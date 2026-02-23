Newcastle, yeni stadyumu şehir genelindeki yenileme projesiyle birleştirme planlarını açıkladı

Newcastle'ın genel müdürü David Hopkinson, kulübün St James' Park'ı yenilemek mi yoksa yeni bir stadyuma taşınmak mı konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

"Gerçek şu ki, henüz karar vermedik," dedi talkSPORT'a. "St. James' büyülü bir yer, cumartesi günü bir sonraki maçımızı oynadığımızda olağanüstü bir yer olacak. 53.000 kişilik bir stadyum, daha büyük olabileceğimizi düşünüyoruz ve bu tabii ki gelir, büyük bir yatırım anlamına geliyor.

Burada ne yapacağımıza dair nihai kararı henüz vermedik, her gün bu konu üzerinde çalışıyoruz, burada mı yoksa yeni bir yerde mi, yenileme mi yoksa yeni bir stadyum mu olacağına karar vermeye çalışıyoruz. Ancak her gün üzerinde çalıştığımız ve peşinde olduğumuz bir fırsat var.

"Tüm modellerimiz ve kapasitemiz 65-68.000 aralığında başlıyor. Bundan daha büyüğünün iyi olacağını düşünmüyorum, ama bir şey yapacaksak, bunun önemli ve anlamlı olmasını istiyoruz. 10-15.000 kişilik bir stadyum uygun olur.

"Yeni bir stadyum düşünüyoruz, ama henüz o kadar ilerlemedik.

"Hiçbir yerin ortasında bir çiftçinin tarlasında olmak istemiyoruz. Newcastle'ı bu kadar özel, bu kadar özel bir yer yapan şey, St. James' Park'ın tam da şehrin merkezinde olmasıdır. Çalıştığım her yerde, arenanın veya stadyumun tam da şehrin merkezinde olması ayrıcalığına sahip oldum - bu önemli.

Yeni Bernabeu'nun bulunduğu yer, yenilenmiş Bernabeu, Madison Square Garden... konum önemlidir.