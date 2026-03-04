Neymar, ACL sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takım arkadaşı Rodrygo'nun 2026 Dünya Kupası'na katılamayacağını öğrenince ona duygusal bir mesaj gönderdi

Rodrygo da duygularını gizlemedi ve üzüntüsünü dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla paylaştı. Real Madrid yıldızı, dokunaklı bir paylaşımda, bunun kariyerinde en çok korktuğu senaryo olduğunu itiraf etti. Rodrygo Instagram hesabında şöyle yazdı: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlığı hep çok korkmuştum... Belki de hayat son zamanlarda bana biraz acımasız davrandı... Bunu hak ettim mi bilmiyorum, ama neye şikayet edebilirim ki? Hak etmediğim ne kadar çok harika şey yaşadım. Hayatımda, kariyerimde büyük bir engel ortaya çıktı ve bir süreliğine en sevdiğim şeyi yapmamı engelliyor. Kulübümle sezonun geri kalanında ve ülkemle Dünya Kupası'nda oynayamayacağım, bu rüyanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Tek yapabileceğim her zamanki gibi güçlü olmak, bu yeni bir şey değil."

Dünya Kupası'nı kaçırmanın yıkıcı hayal kırıklığına rağmen, forvet arkadaşlarının ve taraftarlarının yoğun desteğine minnettar kaldı. Aldığı mesajlara değinen Rodrygo, "Dualarınız, mesajlarınız ve sevginiz için hepinize teşekkür ederim! Hepiniz benim için çok önemlisiniz. Bu çok zor bir dönem olsa da, burada durmayacağıma söz veriyorum. Hala deneyimlemem gereken birçok inanılmaz şey olduğuna ve bana güvenen herkese mutluluk getireceğime inanıyorum. Bu sadece bir görüşürüz."