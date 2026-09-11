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Mourinho, milli araya girmeden önce Real için sıkı bir plan çiziyor

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La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Real Madrid için tehlikelerle dolu 3 sınav

Real Betis sahasında alınan mağlubiyet, La Liga'nın başlangıcında Real Madrid'in bazı planlarını etkiledi.

Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk uluslararası ara dönemine mümkün olan en fazla puanla, yani 21 puanın 21'iyle ulaşmayı hedefliyordu; hem takımı inşa ederken güven kazanmak hem de Barcelona üzerinde baskı kurmak için. 

Ancak Real Betis karşısındaki bu takılma, Mourinho'nun hedefine açık bir darbe vurdu ve aniden, yalnızca 4 hafta sonra Real Madrid, lider Barcelona'nın 3 puan gerisine düştü.

As gazetesi, Mourinho'nun çabasından vazgeçmediğini, aksine tam tersinin geçerli olduğunu belirtti; zira uluslararası ara dönem öncesinde mümkün olan en fazla puanı toplamanın önemi her zamankinden daha büyük hale geldi ve bunu oyunculara da aktardı. 

Uluslararası ara dönem öncesinde alınabilecek 9 puan bulunuyor ve Mourinho, sezonun mücadelesinde beyaz takımın gücünü korumak için bunların tamamını almak gerektiğinin açıkça farkında.

Zorluğu konusunda önceden uyardığı Real Betis maçından önce Mourinho, La Liga hakkındaki görüşünü şu sözlerle açıkladı: "Burada her zaman kazanmak için sürekli bir baskı var. Fransa veya Almanya'da adaylar her yıl şampiyon olacaklarını bilir. Ama burada öyle değil. Ve bu baskı büyük bir risk barındırıyor."

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rayo Vallecano ve Elche

    Görev kolay olmayacak, zira başlangıç Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano'yu ağırlamakla olacak. Bu, kağıt üzerinde en kolay karşılaşma olsa da, özellikle konuk takımın sezona iyi bir başlangıç yapmamış olması ve geçmiş karşılaşmaların Real'in lehine seyretmesi bunda etkili.

    Rayo Vallecano, 1996 yılından bu yana Santiago Bernabeu'da galibiyet alamadı ve ligdeki son 14 ziyaretinin yalnızca birinde puan toplayabildi.

    Ancak işler bundan sonra daha da zorlaşacak. Bu, puan tablosunda sondan bir önceki sırada yer alan ve genellikle kendi sahasında Real Madrid karşısında güçlü olan Elche'ye yapılacak ziyaretle başlayacak. 

    Örneğin geçen sezon Elche, Martinez Valero Stadı'nda Real Madrid'den 2-2'lik beraberliği koparmayı başarmıştı.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid derbisi Metropolitano Stadı'nda

    Ardından gerçek sınav geliyor: Metropolitano Stadı'nda Atlético Madrid karşısında oynanacak derbi.

    Atlético Madrid sezona hiç iyi başlamadı; beş maçtan yalnızca ikisini kazandı. Ancak geçen sezon da durum benzerdi ve buna rağmen Real Madrid, komşusuna yaptığı ziyarette ağır bir darbe aldı.

    5-2'lik o mağlubiyet, teknik direktör Xabi Alonso için sonun başlangıcı olmuştu ve Mourinho artık bunun farkında.

    Barcelona ise uluslararası ara öncesinde Levante, Racing ve Sevilla maçlarını oynayacak. 

    Katalan ekibi, bu karşılaşmaların tümünde en güçlü favori olarak gösteriliyor; Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'na yapılacak ziyaret ise kâğıt üzerinde en zorlusu olarak değerlendiriliyor.

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