mutluluk getireceğime inanıyorum. Bu sadece bir görüşürüz."
Arbeloa ve Ancelotti taktiksel krizlerle karşı karşıya
Bu sakatlığın etkileri, saha içinde olduğu kadar yedek kulübesinde de hissediliyor. Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, takımı sezonun sonuna yaklaşırken seçim konusunda bir kabusa girmiş durumda. Kylian Mbappe'nin zaten sakatlığı nedeniyle forma giyememesi ve Franco Mastantuono'nun cezalı olması nedeniyle, Rodrygo'nun kaybı, İspanyol devine Celta Vigo ile oynanacak maçta Vinicius Junior ve Gonzalo Garcia'yı tek hücum seçenekleri olarak bırakıyor. Madrid, ligin zirvesinde yer alan rakibi Barcelona'yı yakalamaya çalışırken, bu zamanlama özellikle kötü. Brezilya milli takımı için Carlo Ancelotti, en güvenilir hücum güçlerinden birini kaybetmiş olarak Dünya Kupası'na çıkmak zorunda. Selecao, genellikle Neymar, Rodrygo ve Vinicius arasındaki uyuma güveniyordu, ancak takım şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da yeni bir denge bulmak zorunda.
