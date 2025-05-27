Getty Images SportUğur Aktan“Mourinho, Ronaldo’ya olan benzerliği nedeniyle Fenerbahçe’den ayrılmayacak!”J. MourinhoLeeds UnitedRangersFenerbahçePremier LigSüper LigPremiershipLeeds ve Rangers'ın istediği Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo'ya benzer mentalitesiyle Türkiye'den ayrılmayacağı öne sürüldü.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorPortekizli, Türkiye'de hayal kırıklığına uğramış bir figürSözleşmesinin bitmesine hala bir yıl varBaşka bir mücadele öncesi kupa kazanmak istiyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱