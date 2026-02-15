Getty/GOAL
NBA süperstarı GOAT tartışmasına girerken Giannis Antetokounmpo'nun Lionel Messi'den çok Cristiano Ronaldo'ya benzemesinin nedeni
Tüm zamanların en iyileri Messi ve Ronaldo hala formda
Yunanistan'da büyüyen Giannis, tutkulu bir futbol hayranıdır. Oyunu yakından takip ederken, birkaç kulüple profesyonel bağları olduğunu övünür ve kendisini ünlü yapan mesleğin dışında, farklı mesleklerde zirveye ulaşmış kişilerden ilham almaya çalışır.
Messi ve Ronaldo, yirmi yılı aşkın bir süredir futbol sahnesine hakimdir ve her ikisi de 2026 yılında hala güçlü konumdadır. İlki, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatımı imzalarken, ikincisi Suudi Pro Ligi takımı Al-Nassr ile transfer görüşmeleri yapmaktadır.
Ronaldo, Messi'nin yanına MLS'e katılabilir mi?
CR7'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebileceği ve bu sayede ezeli rakibi Messi ile aynı takımda ya da rakip takımda oynayabileceği öne sürülüyor. Giannis, bu çarpıcı transferin gerçekleşmesini çok isteyenler arasında.
Şu anda, iki efsane oyuncunun bireysel başarı çıtasını çok az kişinin ulaşabileceği bir seviyeye çıkarmasını uzaktan izliyor. Giannis, Messi'yi futbolun en büyük yeteneği olarak görüyor, ancak Ronaldo'da kendinden daha çok bir şeyler görüyor. 41 yaşındaki efsane oyuncu, çalışkanlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla ününü inşa etti.
Messi ve Ronaldo: NBA yıldızı Giannis, GOAT tartışması hakkında konuştu
NBA All-Star Maçı Medya Günü'nde konuşan Giannis, dünya çapında görüşlerin bölündüğü Messi ve Ronaldo tartışması hakkındaki görüşü sorulduğunda şöyle dedi: "Bence Messi saf bir yetenek. Saf yetenek, kariyeri boyunca sıkı çalışma ve disiplinle ve zirvede kalma tutarlılığıyla. O muhtemelen, belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu.
“Ama ben, kendime benzeyen insanlarla daha çok özdeşleşiyorum ve onlara daha yakın hissediyorum, örneğin çalışkanlık, disiplin, vücuduna özen gösterme, yıllarca tutarlı olma gibi. O şimdi 41 yaşında, değil mi? 41 yaşında ve hala yüksek seviyede oynuyor, bu yüzden benim zihniyetim Cristiano Ronaldo'nun zihniyetine daha yakın.
“Farklı insanlar, o benden daha gösterişli ve ben öyle değilim. Ama oyun, sevgi, tutarlılık, çalışkanlık ve sınırları zorlayıp sürekli daha iyi olma konusunda Ronaldo'ya daha çok benziyorum.
“Yani bana bu soruyu sorduğunuzda, Ronaldo diyorum ama şimdi ikisini karşılaştırırsanız, kariyerinde daha fazlasını başaran kimdir; sekiz Ballon d'Or, beş Ballon d'Or, Dünya Kupası, Dünya Kupası değil, beş Şampiyonlar Ligi, dört Şampiyonlar Ligi, hangisini tercih edersiniz.
“En önemli şey, Messi veya Ronaldo dediğiniz noktaya geldiğinizde, zaten kazanmışsınızdır. Benim istediğim, [Michael] Jordan veya Giannis dedikleri noktaya gelmek, hayatımda zaten kazanmışım.”
Giannis daha önce, topu elinde değil de ayağında mükemmel olanlar hakkında şöyle demişti: “İnanılmaz oyuncular var. Luis Figo, Nani ve Deco, büyürken en sevdiğim oyunculardı. Ama sonunda GOAT'a, tek ve eşsiz Cristiano Ronaldo'ya gitmelisin. Hangi sporu yaparsa yapsın, muhtemelen o sporda iyi olur.”
Giannis'in MLS ve WSL kulüpleriyle ilişkisi
Giannis, MLS'de Nashville SC'nin ortak sahibidir. Bu hisse, Messi ile karşı karşıya geldiği anlamına geliyor. 2023 yılında, Arjantinli oyuncunun Amerika'ya yaptığı çarpıcı transferin ardından Antetokounmpo, Inter Miami ile bir maça katıldı.
Sahaya çıkarken ikonik "Siuuu" sevincini yaparak ve seyircileri eğlendirerek Ronaldo'ya olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. O zamandan beri Giannis, Chelsea'nin kadın takımına yatırım yaptı. Blues, son sezonlarda WSL yarışmasında üstün bir performans sergiledi.
CR7'nin Orta Doğu'da sahalara dönmesiyle Giannis'in Ronaldo ile uzun vadeli olarak Amerika'da bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil, ancak bu yaz rekor kıran kariyerinin altıncı Dünya Kupası finallerinde Portekiz'in kaptanı olarak Amerikan topraklarında olacak.
