Netflix, Premier Lig'in yayın haklarını alabilir

Habere göre Premier League’in mevcut yerel yayın anlaşmaları 2029’da sona eriyor. Ancak NBC’nin anlaşması bir yıl önce bitiyor. Bu sözleşmenin 2 milyar dolar (1.5 milyar sterlin) değerinde olduğu ve Premier League’in en büyük yurt dışı anlaşması olduğu belirtiliyor. Yeni paketler için tekliflerin gelecek yıl içinde verilmesi bekleniyor.

The Times’a konuşan bir kaynak şunları söyledi: “Avrupa genelinde ve yerel ligler için önemli olan şey, Netflix’in ilk kez yayın hakları satın almakla ilgilendiğini göstermiş olması. Buna Paramount’un da pazara girmiş olmasını eklerseniz, bu futbol için iyi haber demek; çünkü yayın hakları için daha fazla rekabet olacak. Premier League dünyanın en cazip yerel ligi, bu yüzden Netflix ve Paramount’un yayın haklarından bir bölümünü hedeflemesi oldukça muhtemel.”