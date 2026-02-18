Goal.com
Newcastle'ın Qarabag maçı oyuncu değerlendirmeleri: Anthony Gordon muhteşemdi! İngiltere'nin yıldızı, Magpies'in minnowları 6-0 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantilediği maçta DÖRT gol atarak Şampiyonlar Ligi'yle aşkını sürdürdü

Newcastle, Çarşamba günü oynanan play-off turu ilk maçında Qarabag'ı 6-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı neredeyse garantiledi. Anthony Gordon ilk yarıda dört gol attı. Magpies, Bakü'de ilk dakikadan itibaren rakibini ezdi ve maç boyunca yakaladıkları fırsatlara bakıldığında daha farklı bir skorla kazanmaları gerektiğini düşünebilirler.

Gordon, Dan Burn'ün pasını alarak üç dakika içinde Newcastle'ı öne geçirdi ve topu alt köşeye gönderdi. Malick Thiaw, arka direkte Kieran Trippier'in ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Qarabag kalecisi Mateusz Kochalski, Gordon ve Harvey Barnes'ın iki şutunu kurtardı, ancak Gordon'un penaltısını engelleyemedi ve İngiltere milli oyuncusu, Barnes'ın kaleye giden şutunun elle engellendiği gerekçesiyle verilen penaltıyı gole çevirdi.

Gordon, savunmadaki bir karışıklık sonucu kaleciyi geçip boş kaleye topu göndererek birkaç saniye sonra hat-trick'ini tamamladı. İlk yarı bitmeden önce Gordon, Kochalski'nin faulüyle bir penaltı daha kazandı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 10'a çıkardı.

Qarabag, ikinci yarının başında Elvin Jafarguliyev'in Nick Pope'u geçen şutuyla bir gol geriye yaklaştı ve tekrar gol atma ihtimali daha yüksek görünüyordu, ancak oyuna sonradan giren Jacob Murphy, 20 metreden çektiği şutun defleksiyonla gol olmasıyla, olası bir geri dönüşün umutlarını sona erdirdi.

GOAL, Tofiq Bahramov Stadyumu'ndaki Newcastle oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Nick Pope (5/10):

    Gecenin çoğunda seyirci kalan Pope, Jafarguliyev'in şutunun kendisine ne kadar yakın olduğunu düşünürsek, bu golü nasıl yediğine üzülecektir.

    Kieran Trippier (7/10):

    Thiaw'ın golünde muhteşem bir orta yaptı ve duran toplarda rakibe sorunlar çıkardı. Savunmada sağlamdı.

    Malick Thiaw (7/10):

    Mükemmel bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve Magpies'in savunmasının merkezinde güçlüydü.

    Dan Burn (7/10):

    Savunmadan dripling yaparak ve Gordon'a ilk golü attırarak içinden gelen Beckenbauer'i ortaya çıkararak takımın havasını belirledi. Bundan sonra da dik durdu, ancak her iki yarıda da birkaç serbest kafa vuruşuyla gol atmalıydı.

    Lewis Hall (7/10):

    Newcastle'ın atağında Barnes'ı iyi destekledi ve savunmada Qarabag'ın birkaç atağını engelledi.

    Orta saha

    Sandro Tonali (8/10):

    Orta sahada durmaksızın baskı yaptı ve her şeyi bir araya getirdi. Bir sınıf üstte.

    Joe Willock (6/10):

    Yorulmak bilmeden çalıştı ama son üçte birde kayda değer bir şey üretmek için gerekli kaliteden yoksundu.

    Nick Woltemade (7/10):

    Daha derin bir pozisyonda oynadı ve dar alanlarda topu iyi tuttu. Topu geri kazanmaya çalışırken biraz hantal davrandı, ancak onun 10 numara olarak oynaması denemeye değer bir deneyim.

    Saldırı

    Anthony Elanga (7/10):

    Hızı ve direkt driplingleriyle rakibe sorunlar yarattı ve Gordon ile iyi bir uyum sergiledi, ancak ikinci yarının ortasında oyundan alındı.

    Anthony Gordon (10/10):

    Qarabag ona karşı hiçbir şey yapamadı. Dört golünü hatasız bir şekilde tamamladı - belki de altı gol atmalıydı! - ve presiyle ev sahibi takımın savunmasında paniğe neden oldu. O, Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyor!

    Harvey Barnes (7/10):

    İlk yarının büyük bölümünde etkisiz kaldı ve kendisine sunulan fırsatları değerlendirip gol atması gerektiğini düşünecektir.

    Yedekler ve Menajer

    Jacob Ramsey (6/10):

    Willock'un yerine oyuna girdi ve orta sahada iyi bir performans sergiledi.

    Jacob Murphy (7/10):

    Trippier oyundan çıktıktan sonra sağ bekte görev yapmadan önce, bir defleksiyonla ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

    Will Osula (5/10):

    Gordon'un yerine oyuna girdikten sonra oyuna girmekte zorlandı ve son dakikalarda bir gol fırsatını kaçırdı.

    Joelinton (6/10):

    Sakatlıktan sonra sahalara döndü ve Magpies'in moralini daha da yükseltti.

    Sean Neave (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girerek ilk kez forma giydi.

    Eddie Howe (9/10):

    Woltemade'in önünde Gordon'u oynatma kararı, sakatlıklar nedeniyle bir dizi oyuncunun yokluğunu mükemmel bir şekilde telafi ederek büyük kazanç sağladı. İkinci yarıdaki düşüş, takımın elenmesine neden olmasa da hayal kırıklığı yaratacaktır.

