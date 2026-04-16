Getty Images
Çeviri:
Moises Caicedo, Chelsea ile yüksek ücretli yeni bir sözleşme imzaladı
Blues, orta sahanın lokomotifini ödüllendirdi
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kulübün Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunduktan sonra daha iyi şartlar talep ediyordu ve BBC Sport'un haberine göre, sonunda istediğini elde etti. Caicedo'nun önceki sekiz yıllık sözleşmesi, 2023 yılında Brighton'dan transfer olduktan sonra, o dönem için İngiltere rekoru olan 100 milyon sterlinlik bir anlaşma ile imzalanmıştı. Bu rakam daha sonra 115 milyon sterline yükseldi, ancak Liverpool'un forvet Alexander Isak'ı 125 milyon sterline transfer etmesiyle bu rekor da kırıldı. Yeni sözleşmenin 2033 yılına kadar süreceği ve orta saha oyuncusunun öngörülebilir gelecekte Chelsea'nin merkezi figürü olmaya devam edeceği anlaşılıyor.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de stratejik yenilemeler
Bu anlaşma, Chelsea'nin en iyi performans gösteren oyuncularını ödüllendirmek amacıyla yapılan bir dizi sözleşme yenileme sürecinin ikincisi; kaptan Reece James ilk imza atan isim olmuştu ve kulüp sezon bitmeden en az bir anlaşma daha imzalamayı planlıyor. Bu strateji, saha içindeki başarıyı ve istikrarı ödüllendiren teşvik temelli bir modele doğru kayan politika değişikliğini yansıtıyor.
Chelsea, geçen sezonun başında Cole Palmer ile de olumlu performanslar için benzer bir maaş artışı konusunda anlaşmıştı. Bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma gibi belirli hedeflere ulaşılmasına göre ayarlanan teşvik temelli bir yapı olsa da, yıldız oyuncuları ödüllendirme isteğini gösteriyor. Kulüp, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeyi hedeflerken, Caicedo'yu vazgeçilmez bir varlık olarak görüyor.
Caicedo'nun efsanevi hedefleri
Uluslararası maç arası sırasında Real Madrid'e transfer olmaya ilgi duyup duymayacağı sorulduğunda Caicedo şöyle dedi: "Şu anda kulübüme odaklanmış durumdayım. Bir efsane olmak istiyorum." Chelsea, Caicedo'yu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görüyor ve kendisi kulübün kaptanlarından biri olarak, genç bir takım kadrosu içindeki artan liderlik rolünü vurguluyor.
Caicedo, geçen sezon eski teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier League'in tüm maçlarında ilk 11'de yer alan tek oyuncuydu. Bu sezon ise 42 maçta forma giyip defansif orta saha pozisyonunda 5 gol atarak tüm maçlarda sahada yer aldı. Dayanıklılığı ve taktik zekası, onu mevcut teknik direktör Liam Rosenior'un ilk tercih ettiği isim haline getirdi.
- (C)Getty Images
Fernandez'in geleceği pek net değil
Bu arada, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ve savunma oyuncusu Levi Colwill, son altı ay içinde olası yeni sözleşmeler hakkında görüşmeler yaptığı bilinen isimler arasında yer alıyor. Ancak Fernandez, Real Madrid ile adı sürekli anılırken, milli takımda görev yaptığı sırada İspanya’nın başkentinde yaşamak istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından aldığı iki maçlık kulüp içi cezasını yeni tamamladı.
Teknik direktör Rosenior tarafından ceza açıklandıktan sonra, Fernandez'in menajeri Javier Pastore, The Athletic'e verdiği röportajda şunları söyledi: "[O] şu anda kazandığından çok daha fazlasını hak ediyor." Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United ile karşılaşacak. Kulüp, Premier League'de altıncı sırada yer alıyor ve en az beşinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor. Fernandez, orta sahanın ortasında Caicedo'nun partneri olarak sahalara dönebilir.