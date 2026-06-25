Mourinho: Real Madrid’de bir “katliam” yapmayacağım

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, bu yaz kulübün yıldız oyuncularından birçoğunu satma niyetinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Mourinho, Beast Mode On Podcast programında Adibayo Akinfinwa ile yaptığı özel röportajda, önemli oyuncularından ayrılmak istemediğini, aksine onları kadroda tutarak uyumlu bir takım oluşturmak istediğini vurguladı.
Uluslararası Goal sitesi, Mourinho ile yapılan röportajın ayrıntılarını yayınladı. Mourinho, geçen sezon Real Madrid'in soyunma odasında yaşanan krizler nedeniyle birçok önemli ismi takımdan uzaklaştırma niyetinde olduğu yönündeki basında çıkan haberlerin yayılmasının ardından, tutumunu netleştirmek için özen gösterdi.
Mourinho, 3 yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra önümüzdeki ayın başında Real Madrid'deki görevine resmen başlayacak ve Santiago Bernabéu Stadyumu'na dikkat çekici bir dönüş yapacak.
Ancak takımın son iki sezonda hiçbir kupa kazanamaması nedeniyle Portekizli teknik direktörü bekleyen görev kolay olmayacak.