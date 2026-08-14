Getty Images Sport
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Moise Kean anlaşması çıkmaza girince Como, Chelsea'nin golcüsü Liam Delap'ı hedefliyor
Değişen transfer hedefleri
calciomercato'ya göre, Como, Kean transferinde yaşanan pürüzlerin ardından transfer piyasasında alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı. İlk anlaşma gerekli ivmeyi kazanamadı ve bu durum kulüp yönetimini skoru garantileyebilecek bir golcü için başka seçeneklere yöneltti.
Zorlu geçmesi beklenen sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek, yönetim ekibinin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Son bölgede doğru profile sahip bir oyuncunun kadroya katılması, rekabet gücünün korunması açısından kritik görülüyor.
- Getty Images Sport
Delap seçeneğinin ortaya çıkışı
Kulüp yetkilileri, Chelsea forveti Delap için olası bir transfer konusunda temaslara başladı. Genç hücum oyuncusu, fiziksel özellikleri ve üst seviyede oynama tecrübesi nedeniyle yakından takip ediliyor.
Delap için bir anlaşma ihtimalini değerlendirmek, Como'ya hücum hattını güçlendirmek adına yeni bir seçenek sunuyor. Sportif direktörler resmî bir girişimin uygulanabilirliğini değerlendirirken, görüşmeler keşif aşamasında kalmayı sürdürüyor.
Hücumda taktik uyumu
Taktik açıdan bakıldığında, dinamik ve enerjik bir santrforun kadroya katılması teknik ekibe değerli bir taktik esneklik sağlayacaktır. Önde baskı yapabilen bir oyuncunun takıma entegre edilmesi, modern futbolun gereklilikleriyle de örtüşüyor.
Takım, yurt içindeki yükümlülükleriyle daha geniş rekabet hedefleri arasında denge kurarken kadro derinliği kritik önem taşıyacak. İlk 11 için rekabet edecek yeni isimlerin takıma katılması, yüksek performans seviyesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.
- Getty Images Sport
Bundan sonra ne olacak?
Transfer dönemi ilerledikçe, Como'nun Delap'a olan ilgisini resmî bir teklifle artırıp artırmamaya karar vermesi gerekecek. Bu konuda çok şey Chelsea'nin biçtiği değere ve oyuncunun İtalya'ya transfer olmaya ne kadar açık olduğuna bağlı olacak.
Şimdilik kulübün transfer departmanı, kesin bir adım atmadan önce piyasayı dikkatle değerlendirmeyi sürdürüyor. Önümüzdeki haftalar, kulübün aradaki farkı kapatıp birincil alternatif hedefini kadrosuna katmayı başarıp başaramayacağını gösterecek.
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