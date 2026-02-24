İlk maçtan sonra seri zaten bitmiş olsa da, Newcastle ilk 6 dakika içinde iki gol atarak üstünlüğünü yeniden ortaya koydu. İlk olarak, William Osula'nın kafası kurtarıldıktan sonra Sandro Tonali yakın mesafeden golü attı, 80 saniye sonra Joelinton arka direkte Harvey Barnes'ın ortasını vole ile ağlara gönderdi.

Jacob Murphy, Nick Woltemade'nin pasıyla kaleye doğru ilerlerken skoru 3-0'a getirmeliydi. Diğer tarafta ise Aaron Ramsdale, Camilo Duran'ın uzak mesafeden çektiği şutu kurtarmak için harekete geçti. Ancak Qarabag'ın forveti ikinci yarının başında hata yapmadı. Duran, Dan Burn'ü geçerek Ramsdale'i geçip düşük bir şutla Azerbaycan ekibinin tek golünü attı.

Sven Botman'ın kafa vuruşuyla Newcastle kısa süre sonra iki gol farkı yeniden yakaladı, ancak Burn eliyle topu oynadığı için penaltı verdi. Ramsdale, Marko Jankovic'in penaltısını kurtarmayı başardı, ancak Elvin Jafarguliyev'in seken topunu zamanında kurtaramadı.

İngiltere milli takım kalecisi, kısa süre sonra Abdellah Zoubir'in beraberlik golünü iyi bir şekilde engelledi ve Harvey Barnes birkaç kez gole yaklaştı, ancak son yarım saatte başka gol olmadı.

GOAL, St. James' Park'taki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...