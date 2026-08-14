Taktik açıdan bakıldığında, dinamik ve enerjik bir santrforun kadroya katılması teknik ekibe değerli bir taktik esneklik sağlayacaktır. Önde baskı yapabilen bir oyuncunun takıma entegre edilmesi, modern futbolun gereklilikleriyle de örtüşüyor.

Takım, yurt içindeki yükümlülükleriyle daha geniş rekabet hedefleri arasında denge kurarken kadro derinliği kritik önem taşıyacak. İlk 11 için rekabet edecek yeni isimlerin takıma katılması, yüksek performans seviyesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.