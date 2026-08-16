"Zion Suzuki için Aston Villa ile anlaşma tamam". Bunu X'te Matteo Moretto yazdı. Aston Villa böylece Parma'nın Japon kalecisinin transferini tamamlıyor; bu hamle aynı zamanda Dibu Emiliano Martinez'in Juventus'a transferini de yaklaştırıyor.
Çeviri:
Moretto - Suzuki Aston Villa’ya, anlaşma tamamlandı
Aston Villa son saatlerde Villans, Zion Suzuki için Parma ile Paris Saint Germain arasındaki operasyonun başarısızlığa uğramasından (önümüzdeki yıllardaki yönetim konusunda anlaşma sağlanamaması, Juventus'a olası kiralama da dahil) yararlandı ve Emilialı kulübe 30 milyon artı 5 milyon bonus içeren, kabul edilmek üzere olan yeni bir teklif sundu; Juventus'un Dibu için yeniden umutlanması da tam bu noktada oldu.
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