Getty Images Sport
Newcastle'ın Sandro Tonali konusundaki tutumu, yaz transfer döneminde Manchester United'a 100 milyon sterlinlik transferin gündeme gelmesiyle ortaya çıktı.
Newcastle'ın 'satılık değil' tavrı
Newcastle, yıldız orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili artan spekülasyonları kesin bir şekilde sonlandırmak için harekete geçti. İtalyan oyuncunun bu yaz yüksek profilli bir transfer yapabileceğini öne süren transfer haberleri yağmur gibi yağmasına rağmen, kulüp, Premier Lig rakiplerinin saldırgan hamlelerine karşı savunmasız bir "satıcı kulüp" olduğu yönündeki iddiaları kesin bir şekilde reddetti. Magpies'in oyuncuya 100 milyon sterlinlik bir fiyat biçtiği yönündeki söylentiler, INews'in St James' Park'taki üst düzey yetkililerin hem kamuoyunda hem de özel olarak oyuncunun satılık olmadığını söylediklerini bildirmesiyle, yanlış olarak reddedildi.
Kulüp şu anda zorlu bir geçiş sezonundan geçiyor, ancak 25 yaşındaki oyuncuya olan bağlılıklarında kararlılar. Newcastle yönetimi, Tonali'yi uzun vadeli vizyonlarının temel taşı olarak görüyor ve rakamlar ne olursa olsun teklifleri değerlendirmeye yanaşmıyorlar. Bu sert tutum, kulübün otoritesinin kritik bir testi olarak görülüyor, özellikle de son zamanlarda transfer konusunda yaptıkları hataları telafi etmek ve İngiliz futbolunun zirvesinde istikrarlı bir güç olarak kendilerini kanıtlamak istiyorlar.
- AFP
Manchester United ve Chelsea yüksek alarmda
Newcastle direnmeye devam ederken, rakipleri yaz aylarında yaşanabilecek bir mücadeleye hazırlanıyor gibi görünüyor. Manchester United'ın, deneyimli Casemiro'nun yerine geçebilecek potansiyel oyuncuların "uzun listesine" Tonali'yi dahil ettiği bildiriliyor. Bu arada Chelsea'nin, İtalya milli takım oyuncusunun transferi konusunda "cesaretlendirme" aldığı söyleniyor. Londra kulübü için Tonali, Newcastle'ın da radarında olan AZ'nin yıldızı Kees Smit gibi diğer hedeflerin yerine geçebilecek yüksek kaliteli bir alternatif olarak görülüyor.
Magpies, bu görüşmelerin üzerinde dolaşan "Isak faktörü"nün son derece farkında. Kulübün geçen yaz yıldız forvet Isak'ı kalmaya ikna edememesi, kadro tutma konusunda hiyerarşiyi geri adım attıran önemli bir darbe oldu. Kulüp içinde Tonali'nin benzer bir yol izlememesini sağlamak için kararlılık var. Transferin son gününde Arsenal'e teklif edildiği iddiasıyla başlayan bu transfer söylentileri - kulüp yetkilileri tarafından "tamamen asılsız" olarak nitelendirilen bir iddia - rakip kulüplerin Newcastle'ın finansal düzenlemeleri yerine getirmek için satış yapmak zorunda kalabileceğine inandığını gösteriyor.
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Tonali'nin Magpies'e olan sadakati
Newcastle'ın lehine olan en önemli faktörlerden biri, oyuncunun kendi tutumudur. Tonali'nin kulübe odaklanması, mutluluğu ve gelecekteki niyetleri konusunda son zamanlarda güvence verdiği bildiriliyor. Bu sadakatin büyük bir kısmı, 10 aylık küresel kumar yasağı sırasında kulüp ve taraftarların kendisine verdiği sarsılmaz destekten kaynaklanıyor. Tonali, kariyerinin en zor dönemlerinde kulübün kendisine verdiği destekten dolayı derin bir minnettarlık duyuyor, ancak onu destekleyen bazı yöneticiler o zamandan beri değişti.
Ayrıca, Newcastle sözleşme durumu nedeniyle iyi korunuyor. Orta saha oyuncusu, cezası sırasında uzatılan uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı ve bu da kulübe onun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor. Tonali'nin kişisel tutumu değişse bile, Magpies taktik kimlikleri için vazgeçilmez olarak görülen bir oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil. Şu an için Tonali, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne götüren formunu yeniden bulmaya çalışırken, Newcastle orta sahasının kalbi olmaktan memnun görünüyor.
- Getty Images Sport
Newcastle projesini korumak
Tonali'yi tutma mücadelesi, 2026'da Newcastle projesini korumak için verilen daha geniş çaplı bir mücadelenin parçası. Geleceği mercek altında olan sadece İtalyan oyuncu değil; kulüp, Tino Livramento ile sözleşme görüşmelerinin durması ve Avrupa'nın elit kulüplerinin Anthony Gordon'a olan ilgisinin devam etmesi sorunlarıyla da uğraşıyor. Newcastle'ın büyük başarılara imza atabilecek bir proje olarak ciddiye alınması için, en iyi yeteneklerini elde tutmanın kesinlikle kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorlar.
Belirsizliği artıran bir diğer faktör ise teknik direktör Eddie Howe'nin tehlikeli durumu. Brentford'a karşı hayal kırıklığı yaratan bir yenilginin ardından Howe, artık takımı ileriye taşıyacak doğru kişi olmadığını hissederse kulüpten "ayrılacağını" itiraf etti. Kulüp sahipleri şu anda Howe'yi destekliyor, ancak Tyneside'daki atmosfer gerginliğini koruyor. Teknik direktörlük konusunda şüphelerin ve kadro geçişinin yaşandığı bu ortamda, Tonali gibi kaliteli bir oyuncuyu tutmak, hem oyuncular hem de taraftarlar için önemli bir "umut ışığı" olarak görülüyor.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam