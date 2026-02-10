Newcastle'ın Sandro Tonali konusundaki tutumu, yaz transfer döneminde Manchester United'a 100 milyon sterlinlik transferin gündeme gelmesiyle ortaya çıktı.

Newcastle, yıldız orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili artan spekülasyonları kesin bir şekilde sonlandırmak için harekete geçti. İtalyan oyuncunun bu yaz yüksek profilli bir transfer yapabileceğini öne süren transfer haberleri yağmur gibi yağmasına rağmen, kulüp, Premier Lig rakiplerinin saldırgan hamlelerine karşı savunmasız bir "satıcı kulüp" olduğu yönündeki iddiaları kesin bir şekilde reddetti. Magpies'in oyuncuya 100 milyon sterlinlik bir fiyat biçtiği yönündeki söylentiler, INews'in St James' Park'taki üst düzey yetkililerin hem kamuoyunda hem de özel olarak oyuncunun satılık olmadığını söylediklerini bildirmesiyle, yanlış olarak reddedildi.

Kulüp şu anda zorlu bir geçiş sezonundan geçiyor, ancak 25 yaşındaki oyuncuya olan bağlılıklarında kararlılar. Newcastle yönetimi, Tonali'yi uzun vadeli vizyonlarının temel taşı olarak görüyor ve rakamlar ne olursa olsun teklifleri değerlendirmeye yanaşmıyorlar. Bu sert tutum, kulübün otoritesinin kritik bir testi olarak görülüyor, özellikle de son zamanlarda transfer konusunda yaptıkları hataları telafi etmek ve İngiliz futbolunun zirvesinde istikrarlı bir güç olarak kendilerini kanıtlamak istiyorlar.