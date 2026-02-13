Getty
Mohamed Salah, Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo'nun izinden gidecek mi? Suudi Pro Ligi ile bağlantıları arasında MLS transfer iddiası
Salah, Liverpool'a patlayıcı bir çıkış yaptı.
Salah, Merseyside'da kazançlı bir sözleşme uzatması kabul ederek 2027 yılına kadar Anfield'da oynamaya devam edecek. Ancak, Premier League'in ağır toplarına yönelik patlayıcı bir çıkışından bu yana, geleceği hakkında sorular soruluyor.
33 yaşındaki forvet, Arne Slot tarafından yedek kulübesine gönderilmesini hoş karşılamadı ve Mısırlı süperstar, Liverpool'un zorlu şampiyonluk mücadelesinde tökezlerken kendisini feda ettiğini iddia etti.
Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra tekrar forma giymeye başlayan Mısırlı oyuncu, 1 Kasım'dan bu yana Premier League'de gol atamadı ve bu sezon sadece 7 şut attı. Oysa İngiliz futbolunda geçirdiği sekiz buçuk yıl boyunca oldukça üretken bir oyuncu olmuştu.
Suudi Pro Ligi mi, MLS mi? Salah'a olan ilgi artıyor
Liverpool, Salah için bir ücret talep edebilecek konumdayken onu satmaya karar verebilir. Suudi Arabistan'daki büyük harcamalı takımların bir süredir sözleşme teklifleri sunduğu söyleniyor. Bu takımlar transfer tablosunda yer almaya devam ediyor.
Romano da bunu kabul ederek YouTube kanalında şöyle diyor: "Suudi Arabistan'daki kulüpler yaz transfer döneminde Mohamed Salah için geri dönecek. Görüşmelere yeniden başlayacaklar. Al-Ittihad da bunlardan biri olabilir.
"Tabii ki Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi süperstarları kaybettiler. Açıkçası, bir forvet değil, ama yine de bir süperstar, yine de Ocak transfer döneminin son saatlerinde dünya çapında bir oyuncu.
"Ve onları mutlak süperstarlarla, tabii ki çok iyi oyuncularla, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri de dahil olmak üzere, değiştirmek için zamanları yoktu, ama muhtemelen büyük bir isme ihtiyaçları var ve bu yüzden Mohamed Salah yaz aylarında görüşmelerin bir parçası olabilir."
Salah'a Orta Doğu'ya gitme fırsatları sunulacak olsa da, Romano, Kuzey Amerika'daki takımların da görüşmelere girmeye hazır olduğunu söylüyor - Messi ve Heung-min Son gibi oyuncular zaten Amerika'da kendi işlerini yapıyorlar.
Romano şunları ekledi: "Mohamed Salah'a ilgi duyan ve onu transfer etmek isteyen başka Suudi kulüpleri de olabileceği söylendi. MLS'den de bazı kulüplerin görüşmelere girmeye ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı transfer etmeye karar verip vermeyeceğini göreceğiz."
"Mısırlı kanat oyuncusu için ilginç bir yaz olacağını düşünüyorum. Genel olarak, sonunda resmi teklifler veya somut olasılıklar açısından hiçbir şey gerçekleşmedi. Bu yüzden Mohamed Salah Liverpool'da kalmaya karar verdi. Ama tabii ki yaz aylarında durum farklı olabilir."
Salah, Liverpool'dan ayrılmak zorunda mı?
Eski Liverpool forveti Stan Collymore, Salah'ın bu yaz transfer olacağı görüşünde ve GOAL'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Sezonun geri kalanında [Salah] oynayacak, ancak Liverpool'un Arne Slot 2.0 olabilmesi için, o ve [Virgil] van Dijk'in biri ya da ikisi de yazın ayrılabilir.
"Daha uzun süreli ve daha iyi şartlarda sözleşme imzaladıklarını biliyorum, ancak bunun nedeninin [Hugo] Ekitike, Isak, Wirtz gibi oyuncuların nasıl uyum sağlayacağını görmek olduğunu düşünüyorum. Şu anda durum pek iyi değil, sezonun geri kalanında onlara ihtiyaçları var, ancak Isak ve Wirtz'i Liverpool'un yeni yıldızları olarak kabul edecekseniz, eski yıldızların gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
"Mo'nun huysuzluğunun bir kısmı, Isak ve Wirtz'in gelmesiyle birlikte 'hoş geldin Wirtz, hoş geldin Isak, sizler dilimlenmiş ekmekten sonraki en iyi şeysiniz' diyen 6.000 tweet almasından kaynaklanıyor. Bence bu durum onu biraz incitmiş ve saygısızlık hissettirmiş.
"Tek cevap, hepsi birlikte iyi oynayabilirler mi, yoksa daha olası seçenek - ve ben böyle düşünüyorum - belki Van Dijk bir sezon daha kalır, ama Mo'nun yazın kesinlikle gideceğini düşünüyorum."
Ronaldo'nun yerine geçecek isim mi? Portekizli GOAT'ın ayrılık söylentileri
Portekizli GOAT Ronaldo'nun Riyad'da ayrılma söylentileri çıkması nedeniyle Al-Nassr, Salah için yarışa katılabilir. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu son zamanlarda hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiliyor ve bu da greve gitmesine neden oluyor. 41 yaşındaki oyuncunun MLS'e transfer olacağına dair spekülasyonlar yapılıyor.
