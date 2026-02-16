Goal.com
Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold klaslarını yeniden hatırlatırken, Lens PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğundan edebilir: Avrupa'da hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri

Premier Lig, FA Kupası için bir hafta ara verse de, İngiltere'de takip edilecek pek çok hikaye vardı. Avrupa'nın geri kalanında ise şampiyonluk yarışı, pek çok sürprizle devam ediyor.

Bundesliga ve Serie A'nın nihai şampiyonları giderek daha kesinleşirken, La Liga ve - biraz şaşırtıcı bir şekilde - Ligue 1 için aynı şey söylenemez. Öte yandan, Premiership'in zirvesinde dramatik bir hafta sonu geçirildikten sonra, belki de Avrupa'nın en heyecanlı şampiyonluk yarışı İskoçya'da yaşanıyor.

Peki, hafta sonu Avrupa'nın en büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? GOAL , her iki kategoriden beşer isim seçti ...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    KAZANAN: Mohamed Salah

    Mohamed Salah'ın Liverpool oyuncusu olarak kalan süresi her geçen gün kısalıyor. 'Mısır Kralı', sözleşmesinin bitmesine 12 ay kala, Reds'in en büyük oyuncularından birini satmaya hazırlanmasıyla bu yaz Merseyside'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Bugüne kadar zorlu bir sezon geçiren Salah, Cumartesi günü Anfield'da neden bu kadar özleneceğini gösterdi.

    Salah, Liverpool kariyerinde üçüncü kez gol attı, asist yaptı ve penaltı kazandı. Arne Slot'un takımı, Curtis Jones ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle FA Cup'ta Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Salah'ın performansı sezonun büyük bir bölümünde beklentilerin çok altında kaldı ve Cumartesi günkü penaltı golü, tüm turnuvalarda attığı yedinci gol oldu, ancak enerjik bir performansla, Liverpool'da geçirdiği son aylar olsa bile, kupa için mücadele etmeye hazır olduğunu gösterdi.

    Slot maç sonrası yaptığı açıklamada, "Onun tekrar gol atması çok güzel, ama en çok hoşuma giden şey, gol atması değil - bunu neredeyse bekleyebilirsiniz - aynı zamanda defansif olarak da takıma çok yardımcı olması ve bu çok olumlu bir şey" dedi.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    KAYBEDEN: Phil Foden

    Ancak kupa herkese rahat bir nefes aldırmadı. Manchester City'nin yerli kahramanı Phil Foden'ın sezonun ilk yarısında umut verici bir performansla en iyi formuna geri döndüğü düşünülüyordu, ancak yılbaşından bu yana gösterdiği performans daha çok geçen sezonki performansına benziyor ve Foden'ın herhangi bir turnuvada gol atmasının üzerinden iki aydan fazla zaman geçti.

    Cumartesi günü, Pep Guardiola'nın League Two takımı Salford City'yi konuk ettiği maçta ilk 11'de yer aldığında, bu seriyi sonlandırmayı umuyordu. Premier League şampiyonluğu için mücadele eden takım, geçen sezon FA Cup'ta bu takımı 8-0 yenmişti. Ancak Foden, Etihad Stadyumu'nda ev sahibi takımın sadece 2-0 galip geldiği maçta, zayıf rakibe karşı etkili olamayan Man City oyuncularından biriydi.

    Foden, bu yazki Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yerini almak için mücadele edecek ve Cole Palmer'ın formunu yakalamasıyla, Man City yıldızı ile Eberechi Eze arasında Thomas Tuchel'in kadrosunda yer almak için doğrudan bir mücadele yaşanacağı hissediliyor. Bu hafta sonu alt lig takımlarına karşı sergiledikleri performanslar arasındaki fark göz önüne alındığında, Eze'nin Premier Lig'deki kendi mücadelelerine rağmen öne geçmiş olabileceği hissediliyor.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    KAZANAN: Trent Alexander-Arnold

    Foden, İngiltere teknik direktörü Tuchel'e kendini kanıtlamak için birkaç ay geçirmesi gereken tek tanınmış isim değil. Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'deki sakatlıklarla dolu başlangıcı, onu Three Lions'ın hiyerarşisinde aşağıya düşürdü. Eski Liverpool savunmacısı, Tuchel'in 2025'in başında göreve gelmesinden bu yana uluslararası düzeyde sadece 26 dakika forma giydi.

    Ancak, Cumartesi günü Real Sociedad'ı yendikleri maçtaki performansı yaz aylarına kadar tekrarlanabilirse, Haziran ayında Alexander-Arnold'u Kuzey Amerika'ya giden uçağa bindirmemek için cesur olmak gerekir. Full-back, Gonzalo Garcia'ya muhteşem bir asist yaparak, yeni teknik direktör Pellegrino Mattarazzo yönetiminde 11 maçtır yenilmeyen takımı 4-1 yendikleri maçta Los Blancos'un ilk golünü attı.

    "O bana çok zeki bir oyuncu gibi geliyor, oyunu çok iyi anlıyor ve bizden ne istediğimizi çabucak kavrıyor," dedi Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Alexander-Arnold'un Aralık başından bu yana ilk kez ilk 11'de yer almasının ardından. "O her zaman kanatta oynayan tipik bir bek değil, merkezde de oynayabilir. Oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesini istiyoruz. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız."

  • Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Atlético Madrid

    Bir zamanlar, kazan ya da kaybet, Atletico Madrid ile ne elde edeceğini bilirdin. Diego Simeone, takımını çok az gol şansı verecek şekilde kurardı ve kendileri de çok az gol şansı yaratabilseler de, genellikle işi halletmek için gereken kaliteye sahiptiler.

    El Cholo şu anda o günleri ne kadar özlüyor olmalı. Atleti, üç gün önce Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettikten sonra, Pazar günü Rayo Vallecano ile oynadıkları maçta bulutların üzerinde olmalıydı. Ancak, Rojiblancos kadrosundaki iyi hisler, kendi sahalarının durumu nedeniyle şu anda komşuları Leganes'te iç saha maçlarını oynamak zorunda kalan, küme düşme tehlikesi yaşayan bir takıma 3-0 yenilmesiyle dağıldı.

    Kaleci Jan Oblak, "Böyle maçları kaybedemeyiz" diye hayıflanırken, "Böyle oynayamayız. Bu şekilde oynarsak rekabet etmek zor olacak. Maçlar seçilmez. En yüksek seviyede rekabet etmek zorundasınız ve biz bunu yapmıyoruz. Rayo çok daha iyiydi, yenilmeyi hak ettik" dedi.

    Atletico, öncesindeki iki Copa maçını toplamda 9-0'lık skorla kazanmasına rağmen, La Liga'da arka arkaya iki maç kaybetti ve Real Madrid ve Barcelona'ya şampiyonluk mücadelesinde rakip olma konusundaki zayıf umutları da tamamen yok oldu. Aslında, Simeone'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Real Betis'in sadece dört puan gerisinde olduğu için gergin bir şekilde arkasına bakıyor olmalı.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    KAZANAN: Inter

    Hafta sonunun belki de en dramatik maçında, Inter Cumartesi günü Juventus'u 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle Serie A şampiyonluk yarışında liderliğini pekiştirdi. Andrea Cambiaso'nun kendi kalesine attığı golle Juventus'un ilk yarıda skoru eşitledikten sonra, Pierre Kalulu'nun ikinci sarı kartla tuhaf bir şekilde Bianconeri'den oyundan atılmasıyla maçın gidişatı değişti.

    Pio Esposito, 76. dakikada Inter'i tekrar öne geçirerek maçı kazandıracak gibi görünüyordu, ancak Manuel Locatelli yedi dakika sonra konuk takımı eşitliğe taşıdı. Ancak, Piotr Zielinski son dakikada galibiyet golünü atarak San Siro'da çılgın sahneler yaşattı ve Inter, tarihin en tartışmalı Derby d'Italia maçlarından birinde son gülen taraf oldu.

    Çocukluğundan beri Inter taraftarı olan Esposito, Sky Sport Italia'ya"Çocukken futbol oynamaya başladığınızda hayal ettiğiniz geceler işte budur" dedi. "Bu gece isteyebileceğim en büyük şey bir galibiyet ve bir goldu ve ikisini de elde ettim."

    Bu galibiyetle Cristian Chivu'nun takımı, AC Milan'ın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü, ancak Rossoneri Çarşamba günü Como ile oynayacağı maçı erteledi. 8 Mart'taki Milan derbisinden önce zor günler geçiren Lecce ve Genoa ile oynayacağı maçlar olan Inter, Mart ayındaki milli maç arası öncesinde Scudetto'yu savunma yolunda önemli bir adım atacağına inanıyor.

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Cesc Fabregas

    Geçen yaz işler farklı gelişseydi, Cesc Fabregas Inter'in teknik direktörü olacaktı, Chivu değil. İspanyol oyuncu Nerazzurri'nin transfer listesinin başında yer alıyordu, ancak bir sezon daha Como'da kalmayı tercih etti ve şu ana kadar oldukça iyi gitti. Fabregas'ın takımı Coppa Italia yarı finaline yükselirken, Serie A'da da ilk dörtte yer almayı hedefliyor.

    Juve'nin yenilgisi ve Roma'nın Napoli ile berabere kalması, Como'nun önünü daha da açtı, ancak onlar bu fırsatı değerlendiremedi ve Alvaro Morata'nın son dakikalarda kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan maçta, zor günler geçiren Fiorentina'ya 2-1 yenildi.

    Fabregas maç sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın maçın önemini anlamalarına yardımcı olamadığım için üzgünüm. Hafta boyunca onlara futbolcu olarak edindiğim deneyimleri anlattım, belki de fazla anlattım, ama bu yeterli olmadı" dedi. "İkinci yarıda oynanan futbol maçı değildi. Bunu bir kenara bırakırsak, maç doğru motivasyon ve enerjiyle kazanılmalıydı.

    "Bugün bunu oyuncularıma aktaramadığım için bir teknik direktör olarak kendimi kötü hissediyorum. Belki de sorun kafamızdaydı. Tutumumuzda bir hata yaptık, daha fazla istek göstermeliyiz. İlk yarıyı pek beğenmedim, ikinci yarı ise, tekrar ediyorum, bir futbol maçı değildi."

    Bu yenilgiyle Como, dördüncü sıradaki Roma'nın altı puan gerisinde kaldı. Bu hafta Milan ve Juve ile oynanacak maçlar, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmanın gerçekçi olup olmadığını belirleyecek.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LENSAFP

    KAZANAN: Lens

    Avrupa'nın "Büyük Beşli" ligleri arasında belki de en heyecan verici şampiyonluk yarışı Ligue 1'de devam ediyor. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar yine yer değiştirdi. Sürpriz takım Lens, Cuma günü Rennes'e 3-1 yenilen Paris Saint-Germain'i bir puan farkla geçerek yeniden zirveye oturdu.

    PSG'nin son hayal kırıklığı yaratan sonucunun ardından Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembele, "Bence daha fazla istek göstermeliyiz" dedi. "Paris Saint-Germain'in maçları kazanması için oynamalıyız, çünkü sahada kendi başımıza oynarsak, bu işe yaramaz, istediğimiz şampiyonlukları kazanamayız.

    Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü ön planda tuttuk ve bence özellikle bu tür maçlarda buna geri dönmeliyiz. Sezonun ikinci yarısındayız ve ön planda olması gereken Paris Saint-Germain'dir, bireysel oyuncular değil. Kendimizi düşünmek yerine kulüp için oynamalıyız."

    Lens, yanıt vermek için 24 saatten az bir süre beklemek zorundaydı ve Paris FC'ye yaptıkları ziyaret sırasında gösterdikleri gerginlik affedilebilirdi. Ancak Pierre Sage'ın takımı, 1998'den bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlemek için Fransa'nın başkentinde 5-0 galip gelerek baskı hissetmediklerini gösterdi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    KAYBEDEN: Marsilya

    Sezonun büyük bir bölümünde Marsilya, şampiyonluk yarışında olduğunu düşünüyordu. Ancak, kötü bir performans serisi OM'nin şampiyonluk yarışından düşmesine ve Roberto De Zerbi'nin işini kaybetmesine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda OM'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

    Marsilya, üç hafta içinde ikinci kez, maçın son 20 dakikasında iki gol üstünlüğünü kaybederek 2-2 berabere kaldı ve bu kez Strasbourg'un Velodrome'dan bir puanla ayrılmasına izin verdi. OM, tüm turnuvalarda son yedi maçından sadece ikisini kazandı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne otomatik olarak katılma hakkı kazanan üçüncü ve son sırayı işgal eden formda Lyon'un beş puan gerisinde kaldı.

    Spor direktörü Medhi Benatia, Cumartesi günkü beraberliğin ardından De Zerbi'nin ardından kulüpten ayrıldı. Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri, şimdi yeniden kriz moduna girdi ve kötü geçen sezonu kurtarmak için mücadele ediyor.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    KAZANAN: Harry Kane

    Küçük bir aksilikten sonra, Bayern Münih Bundesliga şampiyonluğuna doğru yeniden ilerlemeye başladı. Cumartesi günü Werder Bremen'i 3-0 yenerek Borussia Dortmund'a karşı 6 puanlık üstünlüğünü koruyan takım, ay sonunda yapılacak önemli Klassiker maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü, küme düşme tehlikesi yaşayan ev sahibi takımı yenen Bavyeralılar için bu galibiyet özellikle dikkat çekici bir şey değildi, ancak Harry Kane için bu gün bir dönüm noktası oldu.

    Eski Tottenham yıldızı, iki gol atarak kulüp ve milli takımda 500 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu ve Bayern formasıyla sadece 35 maçta 41 gole ulaştı. Ayrıca, parlak kariyerinde 100. penaltısını da gole çevirdi.

    Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany maç sonrası bunu mükemmel bir şekilde özetledi: "O Harry Kane, gol atıyor ve her zaman gol atmaya devam edecek."

  • Claudio Braga Hearts 2025-26Getty Images

    KAYBEDEN: Kalpler

    Hearts'ın Old Firm'ın İskoç Premiership'teki hakimiyetine son verme hayali devam ediyor, ancak Derek McInnes'in takımı için 1960'tan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda Pazar günü kesinlikle daha iyi geçebilirdi.

    Öncelikle, liderler, üçüncü sıradaki Celtic'in 2-0 geriden gelip uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak Kilmarnock'u 3-2 yenmesini izlemekle yetindi. Ardından Hearts, Ibrox'ta ikinci sıradaki Rangers ile karşılaştı. McInnes'in takımı ilk yarıda iki kez öne geçti, ancak her seferinde geriye düştü ve Youssef Chermiti'nin hat-trick'i sayesinde ev sahibi takım 4-2 galip geldi.

    Hearts, ligin zirvesinde kalmaya devam ediyor, ancak Rangers ile arasındaki fark 2 puana indi. Celtic ise, ilk iki takımdan bir maç eksiği olmasına rağmen, bir puan daha geride. Ancak McInnes, takımının işi başarabileceğinden emin.

    Maç sonrası basın toplantısında, "Bugün bir maçı kaybetmiş olsak da, hala kazanmamız gereken bir savaş var ve biz hala bu savaşın içindeyiz" dedi. "Sezonun bu aşamasında ligin zirvesinde olmamız, oyuncularımızın çabalarının bir kanıtıdır.

    Bu maçı kaybetmek utanç verici bir şey değil ve hayal kırıklığına uğradık. Ama hala mücadele ediyoruz. Rangers ve Celtic gibi iki ağır sikletle birlikte zirvede olmamız, oyuncularımız hakkında çok şey söylüyor. Ve önümüzde 11 maç var. Hiçbir yere gitmeyeceğimizi düşünüyoruz."

