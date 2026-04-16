Moises Caicedo, Chelsea ile yüksek ücretli yeni bir sözleşme imzaladı

Bu anlaşma, Chelsea'nin en iyi performans gösteren oyuncularını ödüllendirmek amacıyla yapılan bir dizi sözleşme yenileme sürecinin ikincisi; kaptan Reece James ilk imza atan isim olmuştu ve kulüp sezon bitmeden en az bir anlaşma daha imzalamayı planlıyor. Bu strateji, saha içindeki başarıyı ve istikrarı ödüllendiren teşvik temelli bir modele doğru kayan politika değişikliğini yansıtıyor.

Chelsea, geçen sezonun başında Cole Palmer ile de olumlu performanslar için benzer bir maaş artışı konusunda anlaşmıştı. Bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma gibi belirli hedeflere ulaşılmasına göre ayarlanan teşvik temelli bir yapı olsa da, yıldız oyuncuları ödüllendirme isteğini gösteriyor. Kulüp, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeyi hedeflerken, Caicedo'yu vazgeçilmez bir varlık olarak görüyor.