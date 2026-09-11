Real Betis sahasında alınan mağlubiyet, La Liga'nın başlangıcında Real Madrid'in bazı planlarını etkiledi.

Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk uluslararası ara dönemine mümkün olan en fazla puanla, yani 21 puanın 21'iyle ulaşmayı hedefliyordu; hem takımı inşa ederken güven kazanmak hem de Barcelona üzerinde baskı kurmak için.

Ancak Real Betis karşısındaki bu takılma, Mourinho'nun hedefine açık bir darbe vurdu ve aniden, yalnızca 4 hafta sonra Real Madrid, lider Barcelona'nın 3 puan gerisine düştü.

As gazetesi, Mourinho'nun çabasından vazgeçmediğini, aksine tam tersinin geçerli olduğunu belirtti; zira uluslararası ara dönem öncesinde mümkün olan en fazla puanı toplamanın önemi her zamankinden daha büyük hale geldi ve bunu oyunculara da aktardı.

Uluslararası ara dönem öncesinde alınabilecek 9 puan bulunuyor ve Mourinho, sezonun mücadelesinde beyaz takımın gücünü korumak için bunların tamamını almak gerektiğinin açıkça farkında.

Zorluğu konusunda önceden uyardığı Real Betis maçından önce Mourinho, La Liga hakkındaki görüşünü şu sözlerle açıkladı: "Burada her zaman kazanmak için sürekli bir baskı var. Fransa veya Almanya'da adaylar her yıl şampiyon olacaklarını bilir. Ama burada öyle değil. Ve bu baskı büyük bir risk barındırıyor."

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