Mohamed Salah'ın yeni takımı hayrete düşürdü! Liverpool'un yıldızından olay karar...
Anfield'da Mohamed Salah'a neden sorular soruluyor?
Mohamed Salah'ın İngiltere'deki geleceği hakkında spekülasyonlar devam ederken, bu onların açısından biraz iddialı bir hedef olabilir. Kendisi yedek kulübesine gönderildikten sonra mevcut kulübüne karşı patlayıcı bir tepki gösterdi.
Salah, bu sert çıkışının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanan maçta kadro dışı bırakıldı, ancak Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce Premier Lig'de Brighton ile oynanan maçta tekrar kadroya alındı. Arne Slot, 33 yaşındaki bu önemli oyuncuyu takımda tutmak istediğini söylüyor.
Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılabileceğini ima ettiği sözler
Mohamed Salah, dramatik Leeds beraberliğinin hemen ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yedek kulübesinde kaldığı için ocak ayında bir transfer olabileceğini ima derej şunları söyledi: "Yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Birinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık.
Yaz aylarında bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçta yedek kulübesinde oturdum, yani sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söylemiştim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, birisi benim kulüpte olmamı istemiyor."
Salah şöyle devam etti: "Bu benim için kabul edilemez. Neden bana böyle bir şey oluyor, anlamıyorum. Başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Şu anda durum, Mo'yu takımın sorunu olduğu için otobüsün altına atmak gibi geliyor bana. Ama ben sorun olduğumu düşünmüyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım. Saygı görmek istiyorum. Pozisyonum için her gün mücadele etmek zorunda değilim çünkü onu hak ettim. Kimseye üstün değilim ama pozisyonumu hak ettim. Futbol böyle. Neyse o."
2027 yazına kadar Merseyside'da kalmasını sağlayacak yeni sözleşmeyi imzalamaktan pişman olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu soruya cevap vermek zorunda kalmamın ne kadar kötü olduğunu bir düşünün. Bu acı verici, soru bile acı verici. Bu kulüp, bu kulüple sözleşme imzalamak, asla pişman olmayacağım. Burada sözleşmemi yenileyeceğimi ve kariyerimi burada bitireceğimi düşünmüştüm, ama plan bu değildi, bu yüzden kulüple sözleşme imzaladığım için kesinlikle pişman değilim."
Suudi Pro Ligi takımları Mohamed Salah'a olan ilgisini sürdürüyor
Liverpool'da kimse Mohamed Salah'ın ayrılabileceğini açıklamamış olsa da, Premier Lig dışındaki birkaç kulüp onun durumunu yakından takip ediyor. La Repubblica'ya göre, Roma da bu kulüplerden biri.
Gazete, "Salah ile Liverpool arasındaki ilişkilerin son haftalarda önemli ölçüde bozulduğunu" aktarıyor. Salah'ın Slot ve Co ile "gergin" bir çalışma ilişkisi olduğu ve bunun bir değişiklikle sonuçlanabileceği söyleniyor.
Suudi Pro Ligi'ndeki büyük harcamalı takımların Salah'ı transfer etmek için yarışa girmesi bekleniyordu, çünkü bu ligdeki hırslı takımlar, küresel bir süperstarı kadrolarına katmaktan çekinmediklerini hiç saklamadılar.
AFCON görevinden sonra gelecekte yapılacak çağrı
Orta Doğu'da cazip şartlar sunulacak ve Roma'nın bunlara ayak uydurması imkansız olacak. La Repubblica, Salah'ı Ocak ayında İtalya'nın başkentine geri getirmek konusunda "mali engellerin önemli" olduğunu kabul ediyor.
Salah'ın Liverpool'da 24 milyon euro (21 milyon sterlin/28 milyon dolar) kazandığı söyleniyor, bu da Roma'nın altı aylık kiralama anlaşmasını karşılamak için 12 milyon euro (10 milyon sterlin/14 milyon dolar) bulması gerektiği anlamına geliyor. Oyuncu taleplerini düşürmeyi kabul etse bile bir anlaşma zor olacaktır.
Salah'ın "somut bir müzakere olmaktan çok bir hayal senaryosu olarak kaldığı" bildiriliyor ve Roma da alternatif hücum seçeneklerini araştırıyor. Ancak Salah ile ilgili büyük gelişmeler yakında bekleniyor, çünkü AFCON'dan Liverpool'a döndükten sonra geleceği hakkında önemli bir karar vermesi gerekecek.
