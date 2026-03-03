"Net kurallar koymalıyız!" - Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Arsenal'in zaman kaybetme taktiklerine karşı çıktı

Alman taktikçi, yetkililerin müdahale edip düzenlemeleri sıkılaştırmasını savunurken, aynı zamanda oyuncularının bu arada modern birinci lig futbolunun gerçekleriyle başa çıkması gerektiğini bilecek kadar pragmatik. Brighton, menajerinin eleştirdiği taktiklerin kurbanı olmayı göze alamaz. Bu anların önemini kabul ederek şöyle dedi: "Bu kuralları hemen değiştirmeyeceğiz, bu yüzden duran topların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her zaman bunların oyunun gidişatını değiştirebileceğini söylüyorum, bu yüzden biz de bunları kullanmalı, gol atmada çok verimli olmalı, köşe vuruşları ve serbest vuruşlardan daha verimli fırsatlar yaratmalı ve her zaman bunları iyi savunmaya çalışmalıyız."

Taraftarlar ve gözlemciler, Çarşamba günü Amex'te oynanacak maçta Arsenal'in duran toplarını yakından takip edecek. Şampiyonluk yarışı kızışırken ve Hurzeler düşüncelerini açıkça dile getirirken, ligin en genç menajeri ile deneyimli Arteta arasındaki bu zeka savaşı, taktiksel bir ustalık dersi olacağa benziyor. Premier League'in "net kurallar" çağrısına kulak vereceği henüz belli değil, ancak Brighton teknik direktörü, köşe vuruşlarında harcanan her saniyenin ev sahibi taraftarlar tarafından sayılacağını garanti etti.