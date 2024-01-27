Napoli Başkanı, Victor Osimhen'in bu yaz "Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig kulübü" için kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Osimhen bu yaz Napoli'den ayrılacak

Başkan Madrid veya PSG'ye gitmesi için onu destekliyor

Premier Lig takımları da onunla sözleşme imzalayabilir