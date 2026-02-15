Getty Images Sport
Çeviri:
Newcastle, Bruno Guimaraes'in yıkıcı iyileşme süresinin açıklanmasıyla acı bir darbe aldı
Guimaraes'in iyileşme süreci açıklandı
ESPN Brasil'in ilk kez bildirdiği gibi, Guimaraes on hafta boyunca sahalardan uzak kalacak ve Newcastle'ın sezonun son 12 Premier Lig maçının çoğunu ve Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırabilir.
Newcastle, Guimaraes'in 2022'de Lyon'dan kulübe transfer olduktan sonra ilk kez forma giydiği maçtan bu yana, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda hiçbir Premier League maçını kazanamadı. Aston Villa ve Liverpool'a karşı alınan son mağlubiyetler de dahil olmak üzere, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda oynanan 12 lig maçının hiçbirinde galip gelinemedi.
- AFP
Newcastle, Howe'un açıklamalarıyla Guimaraes sorununu aşmak zorunda
Toon'un gelecek sezon Avrupa'ya katılma şansı olması için Guimaraes'e karşı olan kötü şansını sona erdirmesi gerektiği aşikar. Şu anda Premier Lig'de 10. sırada yer alan takımın önünde hala çok iş var.
Howe, Cumartesi günü Newcastle'ın Aston Villa'yı 3-1 yendiği FA Cup dördüncü tur maçında, hakem kararlarının tartışmalı olduğu bir maçın ardından Guimaraes hakkında şunları söyledi: "Bence [daha erken geri dönmek için baskı yapacak]. Ancak zamanlama bu seferki zamanlama olacak.
"Onun için mucizevi bir tedavi olduğunu sanmıyorum. Sanırım birkaç ay sürecek. Muhtemelen Mart ayındaki uluslararası maçlar arası tatilin sonunda sahalara dönebilir.
Bu bizim için büyük bir darbe. Sezonun önemli bir aşamasındayız, o çok üzgün, ama durum bu.
"Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Onu güvenli bir şekilde geri getirmeliyiz ve diğer oyuncular onun yokluğunda daha fazla çaba göstermeli. Bugün bunu yaptık - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey ve [Sandro] Tonali mükemmeldi."
'Yıkılmış' Guimaraes, sakatlık nedeniyle yaşadığı aksilik üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Guimaraes, Instagram'da bu aksilikten duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Daha önce de bildirildiği gibi, 10 yıllık kariyerimde ilk kez sahalardan uzak kalmak zorunda kalacağım. Çok üzgünüm, ancak Tanrı'nın her şeyi bildiğinden eminim.
"Kas sakatlığım nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağım, ancak bu durum beni güçlendirecek ve önümdeki zorluklara daha hazırlıklı olmamı sağlayacaktır. Destek, mesajlar ve ilgileriniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."
28 yaşındaki oyuncu, Newcastle'ın Villa Park'ta kupa zaferi kazanmasının ardından Instagram hikayesine şunları ekledi: "Sizlerle gurur duyuyorum çocuklar!!!! Her şey aleyhimize olsa da işi başardık!! Bayıldım. Devam ediyoruz."
- Getty Images Sport
Guimaraes büyük bir fırsatı kaçırdı ama Newcastle yoluna devam etmeli
Guimaraes, bu sezon hem saha içinde hem de saha dışında Newcastle için ilham verici bir figür oldu, takımı liderlik etti ve hatta 23 maçta 9 golle ligin en golcü oyuncusu oldu ve bir sezondaki en iyi gol sayısını şimdiden aştı.
Newcastle, yaz aylarında Nick Woltemade, Yoane Wissa ve Anthony Elanga gibi oyunculara büyük paralar harcadı ve kulübün üç yıl içinde iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olması göz önüne alındığında, taraftarlar Avrupa kupalarına katılmayı minimum gereklilik olarak göreceklerdir.
Howe, kaptanı olmadan takımının bir çözüm bulmasına yardımcı olmak için baskı altında kalacak. Önümüzdeki günlerde Manchester'ın iki takımı, Everton ve Chelsea ile önemli maçlar ve Çarşamba günü ilk ayağı oynanacak olan Qarabag ile iki ayaklı Şampiyonlar Ligi play-off maçı var.
Reklam