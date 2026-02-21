Getty
"Ne düşüşünden bahsediyorlar ki?!" - Erling Haaland'ın eleştirmenleri, Man City efsanesi Sergio Aguero'nun yıldız forvetin "herkesi şımarttığını" iddia etmesiyle sert tepki aldı
Haaland, City'nin şampiyonluk yarışını ateşledi
Nefes kesici başlangıcının ardından hız kesmesine rağmen, Haaland, City'nin Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'in hemen arkasında olmasının ana nedenlerinden biri. Haaland, City'nin ligdeki toplam 56 golünün 29'una katkıda bulunarak 22 gol attı ve 7 golün hazırlayıcısı oldu.
City'nin Arsenal'in liderliğini 2 puana indiren Newcastle'ı 2-1 yendiği maçta gol atamasa da, Nico O'Reilly'nin ikinci golünü hassas bir ortayla hazırlayarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Bu golle, Manchester United'ın Bruno Fernandes'in ardından ligde bu sezon en çok asist yapan ikinci oyuncu olarak City takım arkadaşı Rayan Cherki ile eşitlendi.
City'nin stoper oyuncusu Marc Guehi, Haaland'ın Newcastle galibiyetine katkısını övdü. Guehi, "Teknik direktör, bugün ne kadar harika olduğunu ona içeride kısaca anlattı. Çalışma etiği inanılmaz, Dan [Burn]'e karşı her top için mücadele ediyor. Bu kolay değil, Dan çok güçlü ve hava toplarında çok iyi. O, sahada bizim için gerçek bir odak noktası ve bugün bu kadar iyi performans gösterdiği için mutluyum."
Guardiola, "bugün Erling olmasaydı bu mümkün olmazdı" diye ekledi.
Haaland'ın ara sıra gol atmaması 'normal'
Aguero, Stake aracılığıyla GOAL'a şunları söyledi: "Erling bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 22 gol attı. Ve bu sadece Premier Lig'de. Ne düşüşünden bahsediyorlar? Ayrıca, bazı maçlarda gol atmaması normal, ama bu bir forvetten beklenen bir şey."
Haaland 'herkesi şımarttı'
Haaland, City formasıyla 184 maçta 153 gol atarak, oynadığı diğer tüm kulüplerde de ölümcül bir golcü olarak ününü sürdürdü. Borussia Dortmund formasıyla 89 maçta 86 gol atarken, önceki kulübü RB Salzburg'da 27 maçta 29 gol atarak maç başına ortalama birden fazla gol kaydetti. Anavatanı Norveç'te de Molde formasıyla 50 maçta 20 gol atarak golcü kimliğini ortaya koydu.
Norveç milli takımında 48 maçta 55 gol attı ve sekiz maçta 16 gol atarak 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmalarını sağladı. Avrupa elemelerinde diğer tüm forvetleri geride bırakarak, en yakın rakipleri Harry Kane, Memphis Depay ve Marko Arnautovic'ten sekiz gol daha fazla attı.
Aguero, Haaland'ın inanılmaz golcü performansının ona yönelik beklentileri gerçekçi olmayan seviyelere çıkardığını belirtti. "Mesele şu ki, Haaland herkesi şımarttı" diye ekledi. "Her sezon daha fazla gol atıyor, bu yüzden birkaç maçta gol atamadığında sorgulanıyor. 'Düşüş'ten bahsetmenin adil olduğunu düşünmüyorum."
Haaland, Aguero'nun yerini almaya doğru ilerliyor
Aguero, 390 maçta attığı 260 golle City'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu ancak Haaland, bu sezonun başlarında Joe Hayes'i geçerek şimdiden ikinci sıraya yükseldi. Norveçli oyuncu, 2025'e kadar 10 yıllık bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini City'ye adadı ve şu anki 1,2 maçta bir gol ortalamasını sürdürürse, 2030'dan önce Aguero'yu kulübün en golcü oyuncusu olarak tahtından indirecek.
Haaland, City ile ilk sezonunda 36 gol atarak Premier League tarihine geçti ve Alan Shearer ve Andy Cole'un 28 yıldır kırılamayan tek sezonda 34 gol rekorunu kırdı. Shearer, Norveçli oyuncunun sonunda ligin en golcü oyuncusu olarak kendisini geçeceği gerçeğini kabullenmiş durumda.
"Haaland kesinlikle benim Premier Lig gol rekorumu kırabilir" dedi. "Eğer yedi veya sekiz yıl daha oynarsa, belki daha da az bir sürede, bu rekoru kırma şansı çok yüksek olacaktır."
