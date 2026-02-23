Goal.com
Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier League
Newcastle, yeni stadyumu şehir genelindeki yenileme projesiyle birleştirme planlarını açıkladı

The Telegraph gazetesine göre Newcastle United, yeni bir stadyum ile şehir genelinde bir yenileme projesini birleştirmeyi planlıyor. Magpies şu anda ünlü St James' Park stadyumunu yenilemek mi yoksa yeni bir stadyum inşa etmek mi konusunda karar veriyor. Kulüp ayrıca şehir merkezinin tamamını modernize edecek iddialı bir yenileme projesini finanse etmenin yollarını araştırıyor.

  • Newcastle için yeni bir ev mi?

    Newcastle, St James' Park'ın yenilenmesi veya yeni bir stadyuma taşınması konusunda nihai kararını vermek üzere. Magpies, mevcut stadyumunun yanına 68.000 kişilik kapasiteye sahip yeni bir stadyum inşa edebilir. Kulüp, şehir merkezini modernize etmek ve iyileştirmek için bir projenin finansmanı konusunda yerel yönetimle de görüşmeler yaptı. Yenileme projesi, yeni perakende, eğlence ve iş binaları inşa etme planlarını da içeriyor. Toplu taşıma bağlantıları da iyileştirilecek ve uygun fiyatlı konutlar inşa edilecek. Kulübün sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) projeye yatırım yapacak, ancak kamu fonlarına da ihtiyaç duyulacak. Newcastle'ın yeni stadyumu, tamamlandığında Old Trafford ve Wembley'den sonra İngiltere'nin en büyük üçüncü stadyumu olması bekleniyor.

  Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg

    Newcastle'ın yeni stadyumu hakkında neler söylendi?

    Newcastle menajeri Eddie Howe, kulübün 2025 sonunda yeni bir stadyum inşa etme planları hakkında sorgulandı ve bu konuda netlik sağlanması gerektiğini söyledi.

    "Temelde, kulübü daha geniş bir bakış açısıyla ele aldığımızda, antrenman sahası, stadyum, kulübün bu kısmı şu anda belirsizlik içinde" dedi. "Kulübün hangi yöne gideceği konusunda, bu konuda netlik sağlamak ve her şeyi gerçekten olumlu bir şekilde geleceğe taşımak büyük bir adım olacaktır. Bu, her şey üzerinde oyunun kurallarını değiştiren bir etki yaratacaktır. Burada akademiden ve orada yapılan mükemmel çalışmalardan da bahsediyorum. Tesisler açısından her şeyi ileriye taşıyabilirsek - tesislerin her şeyin başı ve sonu olduğunu düşündüğümden değil - ancak tesisler, standartları yükseltmek ve hırsınızı gerçekten net ve güçlü bir şekilde göstermek için harika bir yoldur.

    "Stadyum projesinin doğru olması için doğru kararları vermek için ekstra zaman gerekiyorsa ve bu, kulübün orada olduğu yıllar boyunca Newcastle için doğru olanıysa, o zaman ekstra zaman ayırın. Antrenman sahası için de durum aynı. Doğru yer ve tasarımlara ihtiyacınız var. Acele etmektense doğru olmasını tercih ederim. Benim pozisyonumda bunların hiçbirini göremeyeceğim ihtimalinin %99,9 olduğunu biliyorum, ama yine de Newcastle'ın gelecek nesilleri için, ister taraftarlar ister oyuncular olsun, bunların olmasını sağlamak konusunda hâlâ tutkuluyum."

  • Newcastle için konum neden önemlidir?

    Newcastle'ın genel müdürü David Hopkinson, kulübün St James' Park'ı yenilemek mi yoksa yeni bir stadyuma taşınmak mı konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

    "Gerçek şu ki, henüz karar vermedik," dedi talkSPORT'a. "St. James' büyülü bir yer, cumartesi günü bir sonraki maçımızı oynadığımızda olağanüstü bir yer olacak. 53.000 kişilik bir stadyum, daha büyük olabileceğimizi düşünüyoruz ve bu tabii ki gelir, büyük bir yatırım anlamına geliyor.

    Burada ne yapacağımıza dair nihai kararı henüz vermedik, her gün bu konu üzerinde çalışıyoruz, burada mı yoksa yeni bir yerde mi, yenileme mi yoksa yeni bir stadyum mu olacağına karar vermeye çalışıyoruz. Ancak her gün üzerinde çalıştığımız ve peşinde olduğumuz bir fırsat var.

    "Tüm modellerimiz ve kapasitemiz 65-68.000 aralığında başlıyor. Bundan daha büyüğünün iyi olacağını düşünmüyorum, ama bir şey yapacaksak, bunun önemli ve anlamlı olmasını istiyoruz. 10-15.000 kişilik bir stadyum uygun olur.

    "Yeni bir stadyum düşünüyoruz, ama henüz o kadar ilerlemedik.

    "Hiçbir yerin ortasında bir çiftçinin tarlasında olmak istemiyoruz. Newcastle'ı bu kadar özel, bu kadar özel bir yer yapan şey, St. James' Park'ın tam da şehrin merkezinde olmasıdır. Çalıştığım her yerde, arenanın veya stadyumun tam da şehrin merkezinde olması ayrıcalığına sahip oldum - bu önemli.

    Yeni Bernabeu'nun bulunduğu yer, yenilenmiş Bernabeu, Madison Square Garden... konum önemlidir.

  FBL-EUR-C1-QARABAG-NEWCASTLE

    Sırada ne var?

    Newcastle, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında Qarabag ile karşılaşacak. Howe'un takımı ilk maçta 5-1 önde ve bu nedenle son 16 turunda Barcelona veya Chelsea ile karşılaşma yolunda ilerliyor.

