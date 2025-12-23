Napoli ile ilk kupasını kazanan Hojlund'dan Manchester United'a gönderme

Buna karşın Danimarka Milli Takımı oyuncusu, Manchester United’da çıktığı 95 maçta yalnızca 26 gol atabilmişti. United, hücum hattını güçlendirmek ve daha güvenilir bir 9 numara bulmak isterken Hojlund’u kiralık olarak göndermişti.

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, 2025-26 sezonunda istikrarsız bir görüntü sergilerken; Hojlund, İtalya’daki yüksek temposu ve çalışkanlığıyla birçok kişiyi etkilemeyi başardı. Bu performansını da kupa ile taçlandırdı.

Napoli, İtalya Süper Kupası’nda Bologna’yı mağlup etti. Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park’ta oynanan karşılaşmada David Neres, Napoli adına iki gol kaydetti. Hojlund ve eski Manchester United oyuncusu McTominay, bu mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve geceyi kazananlar madalyasıyla tamamladı.

Yüzünde gülümsemeyle kutlamalara katılan Hojlund, büyük zaferin ardından ana kulübü Manchester United’a göndermede bulunmaktan da geri durmadı. Sosyal medya hesabından şu ifadeyi paylaştı: “İşte doğru bir kararın nasıl göründüğü.”

