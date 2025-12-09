Mohamed Salah, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kazandığı ödülüne aday gösterildi

Salah, Dünya Spor Yıldızı ödülü için belirlenen altı adaydan biri. Bu onur listesinde futbolcuların önemli bir yeri var; zira Messi ve Ronaldo gibi tüm zamanların en büyükleri daha önce bu ödülle onurlandırılmıştı. Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland da 2023’te takımı Etihad’da tarihi bir üçleme yapmaya taşıdıktan sonra bu ödülü kazanmıştı.

Ödülün geçmiş sahipleri arasında tenis efsaneleri Roger Federer ve Novak Djokovic, olimpiyat sprint şampiyonu Usain Bolt, jimnastik ikonu Simone Biles, UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, golf yıldızı Tiger Woods ve boksun yaşayan efsanesi Muhammad Ali gibi dev isimler de bulunuyor.