Milan'ın eski forveti ve şu anda Como'da forma giyen Alvaro Morata, Mario Suárez ile "El camino de Mario" adlı podcast'te verdiği röportajda, Rossoneri'deki serüveni hakkında şu sözleri sarf etti: "Milan'daki tanıtım törenime ilaçların etkisi altındayken katıldım, ne yaptığımı tam olarak bilmeden. Elbette, bu devasa bir kulüp."
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Morata'dan şok açıklama: "Milan'a ilaçların etkisi altındayken gittim"
"Atletico'da nasıl bir izlenim bıraktığımı mı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Tam da nihayet beni anladıklarını ve takdir ettiklerini düşündüğüm anda ayrılmış olmak bana acı veriyor," diye açıkladı Morata. "Dürüst olmak gerekirse, suçluluk duygusu yüzünden ayrıldığımı düşünüyorum. Atletico her zaman dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alır. Julián'ın geleceğini bilmiyordum, ama yine de kalırdım. Eskiden sokakta yürümek bile zordu. Beni pek hoş karşılamayan Atletico taraftarları vardı ve benim Atletico taraftarı olmamdan rahatsız olan Real Madrid taraftarları vardı. Bunun bir iş olduğunu anlayamıyorlar. Real Madrid'de oynadım çünkü bana bu fırsat sunuldu ve bunun için çok minnettarım." mo"
Kimseye karşı nefret ya da kin beslemiyorum. Carvajal benim arkadaşım, onları desteklemeye ve onlara tezahürat etmeye devam ediyorum. Ancak İspanya’da bir oyuncunun Real’den Atlético’ya transfer olması normal değil; oysa İtalya’da birinin hem Milan’da hem de Inter’de oynaması daha yaygın bir durum. Bu futbol, insanlar bunu anlamalı. Ben her zaman şirketleri örnek veririm: insanlar para, kişisel nedenler ya da kendilerini iyi hissetmedikleri için iş değiştirir. Oysa bizler hain olarak görülüyoruz. Olumlu olan şey ise, Atletico taraftarlarıyla karşılaştığımda bana sevgiyle selam vermeleri. Bu benim için çok değerli. Onlara Atletico'nun neyi temsil ettiğini açıklamayı seviyorum. Bana sorular sorduklarında, gördüklerinin normal olmadığını söylüyorum. Normal olan, hayat boyu bir şeyler kazanmak için mücadele etmektir. Ben çok şanslıydım, ama çok çalıştım. Bu yüzden çocuklarımın Atletico'yu desteklemesini isterim: çünkü hayatın, Atleti'ye en çok benzeyen şey olduğuna inanıyorum. Koke'yi, Cholo'yu ve yıllardır Şampiyonlar Ligi'nin peşinde koşan tüm bu insanları gördüğümde, sonra da Koke'yi kampta yeniden baştan başlarken gördüğümde... ben bunu başaramazdım. Bana çok pahalıya mal olurdu.