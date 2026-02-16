Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold klaslarını yeniden hatırlatırken, Lens PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğundan edebilir: Avrupa'da hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri

Mohamed Salah'ın Liverpool oyuncusu olarak kalan süresi her geçen gün kısalıyor. 'Mısır Kralı', sözleşmesinin bitmesine 12 ay kala, Reds'in en büyük oyuncularından birini satmaya hazırlanmasıyla bu yaz Merseyside'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Bugüne kadar zorlu bir sezon geçiren Salah, Cumartesi günü Anfield'da neden bu kadar özleneceğini gösterdi.

Salah, Liverpool kariyerinde üçüncü kez gol attı, asist yaptı ve penaltı kazandı. Arne Slot'un takımı, Curtis Jones ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle FA Cup'ta Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Salah'ın performansı sezonun büyük bir bölümünde beklentilerin çok altında kaldı ve Cumartesi günkü penaltı golü, tüm turnuvalarda attığı yedinci gol oldu, ancak enerjik bir performansla, Liverpool'da geçirdiği son aylar olsa bile, kupa için mücadele etmeye hazır olduğunu gösterdi.

Slot maç sonrası yaptığı açıklamada, "Onun tekrar gol atması çok güzel, ama en çok hoşuma giden şey, gol atması değil - bunu neredeyse bekleyebilirsiniz - aynı zamanda defansif olarak da takıma çok yardımcı olması ve bu çok olumlu bir şey" dedi.