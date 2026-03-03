AFP
"Net kurallar koymalıyız!" - Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Arsenal'in zaman kaybetme taktiklerine karşı çıktı
Karanlık sanatlarla mücadele
Arsenal, duran toplarda uzmanlaşmış bir takım haline geldi ve bu özelliği, Chelsea'yi yendikleri son maçta bir kez daha ortaya koydu. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın asistleriyle William Saliba ve Jurrien Timber'ın attığı goller, takımına hayati üç puanı kazandırdı, ancak fiziksel oyun tarzları bazılarının kaşlarını çatmasına neden oldu. Hurzeler, hakemlerin bu tür durumları ele alma şekillerindeki tutarsızlığın giderek büyüyen bir sorun olduğunu düşünüyor. Brighton'ın Arsenal ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Hurzeler, "Bazı blokajlar veya takımların blokaj yapma şekilleri konusunda net bir kural yok. Bazen hakem düdük çalıyor ve faul oluyor, bazen ise düdük çalmıyor. Bence şu anda bu konuyu tartışmamızın nedeni bu, ama benim için asıl konu, korner, taç atışı ve serbest vuruşlarda ne kadar zaman kaybedilebileceğine dair net bir kural belirlemek."
Doğal oyun süresi talep etmek
Brighton'ın teknik direktörü, bir takım önde olduğunda oyunda yaşanan duraklamalardan özellikle rahatsızlık duyuyor ve bu durumun futbolun gerçek oynanma süresini önemli ölçüde azalttığını öne sürüyor. Hurzeler, bu taktiksel gecikmelerin taraftarlar için eğlence değerini azalttığına inandığını açıkça belirtti. O, "Kimse fark etmiyor, ama Arsenal önde olduğunda korner atarken bazen sadece korner atmak için bir dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu nedenle net kurallar koymalıyız, çünkü sonunda bazen 65 dakika yerine 50 dakikalık doğal bir oyun süresi elde ediyoruz."
Analizde büyük bir fark
Hurzeler'in hayal kırıklığı verilerle destekleniyor. Seagulls menajeri, ligdeki aktif oyun süresindeki farklılıkların şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. O, hangi takımların yarıştığına veya bir takımın liderliğini nasıl yönettiğine bakılmaksızın, taraftarların tutarlı bir ürün hak ettiğini savunuyor. "Tüm maçlar için doğal oyun süresi yoksa, oyun çok fazla değişiyor. Bunu analiz ediyoruz ve fark çok büyük" diye devam ediyor Hurzeler. "Maçlarımızı izlemek için çok para ödeyen her taraftarın aynı doğal oyun süresini görmesi gerektiği kanısındayım. Onlar bir futbol etkinliği izlemek istiyorlar, maçın 50 dakikasını izleyip 40 dakikası boyunca oyunun devam etmemesini istemiyorlar."
Mevcut iklime uyum sağlamak
Alman taktikçi, yetkililerin müdahale edip düzenlemeleri sıkılaştırmasını savunurken, aynı zamanda oyuncularının bu arada modern birinci lig futbolunun gerçekleriyle başa çıkması gerektiğini bilecek kadar pragmatik. Brighton, menajerinin eleştirdiği taktiklerin kurbanı olmayı göze alamaz. Bu anların önemini kabul ederek şöyle dedi: "Bu kuralları hemen değiştirmeyeceğiz, bu yüzden duran topların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her zaman bunların oyunun gidişatını değiştirebileceğini söylüyorum, bu yüzden biz de bunları kullanmalı, gol atmada çok verimli olmalı, köşe vuruşları ve serbest vuruşlardan daha verimli fırsatlar yaratmalı ve her zaman bunları iyi savunmaya çalışmalıyız."
Taraftarlar ve gözlemciler, Çarşamba günü Amex'te oynanacak maçta Arsenal'in duran toplarını yakından takip edecek. Şampiyonluk yarışı kızışırken ve Hurzeler düşüncelerini açıkça dile getirirken, ligin en genç menajeri ile deneyimli Arteta arasındaki bu zeka savaşı, taktiksel bir ustalık dersi olacağa benziyor. Premier League'in "net kurallar" çağrısına kulak vereceği henüz belli değil, ancak Brighton teknik direktörü, köşe vuruşlarında harcanan her saniyenin ev sahibi taraftarlar tarafından sayılacağını garanti etti.
