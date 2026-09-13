Ivan Juric, Monza Teknik Direktörü, takımının Lecce deplasmanında 3-2 kaybetmesinin ardından basın toplantısında konuştu: "Savunmada hiçbir şey vermedik, Lecce kalemize hiç şut çekmedi. Basit hatalarla üç gol yedik ama futbol böyle. Takım genç ve diri, iyi futbol oynuyor ama daha acımasız olmazsa çok ileri gidemez".
Getty Images Sport
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Monza, Juric: "Lecce kaleye hiç şut çekmedi"
"Takım çok iyi futbol oynuyor, bunu bugün de gösterdik. Bireysel hataların bedelini ödüyoruz ama futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin pek önemi yok, seviyemizi yükseltirsek gelişebiliriz" diye ekledi Juric, Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre. "Onlar duran toplarda hücum ederken daha agresifti, biz ise savunmada yeterince agresif değildik. Çok pozisyon ürettik, hata dışında Falcone çok önemli kurtarışlar yaptı. Savunma fazını çok iyi yapıyoruz, kalecimizin kurtarış yaptığını hatırlamıyorum. Belirli durumlar üzerinde çalışacağız. İlk yarıda altı net gol pozisyonumuz vardı".
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