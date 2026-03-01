Neil Warnock, 77 yaşında YENİDEN emeklilikten çıkarak yedinci lig kulübünün teknik direktörlüğünü üstlendi

Saha kenarından uzak duramayan adam resmi olarak sahalara geri döndü. İngiliz futbol dünyasını şaşkına çeviren bir hamle ile Warnock, 77 yaşında bir kez daha emeklilikten döndü. Beş yıldan fazla bir süredir çeşitli takımları yöneten tecrübeli taktikçi, yedinci lig ekibi Torquay United'ın beklenmedik SOS çağrısına cevap verdi. Bu karar, kulübün ani bir kadro değişikliği yapmasının ardından, kulübün acil bir istikrar arayışına girmesiyle alındı.

The Gulls, teknik direktör Wotton ile yollarını ayırdı ve gemiyi dengelemek için hızla eski bir Premier Lig ustasına başvurdu. Warnock'un dönüşü, teknik direktörlükten nihayet tamamen uzaklaşmış gibi görünen bir teknik direktör için dramatik bir U dönüşü anlamına geliyor. Aberdeen ile İskoç Premiership'te kısa bir süre geçici olarak görev yaptıktan sonra, Warnock Nisan 2024'te emekliliğini resmi olarak onayladı. Şimdi ise Torquay'ın yükselişini sürdürmek için teknik alana geri dönüyor.