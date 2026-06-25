Mourinho: Real Madrid’de bir “katliam” yapmayacağım

Mourinho, çok sayıda yıldızdan oluşan bir takımı yönetiyor ve kadrosunu Mark Kokorela, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté gibi önemli isimleri transfer ederek zaten güçlendirdi.

Özellikle önümüzdeki aylarda yeni transferlerin gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda aradığı özellikler sorulduğunda, “Özellikler. Bazen insanlar bir oyuncunun muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu söyler, ancak fiziksel olarak iyi değilse, o zaman o iyi bir oyuncu değildir” diye yanıtladı.

Mourinho, “Başka bir oyuncu hakkında ise harika bir potansiyeli var derler, ancak performansı istikrarsızdır; bazen parlar, bazen geriler. O zaman o da büyük bir oyuncu değildir” diye ekledi.

Mourinho, ideal oyuncu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı: “Büyük oyuncu, her şeyi içinde barındıran bir oyuncudur. Teknik açıdan üstün, fiziksel olarak güçlü, zihinsel olarak sağlam ve takım oyuncusu olmalıdır. Benim aradığım oyuncu budur.”

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: “Bazen takımınızda bu türden çok sayıda oyuncu olur ve o zaman cennetteymişsiniz gibi hissedersiniz. Bazen sayıları daha az olur ve işler zorlaşır.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bir antrenörün en önemli özelliklerinden birinin, oyuncuları yönlendirebilme ve onları istediği yöne doğru yönlendirebilme yeteneği olduğuna her zaman inanmışımdır.”