"Ne zeka!" - Gary Lineker, Declan Rice'ın yerine PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanması gereken Premier Lig yıldızının adını açıkladı

Premier Lig'in bireysel ödülleri için yarış kızışıyor, ancak Lineker ligin en iyisi olarak kimin taç giymesi gerektiği konusunda şaşırtıcı bir karar verdi. Arsenal'in Rice'ı, kuzey Londra'daki etkileyici performansının ardından en önde gelen aday olarak gösterilirken, Lineker en iyi oyuncuyu bulmak için Old Trafford'a yöneldi. Eski İngiltere forveti, United'ın kaptanı Fernandes'in ligin en etkili oyuncusu olduğuna inanıyor.

Rice, Arsenal'in Chelsea'yi 2-1 mağlup ettiği hayati maçta bir kez daha değerini kanıtladı ve Jurrien Timber'ın galibiyet golüne asist yaparak Mikel Arteta'nın takımının Premier League'in zirvesinde 5 puanlık farkla liderliğini sürdürmesini sağladı. Bu sezon 39 maçta 4 gol ve 11 asistle orta saha oyuncusu, Gunners'ın şampiyonluk yarışında tartışmasız motoru oldu. Ancak Lineker, Fernandes'in futbol zekasının bu yıl en yüksek düzeyde takdir edilmeyi hak ettiğini savunuyor.

Lineker, The Rest Is Football podcast'inde "Bruno Fernandes maçı kontrol altına aldığında... Boşluklardan ve nereye gittiğinden bahsediyorsunuz, o çok zeki" diye açıkladı.