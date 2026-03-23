Napoli, Conte bir hafta daha ara veriyor: bu sefer gülümseyerek

Kasım ayında olduğu gibi, teknik direktör Milan ile oynanacak kritik maç öncesinde enerji toplamak amacıyla antrenmanların yeniden başlaması sırasında takımın yanında olmayacak.

Antonio Conte, milli takımlar arası ara dönemini fırsat bilip bir kez daha dinlenmeye çekiliyor.


Corriere dello Sport gazetesi, Cuma günü Cagliari'de kazanılan lig maçının ardından takıma verilen üç günlük izin süresinin ardından Salı günü antrenmanların yeniden başlaması sırasında, İtalya şampiyonu teknik direktörün Castel Volturno spor merkezinde bulunmayacağını yazıyor.

Böylece takım, birkaç günlüğüne yardımcısı Cristian Stellini ve diğer teknik kadroya emanet edilecek.


Conte, Paskalya Pazarı akşamı Milan ile oynanacak kritik maç öncesinde enerji toplamak için biraz dinlenecek ve önümüzdeki hafta başında milli takıma çağrılan 13 oyuncu ile birlikte sahalara dönmesi bekleniyor: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne ve Lukaku.


Napoli'ye bir puan farkla ikinci sırada yer alan Allegri'nin Rossoneri'sine karşı, sakat olan Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara ve Neres yine forma giyemeyecek.



    Aynı durum geçen Kasım ayında da yaşanmıştı, ancak bu sefer çok daha fazla gülümseme vardı.

    Nitekim Napoli, şu anda üst üste 4 galibiyetle, lig lideri Inter'in 7 puan gerisinde, Scudetto hayallerini yeniden kuruyor.


    Oysa o zaman takım, Bologna'ya yenilginin ardından, Zambo Anguissa'nın sakatlığıyla (Kamerun milli takımına çağrılmadı) boğuşuyordu.

    Conte, oyun sistemini 3-4-2-1'e çevirdi ve 5 maç üst üste kazandı: Serie A'da Atalanta, Roma ve Juventus'u, Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag'ı ve Coppa Italia'da penaltılarla Cagliari'yi yendi.


