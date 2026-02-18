Gordon, Dan Burn'ün pasını alarak üç dakika içinde Newcastle'ı öne geçirdi ve topu alt köşeye gönderdi. Malick Thiaw, arka direkte Kieran Trippier'in ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Qarabag kalecisi Mateusz Kochalski, Gordon ve Harvey Barnes'ın iki şutunu kurtardı, ancak Gordon'un penaltısını engelleyemedi ve İngiltere milli oyuncusu, Barnes'ın kaleye giden şutunun elle engellendiği gerekçesiyle verilen penaltıyı gole çevirdi.

Gordon, savunmadaki bir karışıklık sonucu kaleciyi geçip boş kaleye topu göndererek birkaç saniye sonra hat-trick'ini tamamladı. İlk yarı bitmeden önce Gordon, Kochalski'nin faulüyle bir penaltı daha kazandı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 10'a çıkardı.

Qarabag, ikinci yarının başında Elvin Jafarguliyev'in Nick Pope'u geçen şutuyla bir gol geriye yaklaştı ve tekrar gol atma ihtimali daha yüksek görünüyordu, ancak oyuna sonradan giren Jacob Murphy, 20 metreden çektiği şutun defleksiyonla gol olmasıyla, olası bir geri dönüşün umutlarını sona erdirdi.

GOAL, Tofiq Bahramov Stadyumu'ndaki Newcastle oyuncularını değerlendirdi...