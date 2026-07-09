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Adhe Makayasa

Çeviri:

Newcastle, Ajax’tan genç orta saha oyuncusunu 23 milyon sterline transfer etti

Transfers
Newcastle United
S. Steur
Premier Lig
Ajax
Eredivisie

Newcastle United, Ajax’tan büyük umut vaat eden genç orta saha oyuncusu Sean Steur’u, 23 milyon sterline varan bir transfer bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 18 yaşındaki genç yetenek, uzun vadeli sözleşmeyi imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere Tyneside’a geldi; böylece Magpies, Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna başarıyla kattı.

  • Magpies, genç yeteneği kadrosuna kattı

    Newcastle, Hollandalı dev Ajax’tan genç orta saha oyuncusu Steur’un transferini, 23 milyon sterline varan bir anlaşma ile resmen tamamladı. Yetenekli oyuncu, Çarşamba akşamı Tyneside’a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ardından 2031 yılına kadar geçerli olacak beş yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, geçen sezon Hollanda birinci liginde performansında büyük bir sıçrama yaşayan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.


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    Steur, hayallerindeki transferin tadını çıkarıyor

    Hollanda genç milli takım oyuncusu, St James' Park'ta yeni transfer olarak resmen tanıtıldıktan sonra sevincini gizleyemedi. Steur, Premier Lig gibi rekabetçi bir ligde oynama fırsatının çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olduğunu kabul etti.

    Kulübün resmi internet sitesine konuşan Steur, “Burada olmak inanılmaz bir duygu. Burası Premier Lig’de dev bir kulüp ve dünyanın en iyi liginde oynamak her zaman hayalimdi. Ajax’ta kendimi evimde hissediyordum – yedi yaşındayken katılmıştım ve oradan sadece güzel anılarla ayrılıyorum – ama Newcastle gibi bir kulüp sizi istediğinde, hayır demek gerçekten zor.” dedi.

  • Howe, seçkin bir yetiştirilme tarzını övüyor

    Teknik direktör Eddie Howe, Ajax altyapısının en parlak yeteneği olarak Christian Eriksen ve Rafael van der Vaart gibi büyük isimlerin izinden giden Abdelhak Nouri Ödülü sahibi oyuncunun takıma katılmasını sıcak bir şekilde karşıladı.

    Howe şunları söyledi: "Sean'ı Newcastle United'a katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O, Şampiyonlar Ligi ve Hollanda'nın en üst düzey liginde deneyim kazanmış, gelecek vaat eden bir genç oyuncu. Sean'da gerçek bir potansiyel görüyoruz ve onun önümüzdeki yıllarda takımımız için değerli bir oyuncu olabilecek özelliklere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu durum bizi gerçekten heyecanlandırıyor ve onunla çalışarak hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

    "Sean, kadromuza heyecan verici bir takviye. Genç oyuncular yetiştirme konusunda olağanüstü bir geçmişe sahip olan Ajax’ta mükemmel bir eğitim aldı."

    Öte yandan, Amsterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ın en genç asist rekorunu elinde tutan oyuncuya veda etmek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Johan Cruijff ArenA’da faaliyet gösteren kulüp, “Ajax, Steur’a Amsterdam’da geçirdiği yıllar için teşekkür etti ve İngiliz Premier Ligi’ndeki kariyerinin bu yeni aşamasında kendisine başarılar diledi.” dedi.

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    Hollandalı genç yetenek, takıma entegre edilmeyi bekliyor

    Eredivisie’de 18 yaş ve altı orta saha oyuncuları arasında yaratılan fırsatlar ve ikili mücadelelerdeki başarı oranında birinci sırada yer alan genç orta saha oyuncusu, şimdi Premier Lig sezonu öncesinde Howe’un yoğun antrenman programına uyum sağlamak zorunda. Steur’un transferi, Sandro Tonali’nin Tottenham Hotspur’a transfer olmasıyla son zamanlarda zayıflayan Newcastle orta sahasına umut verici bir destek sağlarken, kulüp yaz transfer döneminin geri kalanında yeni hedefleri takip etmeye devam ediyor.

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