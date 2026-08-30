Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının La Liga'nın üçüncü haftasında Malaga'yı 4-0 mağlup etmesini övdü ve oyuncularına yönelik birçok bireysel takdirde bulundu.

Marca gazetesi, Mourinho'nun açıklamalarını yayımladı. Mourinho şunları söyledi: "Kalemizi gole kapalı tutmak ve iyi çalışmak bizim için bir hedefti. Her zaman sert bir şekilde hücum edemeyiz, bazen rakip öne çıkar ve bizim de iyi savunma yapmamız gerekir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rotasyon mu? Bu benim hedefim. Oyunculara Real Sociedad maçından önce çok sayıda değişiklik yapacağımı söyledim. Diğerlerinin sahip olduğu kalitenin aynısına sahip oyuncuları sahaya sürmek istiyorum. Bu, teknik direktörün tercihiyle ilgili bir mesele; bir oyuncunun daha fazla ya da daha az kaliteye sahip olmasıyla değil, çünkü herkes kaliteye sahip."

Şuna dikkat çekti: "Taraftarların keyif almış olması önemli, ama insanların üst düzey futbolun ne anlama geldiğine dair bir bakış açısı varsa, ikinci yarının da tadını çıkarmaları gerekir."

Şu vurguyu yaptı: "Savunmada iyi çalışan bir takım gördük ve Vinicius Junior'un topu kaybettikten sonra savunmaya geri dönüp topu tekrar kazandığını gördük."

Mourinho şunu belirtti: "Futbol yalnızca gollerin güzelliğinin tadını çıkarmakla ilgili değildir. Bir sezonda 121 gol atmak, ancak hücumda üst düzey oyunculara sahip olduğunuzda mümkündür."

Şunu ekledi: "3 maçta zaten 10 gol attık, ama bir maçı 1-0 kazanacağız ve aynı mutlulukla ayrılacağız."

Malaga'nın hakemlikle ilgili şikayetlerine ilişkin ise Mourinho, "Yorum yapmaya değmez" yanıtını verdi.

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