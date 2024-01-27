Napoli Başkanı, Victor Osimhen'in bu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı

Can Özer
Osimhen NapoliGetty
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Napoli Başkanı, Victor Osimhen'in bu yaz "Real Madrid, PSG ya da bir Premier Lig kulübü" için kulüpten ayrılacağını doğruladı.

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  • Osimhen bu yaz Napoli'den ayrılacak
  • Başkan Madrid veya PSG'ye gitmesi için onu destekliyor
  • Premier Lig takımları da onunla sözleşme imzalayabilir

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