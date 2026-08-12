Napoli, Lukaku resmen Fenerbahçe'de: rakamlar

Fenerbahçe, Napoli ile anlaşmaya varmak ve Belçikalı forveti 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için bastırdı. Sky Sport'tan Francesco Modugno'ya göre bu rakam şu şekilde dağıtılacak: 3 milyon bonus, 2 milyon bireysel performanslar için ve 1 milyon da lig şampiyonluğunun kazanılması için.