"Ne düşüşünden bahsediyorlar ki?!" - Erling Haaland'ın eleştirmenleri, Man City efsanesi Sergio Aguero'nun yıldız forvetin "herkesi şımarttığını" iddia etmesiyle sert tepki aldı

Nefes kesici başlangıcının ardından hız kesmesine rağmen, Haaland, City'nin Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'in hemen arkasında olmasının ana nedenlerinden biri. Haaland, City'nin ligdeki toplam 56 golünün 29'una katkıda bulunarak 22 gol attı ve 7 golün hazırlayıcısı oldu.

City'nin Arsenal'in liderliğini 2 puana indiren Newcastle'ı 2-1 yendiği maçta gol atamasa da, Nico O'Reilly'nin ikinci golünü hassas bir ortayla hazırlayarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Bu golle, Manchester United'ın Bruno Fernandes'in ardından ligde bu sezon en çok asist yapan ikinci oyuncu olarak City takım arkadaşı Rayan Cherki ile eşitlendi.

City'nin stoper oyuncusu Marc Guehi, Haaland'ın Newcastle galibiyetine katkısını övdü. Guehi, "Teknik direktör, bugün ne kadar harika olduğunu ona içeride kısaca anlattı. Çalışma etiği inanılmaz, Dan [Burn]'e karşı her top için mücadele ediyor. Bu kolay değil, Dan çok güçlü ve hava toplarında çok iyi. O, sahada bizim için gerçek bir odak noktası ve bugün bu kadar iyi performans gösterdiği için mutluyum."

Guardiola, "bugün Erling olmasaydı bu mümkün olmazdı" diye ekledi.