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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastBeast Mode On Podcast

Çeviri:

Mourinho: Real Madrid’de bir “katliam” yapmayacağım

La Liga
J. Mourinho
Real Madrid
İspanya

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, bu yaz kulübün yıldız oyuncularından birçoğunu satma niyetinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Mourinho, Beast Mode On Podcast programında Adibayo Akinfinwa ile yaptığı özel röportajda, önemli oyuncularından ayrılmak istemediğini, aksine onları kadroda tutarak uyumlu bir takım oluşturmak istediğini vurguladı. 

Uluslararası Goal sitesi, Mourinho ile yapılan röportajın ayrıntılarını yayınladı. Mourinho, geçen sezon Real Madrid'in soyunma odasında yaşanan krizler nedeniyle birçok önemli ismi takımdan uzaklaştırma niyetinde olduğu yönündeki basında çıkan haberlerin yayılmasının ardından, tutumunu netleştirmek için özen gösterdi.

Mourinho, 3 yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra önümüzdeki ayın başında Real Madrid'deki görevine resmen başlayacak ve Santiago Bernabéu Stadyumu'na dikkat çekici bir dönüş yapacak.

Ancak takımın son iki sezonda hiçbir kupa kazanamaması nedeniyle Portekizli teknik direktörü bekleyen görev kolay olmayacak.

  • Real Madrid’in soyunma odasında yaşanan sorunların tekrarlanmasını önlemeye çalışıyorum

    Atamasının resmi olarak açıklanmasının ardından İspanyol basını, Mourinho’nun takımda köklü değişiklikler yapmayı planladığı ve bunun en önemli 6 yıldızının satışına kadar uzanabileceği yönünde haberler yayınladı.

    Beast Mode On Podcast programında Adibayo Akinfinwa ile yaptığı sohbette Mourinho, bu söylentilere yanıt vermek için fırsatı değerlendirdi.

    Portekizli teknik direktör, “Real Madrid hakkında konuşmamalıyız, ancak küçük bir noktaya değinebilirim. Mourinho’nun buraya gelip, sezon boyunca sorunlar yaşayan bazı önemli oyuncuları kadro dışı bırakacağına dair bazı haberler okudum. Hayır, bu doğru değil” dedi.

    Ve ekledi: “Ben bu oyuncuları istiyorum. En iyi oyuncuları istiyorum. Şimdi bir takım kurmak için doğru yolu bulmam ve – okuduklarıma göre – önceki sezonlarda yaşanan sorunların tekrarlanmamasını sağlamam gerekiyor.”

    Ve şöyle devam etti: “Sıradan oyuncularla sorunlarınız varsa, bu gerçekten büyük bir sorundur. Ama büyük oyuncular, her halükarda büyük oyuncular olarak kalırlar.”

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  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    Her zaman ideal oyuncuyu arıyorum

    Mourinho, çok sayıda yıldızdan oluşan bir takımı yönetiyor ve kadrosunu Mark Kokorela, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté gibi önemli isimleri transfer ederek zaten güçlendirdi.

    Özellikle önümüzdeki aylarda yeni transferlerin gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak, bir oyuncuda aradığı özellikler sorulduğunda, “Özellikler. Bazen insanlar bir oyuncunun muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu söyler, ancak fiziksel olarak iyi değilse, o zaman o iyi bir oyuncu değildir” diye yanıtladı.

    Mourinho, “Başka bir oyuncu hakkında ise harika bir potansiyeli var derler, ancak performansı istikrarsızdır; bazen parlar, bazen geriler. O zaman o da büyük bir oyuncu değildir” diye ekledi.

    Mourinho, ideal oyuncu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı: “Büyük oyuncu, her şeyi içinde barındıran bir oyuncudur. Teknik açıdan üstün, fiziksel olarak güçlü, zihinsel olarak sağlam ve takım oyuncusu olmalıdır. Benim aradığım oyuncu budur.”

    Mourinho sözlerine şöyle devam etti: “Bazen takımınızda bu türden çok sayıda oyuncu olur ve o zaman cennetteymişsiniz gibi hissedersiniz. Bazen sayıları daha az olur ve işler zorlaşır.”

    Sözlerini şöyle tamamladı: “Bir antrenörün en önemli özelliklerinden birinin, oyuncuları yönlendirebilme ve onları istediği yöne doğru yönlendirebilme yeteneği olduğuna her zaman inanmışımdır.”