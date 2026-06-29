Mourinho’nun planı, Endrick’i tehlike sınırına getiriyor

Brezilyalı yıldız Endrick, Dünya Kupası'nda şu ana kadar beklediği fırsatları yakalayamadı; grup aşamasında sadece 34 dakika sahada kaldı.

Samba ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, diğer oyunculara daha fazla rol verdi; özellikle de Raphinha'nın sakatlığı sonrasında ilk tercihi haline gelen Ryan'a.

Endrik ise Haiti ve İskoçya maçlarının son dakikalarında sahaya çıkmakla yetindi.

"AS" gazetesi, teknik direktör José Mourinho’nun Kylian Mbappé’nin yerine oynayacak bir forvet talep etmesinin ardından, Endrick’in Gonzalo García ile süreyi paylaşma ihtimalinin yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

Kuşkusuz bu, Endrik için yeni bir his değil; tam tersine, bunu çok iyi biliyor ve bununla nasıl başa çıkacağını, kendi lehine çevireceğini de biliyor.

Real Madrid'deki ilk sezonunda, Carlo Ancelotti'nin yönetiminde Endrik 1.000 dakika bile sahada kalamadı; ancak yine de 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

İkinci sezonuna ise sakatlık nedeniyle kötü bir başlangıç yaptı ve Xabi Alonso, en başından itibaren Gonzalo García’ya ondan daha fazla güvendiğini açıkça belirtti; hatta kulüp, kendisinin kendini kanıtlayabilmesi için kış transfer döneminde onu Lyon’a kiralamayı bile düşündü.

Endrik, Lyon’da bunu başardı; 8 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. Bu performans, ona Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandırdı ve Real Madrid’e geri dönüşünü garantiledi.