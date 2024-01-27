Napoli Başkanı, Victor Osimhen'in bu sezon sonunda ayrılacağını açıkladıCan ÖzerGettyVictor OsimhenSSC NapoliReal MadridPremier LeagueLaLigaSerie ATransfersNapoli Başkanı, Victor Osimhen'in bu yaz "Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig kulübü" için kulüpten ayrılacağını doğruladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaOsimhen bu yaz Napoli'den ayrılacakBaşkan Madrid veya PSG'ye gitmesi için onu destekliyorPremier Lig takımları da onunla sözleşme imzalayabilir