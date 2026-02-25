"Ne aptalım" - Inter Miami'nin süperstarı Lionel Messi, gençliğinde İngilizce öğrenmediği için pişman olduğunu itiraf etti

Ancak Messi, 'Miro de Atras' podcast'inde söylediği gibi, birkaç pişmanlığı var: "Çocukken İngilizce öğrenmemiş olmak. En azından İngilizce öğrenmek için zamanım vardı ama bunu yapmadım. Bundan çok pişmanım. İnanılmaz ve muhteşem kişiliklerle birlikte olduğum, sohbet edebileceğim durumlar yaşadım ve kendimi yarı cahil hissettim.

"Her zaman şöyle düşündüm: 'Ne aptalım, zamanımı nasıl boşa harcadım.' Gençken bunun farkına varmazsınız. Bugün çocuklarıma iyi bir eğitim almanın, ders çalışmanın ve hazırlıklı olmanın [önemini] anlatıyorum. Çocuklarıma her zaman bundan yararlanmalarını söylüyorum. Benim durumumdan farklı bir durumdalar, ancak benim hiçbir zaman bir eksiğim olmadı..."

Messi, 13 yaşında Rosario'dan Barselona'ya geldi ve kulüpte eğitimini tamamladı. "Arjantin'deki son okul yılım felaketti. [Barselona'ya] gideceğimi biliyordum. Barselona'da, [Barselona'nın gençlik akademisi] La Masia'ya giden diğer çocuklarla birlikte liseyi bitirdim."

