"Müthiş bir mücadele" - Ange Postecoglou, Tottenham'ın Premier Lig'de kalma şansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu

Melbourne merkezli SEN 1116 radyo istasyonuna verdiği samimi röportajda Postecoglou, eski takımının endişe verici düşüşünü izlemenin kendisi için son derece zor bir deneyim olduğunu itiraf etti. Geçen yaz takımdan ayrılmış olmasına rağmen, 60 yaşındaki teknik direktör, Spurs ile olan duygusal bağının hâlâ kopmaz olduğunu vurguladı. "Hiç iyi değil, kulübe hala çok güçlü bir bağlılığım var. İki yıl sürdü ve hiç de kolay yıllar değildi, ama onlara çok yatırım yaptık," dedi. "Son iki maçtan birinde Avrupa kupasını kazandık, bu inanılmaz bir başarıydı. Oradaki bağ sonsuza kadar sürecek. Onların zorlanmasını izlemek kolay olmadı ve işlerin böyle gideceğini düşünmemiştim. Çok zorlu bir mücadele içindeler, küme düşmek her kulüp için büyük bir olaydır ama Tottenham için bu oldukça büyük bir mesele. Mücadele etmeleri gerekiyor ve bu durumdan kurtulacak kaliteye sahipler. Kesinlikle bir dönüm noktasına ihtiyaçları var."