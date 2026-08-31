Napoli: Zambo Anguissa Kamerun kampından ayrıldı, açıklama

"Kamerun Milli Takımı için oynamak, her Kamerunlu çocuğun hayalidir. Bunu gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve her şeyden önce çok minnettarım. Kamerun Milli Takımı'nın hizmetinde geçen uzun yılların ardından, milli takım kariyerime son verme kararı aldım. Yenilmez Aslanlar'ın formasını giymek benim için büyük bir onur ve büyük bir gurur oldu. Ülkemi temsil etme, unutulmaz anlar yaşama ve bu macerayı bu kadar çok takım arkadaşı, kardeş ve teknik ekip üyesiyle paylaşma şansına sahip olduğumun farkındayım. Federasyona, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve yıllar boyunca bana eşlik eden ve destek veren herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ve özellikle de Kamerun halkına. Zaferlerde olduğu kadar en zor anlarda da tutkunuz, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Biz her zaman elimizden gelenin en iyisini sizin için yaptık. Milli takımdan çok duygulanmış ve gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Bir gün Yenilmez Aslan, sonsuza dek Yenilmez Aslan. Teşekkürler benim Kamerun'um".