Getty
Napoli ile ilk kupasını kazanan Hojlund'dan Manchester United'a gönderme
Hojlund, Napoli’de McTominay ile birlikte parlıyor
Hojlund’u Napoli’ye götüren sezonluk kiralık anlaşmada, 2026 yılında devreye girebilecek bir kalıcı transfer opsiyonu da bulunuyor. İngiltere’ye 72 milyon sterlin (97 milyon dolar) bedelle transfer olan Danimarkalı golcünün, Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki macerasını uzatmaya sıcak baktığı görülüyor.
Hojlund; Scott McTominay, Marcus Rashford ve Antony gibi isimlerle birlikte, Manchester United’a veda ettikten sonra kariyerinde adeta yeni bir sayfa açan oyuncular arasında yer alıyor. Napoli formasıyla 19 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.
Kupa zaferi: Hojlund, Man Utd'a gönderme yaptı
Buna karşın Danimarka Milli Takımı oyuncusu, Manchester United’da çıktığı 95 maçta yalnızca 26 gol atabilmişti. United, hücum hattını güçlendirmek ve daha güvenilir bir 9 numara bulmak isterken Hojlund’u kiralık olarak göndermişti.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, 2025-26 sezonunda istikrarsız bir görüntü sergilerken; Hojlund, İtalya’daki yüksek temposu ve çalışkanlığıyla birçok kişiyi etkilemeyi başardı. Bu performansını da kupa ile taçlandırdı.
Napoli, İtalya Süper Kupası’nda Bologna’yı mağlup etti. Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park’ta oynanan karşılaşmada David Neres, Napoli adına iki gol kaydetti. Hojlund ve eski Manchester United oyuncusu McTominay, bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve geceyi kazananlar madalyasıyla tamamladı.
Yüzünde gülümsemeyle kutlamalara katılan Hojlund, büyük zaferin ardından ana kulübü Manchester United’a göndermede bulunmaktan da geri durmadı. Sosyal medya hesabından şu ifadeyi paylaştı: “İşte doğru bir kararın nasıl göründüğü.”
Daha akıllı futbol bahisleri arıyorsanız, uzman önizlemeleri, veri odaklı tahminler ve kazandıran analizler için GOAL Tips on Telegram'a katılın. Büyüyen topluluğumuza hemen katılın!
Doğru tercih miydi? Manchester United’ın Sesko hamlesi sorgulanıyor
Hojlund’un “Hayaller Tiyatrosu” olarak anılan Old Trafford’dan ayrılmasına izin veren Manchester United, onun yerine RB Leipzig’den Benjamin Šeško’yu kadrosuna kattı. Kırmızı Şeytanlar, Sloven golcü için 74 milyon sterlin (100 milyon dolar) yatırım yaptı. Ancak Sesko, kendisinden önce gelen birçok forvet gibi benzer bir kader yaşamaktan kurtulamadı.
Premier Lig devindeki ilk sezonu sakatlıklarla sekteye uğrayan 22 yaşındaki forvet, 14 maçta yalnızca 2 gol atabildi. Oysa genç oyuncudan çok daha fazlası bekleniyordu. Bu tablo, Hojlund’un gönderilip İngiltere futbolunda henüz kendini kanıtlamamış bir oyuncuya yüksek bonservis ödenmesinin doğru bir karar olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
The Guardian’ın Manchester United muhabiri Jamie Jackson, bu konudaki görüşlerini talkSPORT’a şu sözlerle aktardı: “Şu ana kadar yarım sezon geçirdi, sakatlıklar yaşadığını da biliyorum. Ama burada en üst seviye, elit futboldan bahsediyoruz. Bu oyuncular bir amaçla transfer ediliyor. O takımın 9 numarası. Şu ana kadar baktığımızda Højlund daha iyi bir oyuncu gibi görünüyor. Hojlund’un çok ciddi bir hızı var, saf bir 9 numara ve şu anda Napoli’de kiralık. Šeško ise biraz kaybolmuş gibi. Topu her aldığında sanki kaybedecekmiş hissi veriyor; bu hiç iyi bir işaret değil."
"Elbette herkes oyuncuların gelişmesini, yıldızlaşmasını ister. Kimi desteklerseniz destekleyin, sahada fark yaratan futbolcuları izlemeyi severiz. Ama o maçları aydınlatan bir oyuncu değil. Aksine, ‘Eyvah, şu anda biraz yük gibi’ diye düşünüyorsunuz. Bu bir tavuk–yumurta meselesi. Güven kazanmak için oynaması gerekiyor ama her oynadığında kötü performans sergilediği için özgüveni daha da azalıyor. Bu da olumsuz bir kısır döngüye dönüşüyor. Açıkçası hiç etkilenmiş değilim.”
- Getty
Kalıcı transfer: Hojlund opsiyonunun bedeli ne kadar?
Manchester United, Hojlund’u yeniden kadro planlamasına dahil etme seçeneğine sahip olsa da, Danimarkalı golcünün Old Trafford’a geri dönmeye pek istekli olmadığı belirtiliyor. Napoli’ye kalıcı transferin gerçekleşmesi halinde United, Hojlund konusunda ciddi bir maddi kayıp yaşayacak. Bu opsiyonun bedelinin 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) civarında olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, United’ın Hojlund’u 2023 yılında Atalanta’dan transfer ederken ödediği bonservisin neredeyse yarısı seviyesinde.
Reklam