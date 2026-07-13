Mourinho, Real Madrid'de bir devrim başlatmayı mı planlıyor?

José Mourinho, Real Madrid’deki ikinci teknik direktörlük dönemine, şampiyonluklara geri dönmek için günlük çalışma kültürünün değiştirilmesi gerektiği mesajıyla başladı; bu mesaj, Valdebebas Spor Kompleksi’nde yankılanmaya başladı.

"Marca" gazetesi, Mourinho’nun ilk toplantılarında, kulüpteki herkesin günlük bağlılık ve rekabet hırsını aynı seviyede sürdürmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini vurguladığını bildirdi.

Kupaları kazanmak nihai hedef olsa da, Portekizli teknik direktör asıl başlangıcın kulüp içindeki günlük çalışma kültürünü değiştirmekte yattığına inanıyor.

Pazartesi gününden itibaren José Mourinho, fikirlerini sahada uygulamaya başlayacak.

Dünya Kupası’nda yer alan milli oyuncular, yaklaşık 3 hafta süren asgari fiziksel ve zihinsel dinlenme süresini tamamladıktan sonra kademeli olarak takıma katılacaklar. Bu arada teknik direktör, mevcut oyuncular ve kulübün akademisinden çok sayıda genç yetenekle ilk antrenmanları yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda Mourinho, oyuncularla ilgili bireysel raporları inceledi ve yakından takip etmek istediği bir grup genç yeteneği bizzat seçti.

Çoğu oyuncu için A takım antrenmanlarına katılmak sadece bir fırsat değil, başkalarının görüşlerine veya raporlarına güvenmeden onları bizzat tanımak isteyen bir teknik direktörün önünde geçirecekleri ilk gerçek sınav olacak.