Newcastle'ın Qarabag maçı oyuncu değerlendirmeleri: Sandro Tonali ve Joelinton görevlerini yerine getirirken, Magpies savunmadaki hatalara rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi

İlk maçtan sonra eşleşme zaten bitmiş olsa da, Newcastle ilk altı dakika içinde iki gol atarak üstünlüğünü yeniden ortaya koymak için fazla zaman kaybetmedi. İlk olarak, William Osula'nın kafası kurtarıldıktan sonra Sandro Tonali yakın mesafeden golü attı, 80 saniye sonra ise Joelinton arka direkte Harvey Barnes'ın ortasını vole ile ağlara gönderdi.

Jacob Murphy, Nick Woltemade'nin pasıyla üçüncü golü atmalıydı, diğer tarafta ise Aaron Ramsdale, Camilo Duran'ın uzak mesafeden attığı şutu kurtarmak zorunda kaldı. Ancak Qarabag'ın forveti ikinci yarının başında hata yapmadı. Duran, Dan Burn'ü geçerek Ramsdale'i geçip düşük bir şutla Azerbaycan ekibinin ilk golünü attı.

Sven Botman'ın kafa vuruşuyla Newcastle kısa süre sonra iki gol farkı yeniden yakaladı, ancak Burn eliyle topu oynayarak penaltı verdi. Ramsdale, Marko Jankovic'in penaltısını kurtarmayı başardı, ancak Elvin Jafarguliyev'in seken topunu zamanında kurtaramadı.

İngiltere milli takım kalecisi, kısa süre sonra Abdellah Zoubir'in beraberlik golünü engelledi ve Harvey Barnes birkaç kez gole yaklaştı, ancak son yarım saatte başka gol olmadı.

GOAL, St. James' Park'taki Newcastle oyuncularını değerlendiriyor...