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Mourinho, Real Madrid yıldızını korumak için özel bir plan hazırlıyor

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Ruediger
İspanya

Real Madrid, ağustos ayına, İspanya Ligi'nin başlangıcına mümkün olan en iyi fiziksel durumda ulaşmayı hedefleyerek girdi. Bu nedenle José Mourinho ve teknik ekibi, tüm detaylara büyük önem gösteriyor; bu durum Fiorentina karşısında oynanan hazırlık maçında ve maç için çağrılan oyuncu kadrosunda da açıkça kendini gösterdi.

Portekizli teknik direktör kadroyu, ilk takımdan hiçbir stoper olmadan açıkladı; zira Dean Huijsen bazı ağrılardan muzdaripken, Antonio Rüdiger önlem amaçlı Madrid'de kaldı.

Alman defans oyuncusu, Endrick ile aynı gün antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen Avusturya'ya gitmedi. Endrick ise takımla birlikte seyahat etti ve bu durum Real Madrid taraftarları arasında pek çok yoruma yol açtı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen "Defensa Central" ağı, başkentli kulübün, daha önce sorun yaşamış dizlerini yormaktan kaçınarak Rüdiger'i korumak istediğini, böylece oyuncunun Mourinho'nun katılımını zorunlu gördüğü maçlarda en iyi performansını sergileyebilmesini amaçladığını aktardı.

Bu nedenle Alman defans oyuncusu ile Portekizli teknik direktör, risk almadan sakin bir hazırlık dönemi geçirme, yalnızca gerekli dakika kadar sahada kalma konusunda anlaştı; İbrahima Konaté ile anlaşmanın ardından, bu sezon 60 maç oynamayacağı da göz önünde bulunduruldu.

Bu durum, Mourinho'nun Real Madrid yönetimine yeni bir stoper transferi için yaptığı baskıyı da açıklıyor. Ancak bu, birkaç gün önce sakatlanan ve eylül ayından önce sahalara dönmeyecek olan Raúl Asencio ile ilgili gelişmelere bağlı olacak.

  • Rudiger(C)Getty Images

    Savunma hattında vazgeçilmez bir isim

    David Alaba'nın ayrılmasının ardından Antonio Rüdiger, Real Madrid'in en deneyimli savunmacısı haline geldi; bu nedenle teknik heyet, onun rolünün hem saha içinde hem de saha dışında etkili olması gerektiğini düşünüyor. 

    Bu yüzden Rüdiger, sezonun kritik aşamalarına en iyi hazırlıkla ulaşabilmesi için önümüzdeki aylarda büyük bir dikkatle yönetilecek.

    Oyuncunun yaşı ve sakatlık geçmişi göz önüne alındığında bu yaklaşım anlaşılır bir durum. Ayrıca Rüdiger'in kendisi de takım içindeki öneminin farkında olarak büyük bir iş birliği sergiliyor; bununla birlikte José Mourinho'nun yönetiminde çalışmaktan duyduğu büyük mutluluğu da son Dünya Kupası sırasında dile getirmişti.

    Rüdiger o dönemde DAZN'den gazeteci Sergio Quirante'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Fazla bir şey söyleyemem ama son derece heyecanlı olduğumu teyit edebilirim."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Sonunda Mourinho'nun yönetiminde oynama fırsatı bulacağım. Geçmişte onunla pek çok görüşme yapıldı ama bir sebepten dolayı bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu yüzden şimdi onu aramızda görmekten çok daha mutluyum."

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