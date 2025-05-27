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Galatasaray v Fenerbahce - Turkish Super LeagueGetty Images Sport
Uğur Aktan

“Mourinho, Ronaldo’ya olan benzerliği nedeniyle Fenerbahçe’den ayrılmayacak!”

J. MourinhoLeeds UnitedRangersFenerbahçePremier LigSüper LigPremiership

Leeds ve Rangers'ın istediği Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo'ya benzer mentalitesiyle Türkiye'den ayrılmayacağı öne sürüldü.

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