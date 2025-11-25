Getty
Netflix, Premier Lig'in yayın haklarını alabilir
Netflix canlı spor yatırımlarını artırıyor
Netflix, canlı spor yayınlarına daha fazla yer vermek için ciddi bir çaba gösteriyor. Şirket, WWE için yaklaşık 4 milyar sterlin (5 milyar dolar) harcadı ve bunun yanında büyük ilgi gören boks müsabakalarını da canlı olarak yayınlıyor. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık’taki Şampiyonlar Ligi yayın haklarını Paramount’un yaklaşık 1 milyar sterlinlik (1.3 milyar dolar) bir anlaşmayla kazanmasının ardından, Netflix’in yerel Premier League yayın hakları için Sky ve TNT’ye rakip olmasının beklendiği bildiriliyor (The Times). Ayrıca yayın devinin, İngiltere Premier League’in Amerika yayın hakları konusunda NBC ile de rekabet etmesi bekleniyor.
Premier Lig yayın anlaşmaları ne zaman bitiyor?
Habere göre Premier League’in mevcut yerel yayın anlaşmaları 2029’da sona eriyor. Ancak NBC’nin anlaşması bir yıl önce bitiyor. Bu sözleşmenin 2 milyar dolar (1.5 milyar sterlin) değerinde olduğu ve Premier League’in en büyük yurt dışı anlaşması olduğu belirtiliyor. Yeni paketler için tekliflerin gelecek yıl içinde verilmesi bekleniyor.
The Times’a konuşan bir kaynak şunları söyledi: “Avrupa genelinde ve yerel ligler için önemli olan şey, Netflix’in ilk kez yayın hakları satın almakla ilgilendiğini göstermiş olması. Buna Paramount’un da pazara girmiş olmasını eklerseniz, bu futbol için iyi haber demek; çünkü yayın hakları için daha fazla rekabet olacak. Premier League dünyanın en cazip yerel ligi, bu yüzden Netflix ve Paramount’un yayın haklarından bir bölümünü hedeflemesi oldukça muhtemel.”
UEFA, Netflix’in sürece dahil olmasına sıcak bakıyor
Geçtiğimiz ay UEFA, Netflix ve Disney gibi platformların yayın havuzuna katılmasına olumlu yaklaştığını gösterdi. Bu doğrultuda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, medya haklarında yeniliğe verdikleri önemi vurguladı.
Ceferin, Ekim ayında Avrupa Futbol Kulüpleri Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu ortak girişim sayesinde oyun büyüyecek. Ve [pazarlama ajansı] Relevent yanımızdayken bunu gerçekleştirecek en güçlü ekibe sahibiz. Birlikte, benzersiz ve iddialı bir yapı kuruyoruz. En etkileyici futbolu, en yenilikçi ve en erişilebilir içeriği sunmak için. Temel gelir kaynaklarımızı genişletmek için. Yeni taraftarları turnuvalarımızı takip etmeye teşvik etmek, yeni kitlelerle etkileşim kurmak için, özellikle de sürekli değişen medya ve yayın hakları dünyasında. Dijital platformlardan en iyi şekilde yararlanarak oyunu herkese her zamankinden daha yakın kılacağız. Kulüplerimizi güçlendirmek ve Avrupa futbolunu en üst seviyede tutmak için yolumuz bu.”
Netflix için sırada ne var?
Netflix, geçmişte canlı spor yayınlarında belirli bir başarı elde etti; örneğin 2024’te Jake Paul – Mike Tyson boks maçının 65 milyon izleyiciye ulaşmasını sağladı. Şirket, 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası’nın ABD yayın haklarının bir bölümüne sahip. Ancak erkek futbolu yayın haklarını alıp alamayacakları ise henüz belirsizliğini koruyor.
