"Müthiş bir mücadele" - Ange Postecoglou, Tottenham'ın Premier Lig'de kalma şansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu
Spurs uçurumun eşiğinde
2025-26 Premier Lig sezonu sona yaklaşırken, Tottenham benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenilen kulüp, sıralamada 17. sıraya geriledi ve endişe verici galibiyetsizlik serisini 13 maça çıkardı. Bu, kulübün 1977'den bu yana karşılaştığı en büyük küme düşme mücadelesi olarak kayda geçiyor ve taraftarlar ile eski çalışanlar, Avrupa Ligi şampiyonu takımın bu kadar kısa sürede küme düşme mücadelesine girmiş olmasına şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Postecoglou'nun samimi değerlendirmesi
Melbourne merkezli SEN 1116 radyo istasyonuna verdiği samimi röportajda Postecoglou, eski takımının endişe verici düşüşünü izlemenin kendisi için son derece zor bir deneyim olduğunu itiraf etti. Geçen yaz takımdan ayrılmış olmasına rağmen, 60 yaşındaki teknik direktör, Spurs ile olan duygusal bağının hâlâ kopmaz olduğunu vurguladı. "Hiç iyi değil, kulübe hala çok güçlü bir bağlılığım var. İki yıl sürdü ve hiç de kolay yıllar değildi, ama onlara çok yatırım yaptık," dedi. "Son iki maçtan birinde Avrupa kupasını kazandık, bu inanılmaz bir başarıydı. Oradaki bağ sonsuza kadar sürecek. Onların zorlanmasını izlemek kolay olmadı ve işlerin böyle gideceğini düşünmemiştim. Çok zorlu bir mücadele içindeler, küme düşmek her kulüp için büyük bir olaydır ama Tottenham için bu oldukça büyük bir mesele. Mücadele etmeleri gerekiyor ve bu durumdan kurtulacak kaliteye sahipler. Kesinlikle bir dönüm noktasına ihtiyaçları var."
İzlemesi rahatsız edici bir film
Bu sezonun başlarında Nottingham Forest’ta 39 gün süren kısa ve başarısız bir görevde bulunan Postecoglou, mevcut puan tablosundaki ironiyi gözden kaçırmadı. Pazar günü son iki işverenin hayatta kalma mücadelesini izlemek Avustralyalı teknik adam için gerçeküstü bir deneyim oldu, özellikle de Forest'ın galibiyetiyle sıralamada Spurs'u geçmesi nedeniyle. Avrupa'da zaferden, televizyonda küme düşme mücadelesini izlemeye uzanan süreci değerlendiren Postecoglou, şunları söyledi: "Maçı izledim – hâlâ çok ilgileniyorum – özellikle de oyuncular ve bazı teknik ekip üyeleri nedeniyle Spurs'a. İki yıl birlikte çalıştık, her zaman böyle bir bağ olur. Geçen yılın Mayıs ayında bana, son bir yıl içinde yönettiğim iki takımı izleme senaryosunun gerçekleşeceğini söyleseydiniz, ‘hayır, bu imkansız’ derdim. Kanalı açtım ve maçı izledim. Rahatsız edici bir izleme deneyimi oldu, keyif almadım, orası kesin."
Önümüzde yedi hayati maç var
Tottenham'ın birinci ligdeki geleceğini belirleyecek sadece yedi maç kalırken, küme düşmeme mücadelesi hâlâ çetin geçiyor. Kalıma mücadelesi, Sunderland'a yapılacak zorlu deplasman ve Brighton ile oynanacak iç saha maçıyla başlıyor. Nisan ayı, Wolves'a yapılacak yüksek baskı altındaki deplasmanla sona eriyor. Mayıs ayında ise Aston Villa ve Chelsea deplasmanlarının yanı sıra Leeds United ile oynanacak kritik iç saha maçı ile riskler daha da artıyor. Sezon, 24 Mayıs'ta Everton ile oynanacak maçla zirveye ulaşacak. Bu maç, Spurs'un Premier Lig'de kalıp kalmayacağını veya felaketle sonuçlanacak bir küme düşmeyle karşı karşıya kalıp kalmayacağını belirleyecek.