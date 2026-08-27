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morata(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Morata, Leganes’e evet dedi: Como maaş konusunda çalışıyor

Como
Transfers
A. Morata

İspanyol santrfor, Serie A'ya veda etmeye hazırlanıyor

Álvaro Morata, Leganés'e evet dedi. Gianluca Di Marzio'ya göre, İspanyol forvet bu seçeneği kabul etti ve şimdi Como, transferin kiralık olarak gerçekleşmesi beklenen son detaylarını netleştirmek için İspanyol ikinci lig kulübüyle çalışıyor.




  • Maaş düğümü

    Ana sorun, oyuncunun maaşıyla ilgili. Nitekim Como'nun da maaşın karşılanmasına katkıda bulunması gerekecek ve iki kulüp tam da bu konuda bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bu arada Morata'nın isteği, anlaşmanın sağlanması yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

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