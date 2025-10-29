Getty Images Sport
NEREDEN NEREYE: İstenmeyen adam James Rodriguez! Yeni rotası belli oluyor
İşler istediği gibi gitmedi
Mediotiempo'ya göre, Rodríguez'in Club León'daki dönemi, Apertura 2025'in sona ermesiyle sona erecek. Kolombiyalı oyuncu, geçen dönem FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama şansı için bir yıllık sözleşmeyle La Fiera'ya katılmıştı. Ancak, FIFA'nın kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye etmesi üzerine León'un katılımı iptal edildi ve James, uluslararası arenada kendini gösteremedi.
O zamandan beri işler beklendiği gibi gitmedi. León, Clausura 2025 çeyrek finalinde elendi ve mevcut Apertura sezonunda ligde sondan ikinci (17.) sırada yer alıyor. Rodríguez, takım içindeki önemini giderek yitirdi; bu sezon 12 maçta sadece üç gol atarken, kulüple toplam 32 maçta beş gol kaydetti.
Ayrılmak en iyi çözüm
Teknik direktör Ignacio Ambriz'in gelişi kısa süreliğine umutları yeşertse de, Toluca, Santos ve Atlas'a karşı alınan yenilgiler ve son haftalarda sadece Pumas'a karşı alınan beraberlikle sonuçlar iyileşmedi. Raporda, hem kulübün hem de oyuncunun ayrılmayı ileriye dönük en iyi çözüm olarak gördüğü belirtiliyor.
Yeni rotası belli oluyor
Aynı haber ajansı, 33 yaşındaki oyuncunun durumunun Liga MX'ten birkaç büyük takım tarafından yakından takip edildiğini, MLS takımlarının da 2014 Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncuyu, Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiklerini bildirdi.
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Rodríguez kariyerinin bir sonraki bölümüyle ilgili kritik bir kararla karşı karşıya; bu karar, üst düzey futboldaki son kararını belirleyebilir.
Sırada ne var?
León, Apertura 2025 normal sezonunu iki zorlu fikstürle kapatacak - ilk olarak 16. maç günü América'ya konuk olacak ve ardından 17. maç günü Puebla'yı ağırlayacak - kulüp sezonu olumlu bir notla bitirmeyi hedefliyor.
