Nani'nin yeni takımı hayrete düşürdü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbola geri döndü...

Aktobe, Nani'nin sözleşmesinin "kulübün gelişim projesinde genişletilmiş bir rol içerdiğini" doğruladı, bu da onun koçluk görevinde de katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Eski Portekiz milli futbolcu, kısa süre önce 13-19 yaş arası oyuncuların gelişimine odaklanan ve sahiplerine elit akademilerde yönetim görevleri için yeterlilik sağlayan UEFA A Elite Youth Licence kursunu tamamladı.

Nani, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: "FC Aktobe'ye katıldığım için çok mutluyum ve Kazakistan'da kulübün ve futbolun gelişimine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübün sahibi Nurlan Artykbaev, başkan Arman Ospanov ve vali Askhat Shakharov'a misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Kulübün gelecek vizyonundan çok etkilendim ve bizi yurt içinde ve yurt dışında yeni zirvelere taşımak için çok çalışacağım!"