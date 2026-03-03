Getty Images Sport
"Ne zeka!" - Gary Lineker, Declan Rice'ın yerine PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanması gereken Premier Lig yıldızının adını açıkladı
Lineker, şampiyonluk yarışında Bruno'yu destekliyor
Premier Lig'in bireysel ödülleri için yarış kızışıyor, ancak Lineker ligin en iyisi olarak kimin taç giymesi gerektiği konusunda şaşırtıcı bir karar verdi. Arsenal'in Rice'ı, kuzey Londra'daki etkileyici performansının ardından en önde gelen aday olarak gösterilirken, Lineker en iyi oyuncuyu bulmak için Old Trafford'a yöneldi. Eski İngiltere forveti, United'ın kaptanı Fernandes'in ligin en etkili oyuncusu olduğuna inanıyor.
Rice, Arsenal'in Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği hayati maçta bir kez daha değerini kanıtladı ve Jurrien Timber'ın galibiyet golüne asist yaparak Mikel Arteta'nın takımının Premier League'in zirvesinde 5 puanlık farkla liderliğini sürdürmesini sağladı. Bu sezon 39 maçta 4 gol ve 11 asistle orta saha oyuncusu, Gunners'ın şampiyonluk yarışında tartışmasız motoru oldu. Ancak Lineker, Fernandes'in futbol zekasının bu yıl en yüksek düzeyde takdir edilmeyi hak ettiğini savunuyor.
Lineker, The Rest Is Football podcast'inde "Bruno Fernandes maçı kontrol altına aldığında... Boşluklardan ve nereye gittiğinden bahsediyorsunuz, o çok zeki" diye açıkladı.
Bireysel başarı ile kolektif başarı
Fernandes, bu sezon United formasıyla tüm turnuvalarda 27 maçta 7 gol attı ve 14 asist yaptı. Futbol gözlemcisi, ödülün genellikle kupa kazananlara gittiğini, ancak Portekizli oyuncunun bireysel katkılarının Red Devils'ın Michael Carrick yönetiminde ligde üçüncü sıraya yükselerek yeniden elit bir güç haline gelmesini sağladığını savunuyor.
PFA ödülü için rekabet hâlâ şiddetli, Manchester City'den Erling Haaland ve Arsenal'den Rice, takım başarısı yoluyla bireysel zafere giden geleneksel yolu temsil ediyor. Lineker bu gerçeği kabul ederek, Gunners veya City'nin şampiyonluk kazanmasının oylama sürecini kendi takımlarının yıldızları lehine etkileyeceğini itiraf etti.
Lineker, "Muhtemelen bir şey kazanacak birine vereceklerini biliyorum" dedi. "[Ama] Onun pozisyonuna bakarsanız, [Fernandes] her zaman etrafı tarıyor, en iyi yerlerin neresi olduğunu, oyuna nerede etki edebileceğini arıyor."
"Büyük futbol beyni" hakkındaki karar
Lineker, Fernandes'in her iki kanattan veya "sol iç kanattan" maçları etkileme yeteneğinin, ligde eşi benzeri olmayan taktiksel çok yönlülüğünü gösterdiğini vurguladı. Eski Barcelona oyuncusu için, United kaptanı, tamamen bireysel başarılarına dayanarak açık ara "sezonun oyuncusu"dur.
"Onu sol kanatta görüyorsunuz, sağ kanatta görüyorsunuz... Ne zeka ama! Bence o benim için sezonun oyuncusu. Benim için muhtemelen o ya da Arsenal şampiyonluğu kazanırsa Declan Rice olabilir. Sanırım tek diğer aday, geri dönüp tüm golleri atmaya başlar ve City'ye şampiyonluğu kazandırırsa, yine Erling Haaland olabilir," dedi Lineker.
"Ama şu anda, benim için, onun (Bruno Fernandes) bu sezon yaptıklarını yapmak... Ruben Amorim yönetiminde gerçekten zorlandıkları kötü bir dönemden geçerken bile o hala en göze çarpan oyuncuydu. Bence o harika bir futbol zekasına ve tekniğine sahip. Ne oyuncu ama, ne oyuncu!"
Zafer için son sprint
Premier Lig son 10 maçına girerken, PFA Yılın Futbolcusu ödülünün adayları giderek daha fazla ilgi odağı olacak. Rice ve Arsenal, Çarşamba günü Brighton ile karşılaşacakları maçta Premier Lig zirvesindeki liderliklerini korumayı hedefleyecek.
Bu arada Fernandes, St. James' Park'ta Newcastle deplasmanında United'ı yönetecek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bir adım daha atmak amacıyla galibiyet hedefleyecek.
