Getty Images Sport
"Nedenini bilmiyorum!" - Yeni Man City yıldızı Marc Guehi, yazın Anfield transferinin başarısız olmasının ardından Liverpool taraftarlarının yuhalamaları karşısında şaşkınlık yaşadı.
Guehi, Anfield'daki düşmanlığı umursamıyor
Guehi, City'nin Anfield'daki galibiyeti sırasında Liverpool taraftarlarının tacizine maruz kaldı. Ocak ayında Pep Guardiola'nın takımına yüksek bir transfer ücretiyle katılan İngiltere milli takım oyuncusu, Pazar günü topa her dokunduğunda yuhalandı.
Merkez savunma oyuncusu, Etihad'ı tercih etmeden önce Merseyside'a transfer olacağına dair güçlü söylentiler vardı ve Anfield taraftarları bu kararı açıkça affetmemiş görünüyor. Performansına yönelik düşmanca tepkilere rağmen Guehi sakinliğini korudu ve City'nin kaotik bir karşılaşmada üç puanı almasına yardımcı oldu.
Maçtan sonra konuşan Guehi, yuhalamalara şaşırdığını ancak odak noktasının sadece elindeki iş olduğunu vurguladı. Guehi, tepkilerle ilgili soruya gülerek, "Evet, dürüst olmak gerekirse nedenini bilmiyorum" dedi. "Ama taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü kontrol edemem. Bana destek olan ve maç boyunca beni destekleyen taraftarlarımıza minnettarım."
Liverpool'un amansız yüksek presine karşı arka sahadan oyun kurma görevini üstlenen Guehi, topla olağanüstü bir cesaret gösterdi. "Kolay değil. Taraftarlar üstüne üstüne geliyor," diye itiraf etti. "Yüksek pres yapmayı seven bir takıma karşı oynuyorsun, ama önemli olan her zaman bir sonraki hareket. Hata yapabilirsin, ama bir sonraki hareket. Her zaman bir sonraki harekete ve takım arkadaşlarına nasıl yardımcı olabileceğine odaklanmalısın."
- Getty Images Sport
23 yıllık uğursuzluğu sona erdirmek
Bu zafer sadece şampiyonluk yarışı için değil, tarih kitapları için de önemliydi. Bu, City'nin 2003 yılından bu yana, Şeyh Mansour döneminden önce, taraftarların huzurunda Anfield'da kazandığı ilk zaferdi. City 2021'de de burada kazanmıştı, ancak bu zafer pandemi sırasında kapalı kapılar ardında gerçekleşmişti, bu nedenle Pazar günkü zafer, deplasman taraftarları için katartik bir an oldu.
Guehi, maçın bitiş düdüğü çalana kadar omuzlarındaki tarihin ağırlığının farkında değildi. 2003 istatistiği hakkında "Aslında bunu hiç bilmiyordum" diye itiraf etti. "Bu yüzden, onların [taraftarların] bunu görmesi ve yaşaması harika bir şey. Böyle zorlu bir maçta bu kadar dirençli oldukları için herkese teşekkür ederim."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
'Kardeşlik' üzerine kurulu bir zafer
City, son haftalarda savunma sağlamlığı konusunda sorgulanıyordu. Ancak Anfield'da, büyük baskı altında sağlam durdular. Guehi, savunmadaki kararlılığı Guardiola'nın takıma aşıladığı kolektif ruha bağladı ve böyle bir sahada kazanmak için gereken çabayı takım arkadaşlarına karşı bir görev olarak nitelendirdi.
Guehi, "Maçları kazanmaya çalışırken standart budur" diye açıkladı. "Özellikle Liverpool gibi zorlu rakiplere karşı. Herkesin yanındaki takım arkadaşı için tüm enerjisini ve çabasını ortaya koyması gerekir ve bence bugün herkes bunu yaptı."
Liverpool beraberlik golünü bulmak için ileriye doğru hücum ederken bu "kardeşlik" sınandı, ancak Guehi'nin liderliğindeki City'nin savunma hattı pes etmedi. Sonuç, şampiyonun hırsını sorgulayan eleştirmenlere kesin bir cevap oldu. "O anlarda daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz," diye ekledi. "Ama bugün yine oyunumuzun farklı bir yönünü gösterdik. İyi bir direnç, iyi bir birliktelik."
- Getty Images Sport
Donnarumma ve Haaland kritik anlarda gol attı
Guehi ve savunma temeli atarken, maçın sonucu nihayetinde sahanın her iki ucunda bireysel parlaklık anları ile belirlendi. Erling Haaland bir kez daha penaltı noktasından attığı golle maçı belirledi, ancak kaleci Gianluigi Donnarumma da aynı övgüyü hak etti. İtalyan kaleci, maçın son dakikalarında mucizevi bir kurtarışla takımının üstünlüğünü korudu.
Guehi, "İki oyun değiştirici var" dedi. "Sahanın bir ucunda Erling ve kaptan, diğer ucunda Gigio ve muhteşem kurtarışları. Bence bugün herkes muhteşemdi."
Bu galibiyet, sezonun bağlamında büyük bir mesaj olarak değerlendirildi, ancak Guehi beklentileri hemen yatıştırdı. "Bence fazla önde gitmemeliyiz," diye konuştu. "Sadece üç puan, ama farklı şekillerde kazanabileceğimizi gösteriyor. Ve sonuna kadar gideceğimizi gösteriyor."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam