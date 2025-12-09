AFP
Mohamed Salah'ın ayrılık ihtimaline Arne Slot'tan yanıt: Son maçına mı çıktı?
Salah’tan Liverpool’a öfkeli çıkış
Liverpool’un Cumartesi günü Leeds’le oynadığı nefes kesen 3-3’lük maçın üzerinden bir saat bile geçmeden, Mısırlı yıldız kulübe ve teknik direktör Arne Slot’a sert sözlerle yüklendi.
Son dönemde sık sık yedek kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren eski Chelsea oyuncusu, ilk 11’de oynamayı “hak ettiğini” ve kulüpte birilerinin “tüm suçun kendisine kalmasını istediğini” söyledi.
Mohamed Salah gazetecilere şu ifadeleri kullandı:
“Bence çok açık: Birileri bütün suçun bana kalmasını istedi. Daha önce defalarca teknik direktörle iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemiştim ama bir anda hiçbir ilişkimiz kalmadı. Neden bilmiyorum ama bana göre, gördüğüm kadarıyla, kulüpte birileri beni istemiyor. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Hissettiğim tam olarak bu. Bence çok açık: Birileri tüm suçun bana kalmasını istedi. Bu kulübü her zaman destekleyeceğim. Çocuklarım da öyle. Bu kulübü çok seviyorum ve hep seveceğim. Ama bu durum benim için kabul edilebilir değil. Anlamıyorum. Sanki beni daha da otobüsün altına itiyorlar. Sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Her gün pozisyonum için savaşmak zorunda değilim çünkü bunu hak ettim. Kimsenin üstünde değilim ama yerimi kazandım. Futbol bu. Ne diyebilirim ki.”
Slot, Salah’ın çıkışına yanıt verdi
Bu açıklamaların ardından Liverpool, Salah’ı Salı günü Inter Milan’la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna almamayı tercih etti. Teknik direktör Arne Slot ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Mısırlı oyuncunun sözlerinin otoritesini zayıflattığını düşünmediğini belirtti.
Slot, basın toplantısında şunları söyledi: “Otoritemin sarsıldığını düşünmüyorum. Benim açımdan durum böyle değil. Bu mesele benimle ilgili değil; hayatımın zor olup olmaması bu durumda pek önemli değil. Önemli olan takım ve kulübün daha zor bir duruma girip girmediği. Şu an içinde bulunduğumuz tabloyu kimse sevmiyor. Öncelikle, bu kadar çok çalışan personelin sonuçlar yüzünden etkilendiğini görmek zor. Ben teknik direktörüm, takımı ben seçiyorum, bu anlamda belli bir öneme sahibim ama odak noktam kendim değil, takım.”
Bu gerginliğin ardından Liverpool ile Salah’ın yollarını ayırabileceğine dair yorumlar giderek arttı.
Ancak eski Feyenoord teknik direktörü bu konuda net bir şey söylemedi. Salah’ın Liverpool’daki son maçına çıkıp çıkmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Hiçbir fikrim yok. Şu anda bu soruya cevap veremem.”
Slot ile Salah’ın ilişkisi şimdi nasıl?
Pazartesi günü A takımla birlikte antrenmana çıkan Salah, Liverpool’un son üç lig maçının ikisinde yedek kalmasının ardından Arne Slot ile artık iyi bir ilişkisi olmadığını söylemişti. Ancak Hollandalı teknik adam, aralarındaki bağın hâlâ onarılabileceğine inanıyor gibi görünüyor.
Slot, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Onu bizimle seyahat etmeyeceğini kendisine bildirdik. Bizden ona yapılan tek iletişim bu oldu. Elbette cumartesi gününden önce ikimiz sık sık konuştuk. Bazen uzun, bazen kısa. İlişkinin koptuğunu hissetmiyorum ama o nasıl hissediyorsa hissetme hakkı var. Ben böyle bir şey hissetmemiştim, cumartesi akşamına kadar. Onu oynatmadığım zaman, genelde oyuncular menajerlerini fazla sevmezler ama o ekibime, takım arkadaşlarına karşı çok saygılıydı ve çok iyi çalıştı. Bu yüzden maçtan sonra yaptığı açıklamaları duyunca açıkçası şaşırdım. Daha önce de söylediğim gibi, bu ilk değil, son da olmayacak. Bir oyuncu oynamadığında buna benzer şeyler söyleyebilir. Benim buna yanıtım da net. Bu akşam burada değil.”
Liverpool, Salah’ı gerçekten “otobüsün altına mı attı”?
Salah, gelecek hafta Afrika Uluslar Kupası için Fas’a gidecek. Bu hafta sonu Brighton’a karşı oynanacak lig maçı, turnuva öncesi son karşılaşması olabilir. Kendisine, Salah’ın neden “kulübün onu otobüsün altına attığını” düşündüğünü anlayıp anlamadığı sorulduğunda Slot, bu tartışmaya girmekten kaçındı: “Bununla ne kastettiğini, neden söylediğini, kimi işaret ettiğini bilmem gerekir,” dedi.
“Onunla bu kelimelerle bir konuşmam olmadı. Genelde sakin ve kibar biriyim ama bu zayıf olduğum anlamına gelmez. Bir oyuncu pek çok konuda böyle açıklamalar yapıyorsa, buna karşılık vermek bana, bize, kulübe düşer. Ve şu anda burada olmamasından da zaten ne yaptığımız görülüyor.”
