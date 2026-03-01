Getty Images Sport
Neil Warnock, 77 yaşında YENİDEN emeklilikten çıkarak yedinci lig kulübünün teknik direktörlüğünü üstlendi
Sürpriz bir şekilde kulübeye dönüş
Saha kenarından uzak duramayan adam resmi olarak sahalara geri döndü. İngiliz futbol dünyasını şaşkına çeviren bir hamle ile Warnock, 77 yaşında bir kez daha emeklilikten döndü. Beş yıldan fazla bir süredir çeşitli takımları yöneten tecrübeli taktikçi, yedinci lig ekibi Torquay United'ın beklenmedik SOS çağrısına cevap verdi. Bu karar, kulübün ani bir kadro değişikliği yapmasının ardından, kulübün acil bir istikrar arayışına girmesiyle alındı.
The Gulls, teknik direktör Wotton ile yollarını ayırdı ve gemiyi dengelemek için hızla eski bir Premier Lig ustasına başvurdu. Warnock'un dönüşü, teknik direktörlükten nihayet tamamen uzaklaşmış gibi görünen bir teknik direktör için dramatik bir U dönüşü anlamına geliyor. Aberdeen ile İskoç Premiership'te kısa bir süre geçici olarak görev yaptıktan sonra, Warnock Nisan 2024'te emekliliğini resmi olarak onayladı. Şimdi ise Torquay'ın yükselişini sürdürmek için teknik alana geri dönüyor.
Torquay United'da tanıdık bir yüz
Bu son duyuru birçok futbolseveri şaşırtmış olsa da, Warnock'un Torquay'da görev alması tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Warnock, son iki yıldır Torquay'da futbol danışmanı olarak yakın bir şekilde çalışıyor ve Devon merkezli kulübe sahne arkasında zengin deneyimlerini aktarıyor. Yönetim kurulundan sahaya ani geçişi, şu anda ligde güçlü bir dördüncü sırada yer alan kulüp için acil ve kısa vadeli bir çözüm olarak görülüyor.
Kulüp yönetimi, bu geçiş döneminde ivmeyi korumak için tanıdık bir yüzün en iyi seçenek olduğunu açıkça hissetti. Torquay, Wotton'ın ayrılışını ve Warnock'un atanmasını resmi bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Paul'un kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba, profesyonellik ve bağlılık için kendisine çok minnettarız. Neil Warnock, Salı gecesi Farnborough ile oynanacak maçta takımı yönetecek."
Rekor kıran promosyon uzmanı
Warnock'un teknik direktörlük özgeçmişi, şüphesiz İngiliz futbol tarihinin en efsanevi özgeçmişlerinden biridir. Sekiz farklı takımı ustaca lig basamaklarını tırmanmaya yönlendirerek, teknik direktör olarak en fazla yükselme rekorunu elinde bulundurmasıyla ünlüdür. En ikonik dönemi, çocukken desteklediği kulüp olan Sheffield United'da geçirdi. 2006 yılında Blades'i Premier League'e taşıdı ve iki büyük ulusal kupa yarı finaline ulaştı.
Sevgili Bramall Lane'in ötesinde, Warnock'un Midas dokunuşu hem Londra'da hem de Galler'de oldukça belirgindi. Queens Park Rangers ve Cardiff City ile unutulmaz terfi kampanyaları yürüttü ve her iki kulübü de tüm zorluklara rağmen en üst lige taşıdı. Crystal Palace'ta da önemli bir dönem geçirdi ve Eagles'ı küme düşmenin eşiğinden kurtardığı için övgüler aldı. Soyunma odasını harekete geçirme yeteneği, en büyük varlığı olmaya devam ediyor.
Yedinci katta son bir dans
Yedinci lige yapılan bu beklenmedik geçiş, Premier Lig'in ihtişamı, cazibesi ve yoğun baskısıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Ancak Warnock, her zaman toplum odaklı futbolun merkezinde başarılı olmuş ve zorlu mücadelelerden keyif almıştır. Daha önce 16 farklı takımda, en üst ligden EFL'nin en alt ligine kadar puanlar için mücadele etmiş olan Warnock'un, karizmatik kişiliğiyle bu lige ulusal çapta önemli bir ilgi çekmesi bekleniyor.
Şu an için bu anlaşma kesinlikle geçici bir önlem olarak değerlendiriliyor, ancak Warnock söz konusu olduğunda futbolda hiçbir şey kesin değildir. Oyuna olan derin tutkusu hiç azalmamış ve Torquay'i bu belirsizlik döneminden güvenli bir şekilde geçirme fırsatı, açıkça kaçırılmayacak kadar cazipti. Gulls kalıcı bir halef ararken, bu sektördeki en deneyimli isim Salı günü Farnborough karşısında kararları verecek.
