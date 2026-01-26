Getty Images Sport
Nani'nin yeni takımı hayrete düşürdü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbola geri döndü...
Nani yeni bir mücadeleye atılıyor
Aktobe, Nani'nin sözleşmesinin "kulübün gelişim projesinde genişletilmiş bir rol içerdiğini" doğruladı, bu da onun koçluk görevinde de katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Eski Portekiz milli futbolcu, kısa süre önce 13-19 yaş arası oyuncuların gelişimine odaklanan ve sahiplerine elit akademilerde yönetim görevleri için yeterlilik sağlayan UEFA A Elite Youth Licence kursunu tamamladı.
Nani, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: "FC Aktobe'ye katıldığım için çok mutluyum ve Kazakistan'da kulübün ve futbolun gelişimine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübün sahibi Nurlan Artykbaev, başkan Arman Ospanov ve vali Askhat Shakharov'a misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Kulübün gelecek vizyonundan çok etkilendim ve bizi yurt içinde ve yurt dışında yeni zirvelere taşımak için çok çalışacağım!"
Aktobe'nin 2026 sezonu ne zaman başlayacak?
Nani en son Portekiz birinci liginde Estrela da Amadora forması giymişti ve kulüpten "görevini yerine getirmiş" hissiyle ayrıldığını söylemişti, ancak Aktobe'nin projesi onu son bir kez sahaya çıkmaya ikna etti. 2026 Kazakistan Premier Ligi sezonu Mart ayında başlayacağından, formunu geri kazanmak için bir aydan biraz fazla zamanı var.
Aktobe, geçen sezon 14 takımlı ligde beşinci sırada yer aldı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı için beş puan geride kaldı.
Nani'nin United mirası
Nani, 2007 yılında Sporting CP'den Manchester United'a transfer olduktan sonra kulübün kült kahramanı haline geldi. 230 maçta 106 gol katkısı sağlayarak kulübün dört Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki Lig Kupası şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. 2015 yılında kulüpten ayrılan Nani, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Adana Demirspor'da forma giydi.
İnanılmaz bir şekilde, yeni sezon başladığında Kazakistan'ın en üst liginde oynayan tek eski Premier Lig yıldızı o olmayacak. Geçen yaz Luton tarafından serbest bırakılan eski Chelsea kanat oyuncusu Victor Moses, FC Kaysar'a transferini tamamladı.
40 yaşındaki CR7'den ilham mı aldınız?
Nani, futbola geri dönmeye karar verirken Ronaldo'dan ilham almış olabilir. Eski United ve Portekiz takım arkadaşı, 40 yaşında hala formda ve kısa süre önce Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Nassr ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Ronaldo'nun, koleksiyonuna bir kupa daha eklemek ve ezeli rakibi Lionel Messi'nin önünde GOAT unvanını daha da sağlamlaştırmak için 2026 Dünya Kupası'nda ülkesine liderlik etmesi bekleniyor.
