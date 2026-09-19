KİM DÖNÜYOR, KİM DÖNMÜYOR

"Durumumuz oldukça iyi, Spinazzola’yı adale yorgunluğu nedeniyle kaybettik, milli ara sonrası dönecek. Kadroda, hafta boyunca bireysel çalışan Anguissa da var ama bu sabah takıma katıldı, antrenmana çıktı ve ihtiyaç olması halinde yarın hazır olacak. De Bruyne iyi durumda, Dünya Kupası nedeniyle geç başladı ama yarın ilk 11’de başlayacağını düşünüyorum, maç içinde de göreceğiz... ama fiziksel olarak yükseliyoruz, bu 5 maçlık mini döngünün son karşılaşması, iyi olmamız gerekecek. Maçı iyi kapatmanın önemini biliyoruz, sonra da 21’inde tüm oyuncular hazır ve daha iyi bir durumda yeniden başlayacağız".





NERES VE DİĞERLERİ

"Hafta içinde gördüklerime göre belirgin şekilde daha iyi, tamamen iyileşti ve takım için çok önemli. Ama Beukema, Badiashile de öyle, en azından benim gördüğüm kadarıyla".





VERGARA MİLLİ TAKIMDA

"Çok mutluyuz, kulüp de onun milli takımda olmasından memnun olmalı - tuttonapoli.net’in aktardığına göre -. Geçen yıl kendini gösteren bir oyuncu, teknik ve taktik açıdan daha da gelişiyor, Favasuli’nin de 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda olması kulüp adına gurur verici".





MCTOMINAY, MERET VE MARIANUCCI

"Milli aradan sonra hazır olacaklar mı? McTominay ve Meret kesinlikle evet, Marianucci için de öyle düşünüyorum. O biraz daha geride olacak çünkü henüz takıma yaklaşmadı ama hepsine sahip olmak önemli çünkü sezon uzun ve herkese ihtiyaç var, 14 oyuncuyla oynanmaz. Ama özellikle bu yıl yeni kurallarla birlikte, oyunda 6 dakika daha fazla efektif süre var, maçlar özellikle son yarım saatte başka bir yöne gidiyor".





LANG

"Lang da ilk dakikadan itibaren sahaya sürülebilecek bir diğer isim, hâlâ bazı durumları değerlendirmem gerekiyor ama önemli kalitelere sahip olduğu için daha fazlasını verebilir ve vermeli".











