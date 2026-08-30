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Çeviri:

Mourinho: Yenilgi gelecek, bu oyuncu "sevilmemesine" rağmen parladı

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
E. Camavinga
İspanya

Málaga'nın hakem şikayetleri yorum yapmaya değmez, Bellingham ise muhteşem

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının La Liga'nın üçüncü haftasında Malaga'yı 4-0 mağlup etmesini övdü ve oyuncularına yönelik birçok bireysel takdirde bulundu.

Marca gazetesi, Mourinho'nun açıklamalarını yayımladı. Mourinho şunları söyledi: "Kalemizi gole kapalı tutmak ve iyi çalışmak bizim için bir hedefti. Her zaman sert bir şekilde hücum edemeyiz, bazen rakip öne çıkar ve bizim de iyi savunma yapmamız gerekir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rotasyon mu? Bu benim hedefim. Oyunculara Real Sociedad maçından önce çok sayıda değişiklik yapacağımı söyledim. Diğerlerinin sahip olduğu kalitenin aynısına sahip oyuncuları sahaya sürmek istiyorum. Bu, teknik direktörün tercihiyle ilgili bir mesele; bir oyuncunun daha fazla ya da daha az kaliteye sahip olmasıyla değil, çünkü herkes kaliteye sahip."

Şuna dikkat çekti: "Taraftarların keyif almış olması önemli, ama insanların üst düzey futbolun ne anlama geldiğine dair bir bakış açısı varsa, ikinci yarının da tadını çıkarmaları gerekir."

Şu vurguyu yaptı: "Savunmada iyi çalışan bir takım gördük ve Vinicius Junior'un topu kaybettikten sonra savunmaya geri dönüp topu tekrar kazandığını gördük."

Mourinho şunu belirtti: "Futbol yalnızca gollerin güzelliğinin tadını çıkarmakla ilgili değildir. Bir sezonda 121 gol atmak, ancak hücumda üst düzey oyunculara sahip olduğunuzda mümkündür."

Şunu ekledi: "3 maçta zaten 10 gol attık, ama bir maçı 1-0 kazanacağız ve aynı mutlulukla ayrılacağız."

Malaga'nın hakemlikle ilgili şikayetlerine ilişkin ise Mourinho, "Yorum yapmaya değmez" yanıtını verdi.

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    Diomande konusunda sakin olmalıyız

    Huijsen'in seviyesi hakkında ise şunları söyledi: "Onunla konuştum ve bir stopere sahip olması çok hoşuma gidiyor, topla oynamada kalitesi var ve hatlar arasına pas verebiliyor. Ama benim için en önemli şey gücü, kararlılığı, özgüveni ve ikili mücadeleleri kazanma yeteneği. Çok gelişti. Baskındı ve kararlıydı, işte istediğim versiyon bu."

    Bellingham'ın parlak performansı hakkında ise şunları belirtti: "Kendisinden çok şey bekliyor, başkalarından da öyle. Neredeyse ikinci bir sol bek gibi savunma yapmasını istemiyordum. Muhteşem bir oyuncu."

    Mourinho ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Ama bugün, pek fazla sevgi görmeyen bir oyuncu harika bir maç çıkardı, o da Camavinga."

    Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ın uyumu hakkında ise şunları söyledi: "İyi oyuncular her zaman birlikte oynamak ister, çünkü aynı düşünme hızına, aynı kaliteye sahiptirler ve her zaman uyumlu olmaları gerekir."

    Şunu vurguladı: "Teknik direktörün bu üç oyuncuyu istemediği söyleniyordu, ama benim söylediğim şu ki, ben her zaman en iyisini isterim."

    Diomande hakkında ise şunları açıkladı: "Onun için ne kadar ödedik? Genellikle bir oyuncu bu kadar paraya mal olduğunda, gelir gelmez baştan itibaren olağanüstü bir performans sergilemesi beklenir. Ama o çok genç, bizim sakin olmamız gerekiyor. Çok iyi bir performans sergiliyor, ama adım adım."

    Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: "Kötü bir dönem gelecek, önemli bir oyuncunun sakatlığı gelecek, eleştirileriniz gelecek, mağlubiyet gelecek; bütün bunlar gelecek, çünkü bu tür şeyler her zaman yaşanır. O zaman kurduğumuz takımın tüm gücünü ortaya çıkarmamız gerekiyor. İşte o anlarda dengeli olmalı ve olumsuz bir dönemin tüm sezona etki etmesine izin vermemeliyiz."

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