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Anguissa NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
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Napoli'de Anguissa iyileşti, Spinazzola yok: Fiorentina maçı kadrosu

Serie A
SSC Napoli
Fiorentina - SSC Napoli
Fiorentina

Napoli’de küçük çaplı acil durum sürüyor, ancak Kamerunlu orta saha oyuncusu geri dönüyor.

Napoli, 2026/2027 sezonunun bu ilk bölümünü, milli takım arası öncesindeki son maçta deplasmanda Floransa’daki Franchi’de Fiorentina karşısında kapatacak. Massimiliano Allegri, Bologna karşısında alınan ve Tedesco’ya görevine mal olan galibiyetle yeniden bulunan güveni, Grosso’nun vedası ve Vanoli’nin gelişi sonrası yeniden doğan bir Fiorentina karşısında doğrulamak zorunda.


Sakatlık krizi İtalya’yı rahatsız etmeyi sürdürüyor, ancak Castelvolturno revirinden maç öncesinde Toskana doğumlu teknik adamın açıkladığı kadroyla resmiyet kazanan olumlu bir haber geldi: Frank Zambo Anguissa resmen iyileşti.


  • ANGUISSA VAR, SPINAZZOLA YOK

    Zambo Anguissa, şimdiye kadar onu durduran uyluğundaki kas problemini atlatarak Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos ve Giovane'nin yer aldığı uzun sakatlar listesinden çıktı.

    Ne yazık ki Allegri için, en azından bu maç özelinde, listeye bu kez Leonardo Spinazzola eklendi; sağ uyluğundaki hafif bir kontraktür onu kenara çekilmek zorunda bıraktı.

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    Kaleciler: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

    Defans oyuncuları: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera.

    Orta saha oyuncuları: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara.

    Forvetler: Hojlund, Lucca, Neres, Lang, Politano.

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