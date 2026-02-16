Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold klaslarını yeniden hatırlatırken, Lens PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğundan edebilir: Avrupa'da hafta sonu futbolunun kazananları ve kaybedenleri

Geçen yaz işler farklı gelişseydi, Cesc Fabregas Inter'in teknik direktörü olacaktı, Chivu değil. İspanyol oyuncu Nerazzurri'nin transfer listesinin başında yer alıyordu, ancak bir sezon daha Como'da kalmayı tercih etti ve şu ana kadar oldukça iyi gitti. Fabregas'ın takımı Coppa Italia yarı finaline yükselirken, Serie A'da da ilk dörtte yer almayı hedefliyor.
Juve'nin yenilgisi ve Roma'nın Napoli ile berabere kalması, Como'nun önünü daha da açtı, ancak onlar bu fırsatı değerlendiremedi ve Alvaro Morata'nın son dakikalarda kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan maçta, zor günler geçiren Fiorentina'ya 2-1 yenildi.
Fabregas maç sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın maçın önemini anlamalarına yardımcı olamadığım için üzgünüm. Hafta boyunca onlara futbolcu olarak edindiğim deneyimleri anlattım, belki de fazla anlattım, ama bu yeterli olmadı" dedi. "İkinci yarıda oynanan futbol maçı değildi. Bunu bir kenara bırakırsak, maç doğru motivasyon ve enerjiyle kazanılmalıydı.
"Bugün bunu oyuncularıma aktaramadığım için bir teknik direktör olarak kendimi kötü hissediyorum. Belki de sorun kafamızdaydı. Tutumumuzda bir hata yaptık, daha fazla istek göstermeliyiz. İlk yarıyı pek beğenmedim, ikinci yarı ise, tekrar ediyorum, bir futbol maçı değildi."
Bu yenilgiyle Como, dördüncü sıradaki Roma'nın altı puan gerisinde kaldı. Bu hafta Milan ve Juve ile oynanacak maçlar, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmanın gerçekçi olup olmadığını belirleyecek.