Morata'dan şok açıklama: "Milan'a ilaçların etkisi altındayken gittim"

Kimseye karşı nefret ya da kin beslemiyorum. Carvajal benim arkadaşım, onları desteklemeye ve onlara tezahürat etmeye devam ediyorum. Ancak İspanya’da bir oyuncunun Real’den Atlético’ya transfer olması normal değil; oysa İtalya’da birinin hem Milan’da hem de Inter’de oynaması daha yaygın bir durum. Bu futbol, insanlar bunu anlamalı. Ben her zaman şirketleri örnek veririm: insanlar para, kişisel nedenler ya da kendilerini iyi hissetmedikleri için iş değiştirir. Oysa bizler hain olarak görülüyoruz. Olumlu olan şey ise, Atletico taraftarlarıyla karşılaştığımda bana sevgiyle selam vermeleri. Bu benim için çok değerli. Onlara Atletico'nun neyi temsil ettiğini açıklamayı seviyorum. Bana sorular sorduklarında, gördüklerinin normal olmadığını söylüyorum. Normal olan, hayat boyu bir şeyler kazanmak için mücadele etmektir. Ben çok şanslıydım, ama çok çalıştım. Bu yüzden çocuklarımın Atletico'yu desteklemesini isterim: çünkü hayatın, Atleti'ye en çok benzeyen şey olduğuna inanıyorum. Koke'yi, Cholo'yu ve yıllardır Şampiyonlar Ligi'nin peşinde koşan tüm bu insanları gördüğümde, sonra da Koke'yi kampta yeniden baştan başlarken gördüğümde... ben bunu başaramazdım. Bana çok pahalıya mal olurdu.