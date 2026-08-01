Real Madrid, ağustos ayına, İspanya Ligi'nin başlangıcına mümkün olan en iyi fiziksel durumda ulaşmayı hedefleyerek girdi. Bu nedenle José Mourinho ve teknik ekibi, tüm detaylara büyük önem gösteriyor; bu durum Fiorentina karşısında oynanan hazırlık maçında ve maç için çağrılan oyuncu kadrosunda da açıkça kendini gösterdi.

Portekizli teknik direktör kadroyu, ilk takımdan hiçbir stoper olmadan açıkladı; zira Dean Huijsen bazı ağrılardan muzdaripken, Antonio Rüdiger önlem amaçlı Madrid'de kaldı.

Alman defans oyuncusu, Endrick ile aynı gün antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen Avusturya'ya gitmedi. Endrick ise takımla birlikte seyahat etti ve bu durum Real Madrid taraftarları arasında pek çok yoruma yol açtı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen "Defensa Central" ağı, başkentli kulübün, daha önce sorun yaşamış dizlerini yormaktan kaçınarak Rüdiger'i korumak istediğini, böylece oyuncunun Mourinho'nun katılımını zorunlu gördüğü maçlarda en iyi performansını sergileyebilmesini amaçladığını aktardı.

Bu nedenle Alman defans oyuncusu ile Portekizli teknik direktör, risk almadan sakin bir hazırlık dönemi geçirme, yalnızca gerekli dakika kadar sahada kalma konusunda anlaştı; İbrahima Konaté ile anlaşmanın ardından, bu sezon 60 maç oynamayacağı da göz önünde bulunduruldu.

Bu durum, Mourinho'nun Real Madrid yönetimine yeni bir stoper transferi için yaptığı baskıyı da açıklıyor. Ancak bu, birkaç gün önce sakatlanan ve eylül ayından önce sahalara dönmeyecek olan Raúl Asencio ile ilgili gelişmelere bağlı olacak.