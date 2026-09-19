Napoli'de Anguissa iyileşti, Spinazzola yok: Fiorentina maçı kadrosu

Napoli, 2026/2027 sezonunun bu ilk bölümünü, milli takım arası öncesindeki son maçta deplasmanda Floransa’daki Franchi’de Fiorentina karşısında kapatacak. Massimiliano Allegri, Bologna karşısında alınan ve Tedesco’ya görevine mal olan galibiyetle yeniden bulunan güveni, Grosso’nun vedası ve Vanoli’nin gelişi sonrası yeniden doğan bir Fiorentina karşısında doğrulamak zorunda.
Sakatlık krizi İtalya’yı rahatsız etmeyi sürdürüyor, ancak Castelvolturno revirinden maç öncesinde Toskana doğumlu teknik adamın açıkladığı kadroyla resmiyet kazanan olumlu bir haber geldi: Frank Zambo Anguissa resmen iyileşti.