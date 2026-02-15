Newcastle, Bruno Guimaraes'in yıkıcı iyileşme süresinin açıklanmasıyla acı bir darbe aldı

Toon'un gelecek sezon Avrupa'ya katılma şansı olması için Guimaraes'e karşı olan kötü şansını sona erdirmesi gerektiği aşikar. Şu anda Premier Lig'de 10. sırada yer alan takımın önünde hala çok iş var.

Howe, Cumartesi günü Newcastle'ın Aston Villa'yı 3-1 yendiği FA Cup dördüncü tur maçında, hakem kararlarının tartışmalı olduğu bir maçın ardından Guimaraes hakkında şunları söyledi: "Bence [daha erken geri dönmek için baskı yapacak]. Ancak zamanlama bu seferki zamanlama olacak.

"Onun için mucizevi bir tedavi olduğunu sanmıyorum. Sanırım birkaç ay sürecek. Muhtemelen Mart ayındaki uluslararası maçlar arası tatilin sonunda sahalara dönebilir.

Bu bizim için büyük bir darbe. Sezonun önemli bir aşamasındayız, o çok üzgün, ama durum bu.

"Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Onu güvenli bir şekilde geri getirmeliyiz ve diğer oyuncular onun yokluğunda daha fazla çaba göstermeli. Bugün bunu yaptık - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey ve [Sandro] Tonali mükemmeldi."