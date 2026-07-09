Newcastle, Ajax’tan genç orta saha oyuncusunu 23 milyon sterline transfer etti

Teknik direktör Eddie Howe, Ajax altyapısının en parlak yeteneği olarak Christian Eriksen ve Rafael van der Vaart gibi büyük isimlerin izinden giden Abdelhak Nouri Ödülü sahibi oyuncunun takıma katılmasını sıcak bir şekilde karşıladı.

Howe şunları söyledi: "Sean'ı Newcastle United'a katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O, Şampiyonlar Ligi ve Hollanda'nın en üst düzey liginde deneyim kazanmış, gelecek vaat eden bir genç oyuncu. Sean'da gerçek bir potansiyel görüyoruz ve onun önümüzdeki yıllarda takımımız için değerli bir oyuncu olabilecek özelliklere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu durum bizi gerçekten heyecanlandırıyor ve onunla çalışarak hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Sean, kadromuza heyecan verici bir takviye. Genç oyuncular yetiştirme konusunda olağanüstü bir geçmişe sahip olan Ajax’ta mükemmel bir eğitim aldı."

Öte yandan, Amsterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ın en genç asist rekorunu elinde tutan oyuncuya veda etmek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Johan Cruijff ArenA’da faaliyet gösteren kulüp, “Ajax, Steur’a Amsterdam’da geçirdiği yıllar için teşekkür etti ve İngiliz Premier Ligi’ndeki kariyerinin bu yeni aşamasında kendisine başarılar diledi.” dedi.