Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

Çeviri:

Mourinho’nun planı, Endrick’i tehlike sınırına getiriyor

Dünya Kupası
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia

Brezilyalı yıldız Endrick, Dünya Kupası'nda şu ana kadar beklediği fırsatları yakalayamadı; grup aşamasında sadece 34 dakika sahada kaldı.

Samba ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, diğer oyunculara daha fazla rol verdi; özellikle de Raphinha'nın sakatlığı sonrasında ilk tercihi haline gelen Ryan'a.

Endrik ise Haiti ve İskoçya maçlarının son dakikalarında sahaya çıkmakla yetindi.

"AS" gazetesi, teknik direktör José Mourinho’nun Kylian Mbappé’nin yerine oynayacak bir forvet talep etmesinin ardından, Endrick’in Gonzalo García ile süreyi paylaşma ihtimalinin yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti.

Kuşkusuz bu, Endrik için yeni bir his değil; tam tersine, bunu çok iyi biliyor ve bununla nasıl başa çıkacağını, kendi lehine çevireceğini de biliyor. 

Real Madrid'deki ilk sezonunda, Carlo Ancelotti'nin yönetiminde Endrik 1.000 dakika bile sahada kalamadı; ancak yine de 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

İkinci sezonuna ise sakatlık nedeniyle kötü bir başlangıç yaptı ve Xabi Alonso, en başından itibaren Gonzalo García’ya ondan daha fazla güvendiğini açıkça belirtti; hatta kulüp, kendisinin kendini kanıtlayabilmesi için kış transfer döneminde onu Lyon’a kiralamayı bile düşündü. 

Endrik, Lyon’da bunu başardı; 8 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. Bu performans, ona Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandırdı ve Real Madrid’e geri dönüşünü garantiledi.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Mourinho’yu ikna etmek ve Gonzalo ile rekabet

    Endrik’in, başından beri kulüp yönetimine net bir mesaj gönderen yeni teknik direktör José Mourinho’yu ikna etmesi gerekiyor. 

    AS gazetesinin ortaya koyduğu gibi, Mourinho kadrosuna Joselu gibi net bir golcü özelliğine sahip bir forvet katmak istiyor. 

    Ancak bu konu kulüp için bir öncelik teşkil etmediğinden, Real Madrid'in bu amaçla transfer piyasasına girmeyeceği ve bu rol için Gonzalo'nun tercih edileceği ihtimali oldukça yüksek. 

    Real Madrid’in Endrik’e yönelik planlarında herhangi bir değişiklik yok; oyuncu hâlâ kulüp içindeki önemli projelerden biri olarak görülüyor ve gelecek sezon kadroda yer alacağına dair tam bir inanç var. 

    Ancak Gonzalo’nun varlığı, Endrick’in forvet pozisyonunda oynama şansını azaltacaktır. Bununla birlikte, Rodrygo’nun sakatlığı devam ettiği sürece sağ kanatta süre alabilir. Ayrıca, Real Madrid’in bir başka umudu olan ancak şu ana kadar kulübün beklediği sonuçları veremeyen Mastantuno’nun kiralanma ihtimali de söz konusudur.

    • Reklam