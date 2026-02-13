Mohamed Salah, Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo'nun izinden gidecek mi? Suudi Pro Ligi ile bağlantıları arasında MLS transfer iddiası

Liverpool, Salah için bir ücret talep edebilecek konumdayken onu satmaya karar verebilir. Suudi Arabistan'daki büyük harcamalı takımların bir süredir sözleşme teklifleri sunduğu söyleniyor. Bu takımlar transfer tablosunda yer almaya devam ediyor.

Romano da bunu kabul ederek YouTube kanalında şöyle diyor: "Suudi Arabistan'daki kulüpler yaz transfer döneminde Mohamed Salah için geri dönecek. Görüşmelere yeniden başlayacaklar. Al-Ittihad da bunlardan biri olabilir.

"Tabii ki Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi süperstarları kaybettiler. Açıkçası, bir forvet değil, ama yine de bir süperstar, yine de Ocak transfer döneminin son saatlerinde dünya çapında bir oyuncu.

"Ve onları mutlak süperstarlarla, tabii ki çok iyi oyuncularla, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri de dahil olmak üzere, değiştirmek için zamanları yoktu, ama muhtemelen büyük bir isme ihtiyaçları var ve bu yüzden Mohamed Salah yaz aylarında görüşmelerin bir parçası olabilir."

Salah'a Orta Doğu'ya gitme fırsatları sunulacak olsa da, Romano, Kuzey Amerika'daki takımların da görüşmelere girmeye hazır olduğunu söylüyor - Messi ve Heung-min Son gibi oyuncular zaten Amerika'da kendi işlerini yapıyorlar.

Romano şunları ekledi: "Mohamed Salah'a ilgi duyan ve onu transfer etmek isteyen başka Suudi kulüpleri de olabileceği söylendi. MLS'den de bazı kulüplerin görüşmelere girmeye ve Liverpool'dan Mohamed Salah'ı transfer etmeye karar verip vermeyeceğini göreceğiz."

"Mısırlı kanat oyuncusu için ilginç bir yaz olacağını düşünüyorum. Genel olarak, sonunda resmi teklifler veya somut olasılıklar açısından hiçbir şey gerçekleşmedi. Bu yüzden Mohamed Salah Liverpool'da kalmaya karar verdi. Ama tabii ki yaz aylarında durum farklı olabilir."