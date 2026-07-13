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Çeviri:

Mourinho, Real Madrid'de bir devrim başlatmayı mı planlıyor?

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La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
İspanya

José Mourinho, Real Madrid’deki ikinci teknik direktörlük dönemine, şampiyonluklara geri dönmek için günlük çalışma kültürünün değiştirilmesi gerektiği mesajıyla başladı; bu mesaj, Valdebebas Spor Kompleksi’nde yankılanmaya başladı.

"Marca" gazetesi, Mourinho’nun ilk toplantılarında, kulüpteki herkesin günlük bağlılık ve rekabet hırsını aynı seviyede sürdürmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini vurguladığını bildirdi.

Kupaları kazanmak nihai hedef olsa da, Portekizli teknik direktör asıl başlangıcın kulüp içindeki günlük çalışma kültürünü değiştirmekte yattığına inanıyor.

Pazartesi gününden itibaren José Mourinho, fikirlerini sahada uygulamaya başlayacak.

Dünya Kupası’nda yer alan milli oyuncular, yaklaşık 3 hafta süren asgari fiziksel ve zihinsel dinlenme süresini tamamladıktan sonra kademeli olarak takıma katılacaklar. Bu arada teknik direktör, mevcut oyuncular ve kulübün akademisinden çok sayıda genç yetenekle ilk antrenmanları yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda Mourinho, oyuncularla ilgili bireysel raporları inceledi ve yakından takip etmek istediği bir grup genç yeteneği bizzat seçti.

Çoğu oyuncu için A takım antrenmanlarına katılmak sadece bir fırsat değil, başkalarının görüşlerine veya raporlarına güvenmeden onları bizzat tanımak isteyen bir teknik direktörün önünde geçirecekleri ilk gerçek sınav olacak.

  • mourinhoGetty Images

    Mourinho bir tasfiye kampanyası yürütmeyi hedeflemiyor

    "Marca" gazetesi haberinde, Mourinho'nun Real Madrid'de bir devrim yaratma niyetinde olmadığını vurguladı.

    Mourinho, yakın çevresini zaten belirlemiş durumda; ancak mevcut idari veya teknik yapıyı bozmak istemiyor. Aksine, mevcut çalışanlara güvenmeyi ve onları yeni projesinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

    Kendisine yakın kaynaklar "Marca" gazetesine, "Mourinho kulübe bir tasfiye kampanyası yürütmek için gelmeyecek. Kimseye düşmanlık beslemek, onu uzaklaştırmak ya da kovmak gibi bir niyeti yok. Herkesi birleştiren bir unsur olmak istiyor" dedi.

    Bununla birlikte, ilk kararlarını çoktan verdi: Kondisyon antrenörü António Bentos takımla çalışmaya devam edecek, ancak kaleci antrenörü Lopes’in yerine Nuno Santos geçecek.

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  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    Mourinho, herkes arasında olumlu bir ortam yaratmak istiyor

    Mourinho’nun görevi sadece Real Madrid’i çalıştırmakla sınırlı değil; aynı zamanda maçlar başlamadan önce bile sorumluluk duygusu, hırs ve kazanma zorunluluğunun günlük rutinin bir parçası haline geldiği bir ortam yaratmak da görevinin bir parçasıdır.

    Portekizli teknik direktöre yakın kaynaklar, “Herkes arasında olumlu bir atmosfer yaratmak ve her bireyin nihai hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacağını hissetmesini sağlamak istiyor” diye ekledi.

    Bu nedenle, ona yakın kişiler Mourinho’yu, Real Madrid’i tekrar şampiyonluk kürsüsüne taşıyacak tek bir proje etrafında kulübün tüm üyelerini bir araya getirmeyi amaçlayan, birleştirici bir kişiliğe sahip bir teknik direktör olarak tanımlıyor.

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