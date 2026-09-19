Napoli'de Anguissa iyileşti, Spinazzola yok: Fiorentina maçı kadrosu

Zambo Anguissa, şimdiye kadar onu durduran uyluğundaki kas problemini atlatarak Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos ve Giovane'nin yer aldığı uzun sakatlar listesinden çıktı.

Ne yazık ki Allegri için, en azından bu maç özelinde, listeye bu kez Leonardo Spinazzola eklendi; sağ uyluğundaki hafif bir kontraktür onu kenara çekilmek zorunda bıraktı.