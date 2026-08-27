Morata, Leganes’e evet dedi: Como maaş konusunda çalışıyor

Ana sorun, oyuncunun maaşıyla ilgili. Nitekim Como'nun da maaşın karşılanmasına katkıda bulunması gerekecek ve iki kulüp tam da bu konuda bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bu arada Morata'nın isteği, anlaşmanın sağlanması yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.