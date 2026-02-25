Getty
"Ne aptalım" - Inter Miami'nin süperstarı Lionel Messi, gençliğinde İngilizce öğrenmediği için pişman olduğunu itiraf etti
Messi, Miami ile MLS'de
Messi, PSG'den ayrıldıktan sonra 2023 yılında Inter Miami'ye transfer oldu ve o zamandan beri "utancından İngilizce konuşmadığını" ancak "her şeyi anladığını" itiraf etti. Forvet, bunun yerine sahada konuşmayı tercih etti ve Miami'yi Leagues Cup, Supporters' Shield ve MLS Cup kupalarına taşıdı. Messi, bu süreçte rekorlar kırarak ve MLS Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak tarihe geçti ve eşsiz yeteneğiyle dünyayı büyülemeye devam etti.
"Ne aptalca" - Messi pişmanlığını dile getirdi
Ancak Messi, 'Miro de Atras' podcast'inde söylediği gibi, birkaç pişmanlığı var: "Çocukken İngilizce öğrenmemiş olmak. En azından İngilizce öğrenmek için zamanım vardı ama bunu yapmadım. Bundan çok pişmanım. İnanılmaz ve muhteşem kişiliklerle birlikte olduğum, sohbet edebileceğim durumlar yaşadım ve kendimi yarı cahil hissettim.
"Her zaman şöyle düşündüm: 'Ne aptalım, zamanımı nasıl boşa harcadım.' Gençken bunun farkına varmazsınız. Bugün çocuklarıma iyi bir eğitim almanın, ders çalışmanın ve hazırlıklı olmanın [önemini] anlatıyorum. Çocuklarıma her zaman bundan yararlanmalarını söylüyorum. Benim durumumdan farklı bir durumdalar, ancak benim hiçbir zaman bir eksiğim olmadı..."
Messi, 13 yaşında Rosario'dan Barselona'ya geldi ve kulüpte eğitimini tamamladı. "Arjantin'deki son okul yılım felaketti. [Barselona'ya] gideceğimi biliyordum. Barselona'da, [Barselona'nın gençlik akademisi] La Masia'ya giden diğer çocuklarla birlikte liseyi bitirdim."
'Futbol size çok şey öğretir'
Inter Miami yıldızı, Barcelona, Paris Saint-Germain ve şimdi de Inter Miami'de oynadığı inanılmaz kariyeri boyunca futboldan çok şey öğrendiğini de açıkladı. Messi, Arjantin milli takımındaki performanslarıyla da tüm dünyayı heyecanlandırdı ve 2022'de milli takımı Dünya Kupası zaferine taşıdı.
"Futbolda her şeyi yapabildim ve zirveye ulaşabildim, ancak bu yolda birçok deneyim ve ders aldım" dedi. "Futbolun bir yaşam biçimi olduğu doğru. Size çok şey öğretir, birçok değer kazandırır. Ömür boyu sürecek bağlar kurar. Yeni yerler tanırsınız."
Miami ve Messi ilk galibiyetlerini arıyor
Messi ve Inter Miami hafta sonu sahalara döndü ancak MLS'in açılış maçında LAFC'ye yenildi. Arjantinli oyuncu, maçın ardından takım arkadaşı Luis Suarez tarafından tünelde sakinleştirilmek zorunda kalmasıyla manşetlere taşındı. MLS'in yaptığı inceleme sonucunda Messi'nin hakem soyunma odasına girmediği ve lig kurallarını ihlaletmediği belirlendi, bu da herhangi bir ceza almayacağı anlamına geliyor.
Inter Miami'nin bir sonraki maçı 1 Mart'ta Orlando City ile olacak.
