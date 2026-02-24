Goal.com
Newcastle'ın Qarabag maçı oyuncu değerlendirmeleri: Sandro Tonali ve Joelinton görevlerini yerine getirirken, Magpies savunmadaki hatalara rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi

Newcastle, Salı günü Qarabag'ı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi ve play-off karşılaşmasında toplamda 9-3'lük bir galibiyet elde etti. Sandro Tonali, Joelinton ve Sven Botman, Eddie Howe'un takımında gol attı. Newcastle, bir sonraki turda Chelsea veya Barcelona ile karşılaşacak.

İlk maçtan sonra eşleşme zaten bitmiş olsa da, Newcastle ilk altı dakika içinde iki gol atarak üstünlüğünü yeniden ortaya koymak için fazla zaman kaybetmedi. İlk olarak, William Osula'nın kafası kurtarıldıktan sonra Sandro Tonali yakın mesafeden golü attı, 80 saniye sonra ise Joelinton arka direkte Harvey Barnes'ın ortasını vole ile ağlara gönderdi.

Jacob Murphy, Nick Woltemade'nin pasıyla üçüncü golü atmalıydı, diğer tarafta ise Aaron Ramsdale, Camilo Duran'ın uzak mesafeden attığı şutu kurtarmak zorunda kaldı. Ancak Qarabag'ın forveti ikinci yarının başında hata yapmadı. Duran, Dan Burn'ü geçerek Ramsdale'i geçip düşük bir şutla Azerbaycan ekibinin ilk golünü attı.

Sven Botman'ın kafa vuruşuyla Newcastle kısa süre sonra iki gol farkı yeniden yakaladı, ancak Burn eliyle topu oynayarak penaltı verdi. Ramsdale, Marko Jankovic'in penaltısını kurtarmayı başardı, ancak Elvin Jafarguliyev'in seken topunu zamanında kurtaramadı.

İngiltere milli takım kalecisi, kısa süre sonra Abdellah Zoubir'in beraberlik golünü engelledi ve Harvey Barnes birkaç kez gole yaklaştı, ancak son yarım saatte başka gol olmadı.

GOAL, St. James' Park'taki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Aaron Ramsdale (7/10):

    İlk 40 dakika boyunca seyirci kaldıktan sonra Duran'ın şutunu kurtarmak için harekete geçti. Jankovic'in penaltısını kurtardı ve kısa süre sonra Zoubir'in şutunu sağ alt köşeden güzel bir kurtarışla önledi.

    Kieran Trippier (6/10):

    Açık oyunda fazla bir şey yaratamasa da sağ kanatta iyi bir performans gösterdi. Hall ile değiştirilmeden önce mükemmel bir kornerle Botman'ın golüne asist yaptı.

    Sven Botman (5/10):

    Çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan bir gece geçirdi. Arka alandan yaptığı birkaç kötü pas, daha iyi bir takım tarafından cezalandırılabilirdi. Duran'ın golünde pozisyonunu kaybetti. Maçtaki son dokunuşuyla güzel bir kafa vuruşu yaparak kendini biraz affettirdi.

    Dan Burn (6/10):

    Joelinton'un golünün hazırlık aşamasında topu geri kazanmak için yüksek pres yaptı ve ilk yarıda kendinden emin görünüyordu. İkinci yarıda ise durum farklıydı, önce Duran'ın golünde ona yetişemedi, ardından bir ortayı engellemeye çalışırken penaltıya neden oldu.

    Alex Murphy (7/10):

    İlk maçında hiç heyecanlanmadı. İkinci yarıda sol bek ve stoperde iyi performans göstererek birçok kez gücünü gösterdi.

    Orta saha

    Joelinton (7/10):

    Son dakikalarda ceza sahasına yaptığı mükemmel koşu ve bitirici vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve zaman zaman topu etkili bir şekilde ileriye taşıdı. İkinci yarıda erken oyundan alınması hayal kırıklığı yarattı.

    Sandro Tonali (7/10):

    İlk golüne yol açan hareketi başlattı ve ilk yarıda bir sınıf üstünde olduğunu gösterdi. Aptalca bir şekilde bazı tartışmalara karışarak, ikinci yarıda biraz daha dikkati dağılmış göründü.

    Nick Woltemade (6/10):

    Karışık bir performans sergiledi. İlk iki golün hazırlık aşamasında paslar verdi ve kanat oyuncusu Jacob Murphy'nin şutu dışarıya gittiğinde muhteşem bir asist yapabilirdi. Ancak ikinci yarıda biraz yolunu kaybetti ve bazı hatalı paslar verdi.

    Saldırı

    Jacob Murphy (5/10):

    İlk yarıda Woltemade'nin pasında nasıl golü kaçırdığını merak edecektir. Trippier'in oyundan çıkmasının ardından sağ bekte forma giymeden önce son üçte birde biraz öngörülebilir bir oyun sergiledi.

    William Osula (4/10):

    Tonali'nin açılış golünün hazırlık aşamasında kurtarılan kafa vuruşuyla gol atmalıydı ve bu, forvette hiçbir etki yaratamadığı bir gecede onun tek gerçek gol şansı oldu.

    Harvey Barnes (7/10):

    İlk iki golün her ikisine de yol açan alaycı ortalar yaptı ve topu her aldığında sorun yarattı. Geçen haftaki kaçırdığı fırsatların ardından bir şut daha kurtarıldı ve bu maçta nasıl gol atamadığını merak edecektir.

    Yedekler ve Menajer

    Lewis Hall (6/10):

    İngiltere'nin sol bek oyuncusu, yaklaşık 35 dakika boyunca kendinden emin bir performans sergiledi.

    Joe Willock (5/10):

    Bazı tehlikeli pozisyonlara girdi ancak pas ve şutlarında biraz fazla temkinli oynadı.

    Anthony Gordon (6/10):

    Bu sezonki etkileyici Avrupa istatistiklerine yeni bir sayı ekleyemese de, Qarabag savunmasına yine sorunlar çıkaran parlak bir performans sergiledi.

    Yoane Wissa (5/10):

    Osula'nın yerine oyuna girdikten sonra oyuna girmekte zorlandı.

    Leo Shahar (N/A):

    Son beş dakikada ilk kez forma giydi.

    Eddie Howe (6/10):

    Beklenenden daha fazla ilk tercih edilen oyuncuyu sahaya sürdü ve takımının ikinci yarıdaki dikkatsiz savunmasından memnun kalmadı, ancak sonuçta fazla gürültü patırtı yapmadan işini halletti.

