"Nedenini bilmiyorum!" - Yeni Man City yıldızı Marc Guehi, yazın Anfield transferinin başarısız olmasının ardından Liverpool taraftarlarının yuhalamaları karşısında şaşkınlık yaşadı.

Guehi, City'nin Anfield'daki galibiyeti sırasında Liverpool taraftarlarının tacizine maruz kaldı. Ocak ayında Pep Guardiola'nın takımına yüksek bir transfer ücretiyle katılan İngiltere milli takım oyuncusu, Pazar günü topa her dokunduğunda yuhalandı.

Merkez savunma oyuncusu, Etihad'ı tercih etmeden önce Merseyside'a transfer olacağına dair güçlü söylentiler vardı ve Anfield taraftarları bu kararı açıkça affetmemiş görünüyor. Performansına yönelik düşmanca tepkilere rağmen Guehi sakinliğini korudu ve City'nin kaotik bir karşılaşmada üç puanı almasına yardımcı oldu.

Maçtan sonra konuşan Guehi, yuhalamalara şaşırdığını ancak odak noktasının sadece elindeki iş olduğunu vurguladı. Guehi, tepkilerle ilgili soruya gülerek, "Evet, dürüst olmak gerekirse nedenini bilmiyorum" dedi. "Ama taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü kontrol edemem. Bana destek olan ve maç boyunca beni destekleyen taraftarlarımıza minnettarım."

Liverpool'un amansız yüksek presine karşı arka sahadan oyun kurma görevini üstlenen Guehi, topla olağanüstü bir cesaret gösterdi. "Kolay değil. Taraftarlar üstüne üstüne geliyor," diye itiraf etti. "Yüksek pres yapmayı seven bir takıma karşı oynuyorsun, ama önemli olan her zaman bir sonraki hareket. Hata yapabilirsin, ama bir sonraki hareket. Her zaman bir sonraki harekete ve takım arkadaşlarına nasıl yardımcı olabileceğine odaklanmalısın."