Mohamed Salah, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kazandığı ödülüne aday gösterildi
BBC Dünya Spor Yıldızı ödülünün geçmiş kazananları
Salah, Dünya Spor Yıldızı ödülü için belirlenen altı adaydan biri. Bu onur listesinde futbolcuların önemli bir yeri var; zira Messi ve Ronaldo gibi tüm zamanların en büyükleri daha önce bu ödülle onurlandırılmıştı. Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland da 2023’te takımı Etihad’da tarihi bir üçleme yapmaya taşıdıktan sonra bu ödülü kazanmıştı.
Ödülün geçmiş sahipleri arasında tenis efsaneleri Roger Federer ve Novak Djokovic, olimpiyat sprint şampiyonu Usain Bolt, jimnastik ikonu Simone Biles, UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, golf yıldızı Tiger Woods ve boksun yaşayan efsanesi Muhammad Ali gibi dev isimler de bulunuyor.
2025 Dünya Spor Yıldızı ödülü adayları
Liverpool’u geçen sezon Premier League şampiyonluğuna taşıyan Salah, 2025 ödülü için adaylar arasında yer alıyor. Tüm kulvarlarda attığı 34 golün 29’u Premier League’de geldi ve bu performans ona İngiltere’deki dördüncü Gol Kralı unvanını kazandırdı.
Bu prestijli ödül için Salah’ın rakipleri arasında, ödülün son sahibi olan sırıkla atlama dünya şampiyonu Armand Duplantis, atletizm yıldızı Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Mariona Caldentey, Amerikalı boksör Terence Crawford ve Japon beyzbol süperstarı Shohei Ohtani bulunuyor. Eğer birinciliği kazanırsa, Salah BBC’nin bu ödülünü alan ilk Mısırlı sporcu olacak.
Kazanan, 18 Aralık’taki Yılın Sporcusu ödül töreninde açıklanacak. 33 yaşındaki yıldız, sonuç ne olursa olsun gecede hazır bulunamayacak; çünkü o tarihte Afrika Uluslar Kupası için Mısır milli takımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor olacak.
Salah’ın Liverpool’da büyük yankı uyandıran çıkışı: Ne dedi?
Salah’ın, uluslararası bir turnuvanın daha öncesi ve sonrasında Liverpool forması giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun geleceği, yaptığı sert çıkışın ardından iyice sorgulanır oldu.
Premier League’de üst üste üçüncü kez yedek bırakıldıktan ve Leeds ile oynanan dramatik 3-3’lük maçta hiç süre alamadıktan sonra konuşan Salah, sezonun istikrarsız ilerleyen 2025-26 döneminde Liverpool tarafından “günah keçisi ilan edildiğini” söyledi. Ayrıca teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinin tamamen koptuğunu açıkladı.
Salah, dikkat çeken açıklamalarında şunları söyledi: “Neden bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri bu kulüpte beni istemiyor. Bu neden başıma geliyor anlamıyorum. Kafam almıyor. Başka bir yerde olsa kulüpler oyuncusunu korurdu. “Şu an gördüğüm şey şu: ‘Mo’yu otobüsün altına atıyorsunuz çünkü takımın sorunu oymuş gibi davranıyorsunuz. Ama ben sorunun ben olduğuna inanmıyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım. Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum. Her gün gidip yerimi savunmak zorunda değilim, çünkü o yeri kazandım. Kimseden büyük değilim ama pozisyonumu hak ettim. Futbol bu. Yapacak bir şey yok.”
Salah’ın sözleşmesi: Bir transfer Liverpool anlaşmasını bozar mı?
Liverpool efsanelerinden Jamie Carragher da bu açıklamalar üzerine konuşanlar arasında. Sky Sports’a şunları söyledi: “Maçtan sonra yaptıklarını utanç verici buldum. Kimileri bunun duygusal bir patlama olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Mo Salah sekiz yılda sadece dört kez mixed zone’da konuşmuştur. Her seferinde kendisi ve menajerinin ayarladığı, maksimum etki yaratmayı hedefleyen bir hamledir.”
Salah, Nisan ayında Liverpool’la iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak bu anlaşmayı tamamlama şansı olmayabilir. Suudi Arabistan’dan yeniden ilgi olduğu konuşulurken, ocak ayında bir ayrılık ihtimali zaten gündemde. Slot’un, 250 gollük yıldızı bu hafta Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna dahi almaması, ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.
