Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu oldu. Türk kulübü, Belçikalı forvetin Napoli'den transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla resmen duyurdu. Kısa süre sonra Napoli kulübünün açıklaması da geldi. Lukaku, Napoli'den 2 sezonun ardından ayrıldı; bu süre içinde 45 maça çıktı, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.
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Napoli, Lukaku resmen Fenerbahçe'de: rakamlar
RAKAMLAR
Fenerbahçe, Napoli ile anlaşmaya varmak ve Belçikalı forveti 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için bastırdı. Sky Sport'tan Francesco Modugno'ya göre bu rakam şu şekilde dağıtılacak: 3 milyon bonus, 2 milyon bireysel performanslar için ve 1 milyon da lig şampiyonluğunun kazanılması için.
Fenerbahçe'nin açıklaması
Napoli'nin açıklaması
Napoli'nin sitesinde şu ifadeler yer aldı: "SSC Napoli, futbolcu Romelu Lukaku Bolingoli'nin sportif haklarının Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bonservisiyle devredildiğini duyurur.
Romelu, 31 Ağustos 2024'te Napoli formasıyla ilk maçına çıktı ve Maradona'da Parma'ya karşı geriden gelinerek kazanılan galibiyette hemen golünü attı. Toplam 45 maça çıktı, 15 gol kaydetti; bunlar arasında Cagliari'ye karşı dördüncü Serie A şampiyonluğunun kazanıldığı maçta güçlü bir ilerleyişin ardından attığı unutulmaz gol de yer aldı.
Napoli ile bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası kazandı.
Bol şans, Big Rom!".
Lukaku'nun mesajı
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