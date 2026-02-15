NBA süperstarı GOAT tartışmasına girerken Giannis Antetokounmpo'nun Lionel Messi'den çok Cristiano Ronaldo'ya benzemesinin nedeni

NBA All-Star Maçı Medya Günü'nde konuşan Giannis, dünya çapında görüşlerin bölündüğü Messi ve Ronaldo tartışması hakkındaki görüşü sorulduğunda şöyle dedi: "Bence Messi saf bir yetenek. Saf yetenek, kariyeri boyunca sıkı çalışma ve disiplinle ve zirvede kalma tutarlılığıyla. O muhtemelen, belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu.

“Ama ben, kendime benzeyen insanlarla daha çok özdeşleşiyorum ve onlara daha yakın hissediyorum, örneğin çalışkanlık, disiplin, vücuduna özen gösterme, yıllarca tutarlı olma gibi. O şimdi 41 yaşında, değil mi? 41 yaşında ve hala yüksek seviyede oynuyor, bu yüzden benim zihniyetim Cristiano Ronaldo'nun zihniyetine daha yakın.

“Farklı insanlar, o benden daha gösterişli ve ben öyle değilim. Ama oyun, sevgi, tutarlılık, çalışkanlık ve sınırları zorlayıp sürekli daha iyi olma konusunda Ronaldo'ya daha çok benziyorum.

“Yani bana bu soruyu sorduğunuzda, Ronaldo diyorum ama şimdi ikisini karşılaştırırsanız, kariyerinde daha fazlasını başaran kimdir; sekiz Ballon d'Or, beş Ballon d'Or, Dünya Kupası, Dünya Kupası değil, beş Şampiyonlar Ligi, dört Şampiyonlar Ligi, hangisini tercih edersiniz.

“En önemli şey, Messi veya Ronaldo dediğiniz noktaya geldiğinizde, zaten kazanmışsınızdır. Benim istediğim, [Michael] Jordan veya Giannis dedikleri noktaya gelmek, hayatımda zaten kazanmışım.”

Giannis daha önce, topu elinde değil de ayağında mükemmel olanlar hakkında şöyle demişti: “İnanılmaz oyuncular var. Luis Figo, Nani ve Deco, büyürken en sevdiğim oyunculardı. Ama sonunda GOAT'a, tek ve eşsiz Cristiano Ronaldo'ya gitmelisin. Hangi sporu yaparsa yapsın, muhtemelen o sporda iyi olur.”