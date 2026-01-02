Mohamed Salah'ın yeni takımı hayrete düşürdü! Liverpool'un yıldızından olay karar...

Mohamed Salah, dramatik Leeds beraberliğinin hemen ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yedek kulübesinde kaldığı için ocak ayında bir transfer olabileceğini ima derej şunları söyledi: "Yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Birinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık.

Yaz aylarında bana birçok söz verildi ama şu ana kadar üç maçta yedek kulübesinde oturdum, yani sözlerini tuttuklarını söyleyemem. Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söylemiştim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, birisi benim kulüpte olmamı istemiyor."

Salah şöyle devam etti: "Bu benim için kabul edilemez. Neden bana böyle bir şey oluyor, anlamıyorum. Başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Şu anda durum, Mo'yu takımın sorunu olduğu için otobüsün altına atmak gibi geliyor bana. Ama ben sorun olduğumu düşünmüyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım. Saygı görmek istiyorum. Pozisyonum için her gün mücadele etmek zorunda değilim çünkü onu hak ettim. Kimseye üstün değilim ama pozisyonumu hak ettim. Futbol böyle. Neyse o."

2027 yazına kadar Merseyside'da kalmasını sağlayacak yeni sözleşmeyi imzalamaktan pişman olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu soruya cevap vermek zorunda kalmamın ne kadar kötü olduğunu bir düşünün. Bu acı verici, soru bile acı verici. Bu kulüp, bu kulüple sözleşme imzalamak, asla pişman olmayacağım. Burada sözleşmemi yenileyeceğimi ve kariyerimi burada bitireceğimi düşünmüştüm, ama plan bu değildi, bu yüzden kulüple sözleşme imzaladığım için kesinlikle pişman değilim."