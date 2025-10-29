NEREDEN NEREYE: İstenmeyen adam James Rodriguez! Yeni rotası belli oluyor

Mediotiempo'ya göre, Rodríguez'in Club León'daki dönemi, Apertura 2025'in sona ermesiyle sona erecek. Kolombiyalı oyuncu, geçen dönem FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama şansı için bir yıllık sözleşmeyle La Fiera'ya katılmıştı. Ancak, FIFA'nın kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye etmesi üzerine León'un katılımı iptal edildi ve James, uluslararası arenada kendini gösteremedi.

O zamandan beri işler beklendiği gibi gitmedi. León, Clausura 2025 çeyrek finalinde elendi ve mevcut Apertura sezonunda ligde sondan ikinci (17.) sırada yer alıyor. Rodríguez, takım içindeki önemini giderek yitirdi; bu sezon 12 maçta sadece üç gol atarken, kulüple toplam 32 maçta beş gol kaydetti.