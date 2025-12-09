Mohamed Salah'ın ayrılık ihtimaline Arne Slot'tan yanıt: Son maçına mı çıktı?

Bu açıklamaların ardından Liverpool, Salah’ı Salı günü Inter Milan’la oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna almamayı tercih etti. Teknik direktör Arne Slot ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Mısırlı oyuncunun sözlerinin otoritesini zayıflattığını düşünmediğini belirtti.

Slot, basın toplantısında şunları söyledi: “Otoritemin sarsıldığını düşünmüyorum. Benim açımdan durum böyle değil. Bu mesele benimle ilgili değil; hayatımın zor olup olmaması bu durumda pek önemli değil. Önemli olan takım ve kulübün daha zor bir duruma girip girmediği. Şu an içinde bulunduğumuz tabloyu kimse sevmiyor. Öncelikle, bu kadar çok çalışan personelin sonuçlar yüzünden etkilendiğini görmek zor. Ben teknik direktörüm, takımı ben seçiyorum, bu anlamda belli bir öneme sahibim ama odak noktam kendim değil, takım.”

Bu gerginliğin ardından Liverpool ile Salah’ın yollarını ayırabileceğine dair yorumlar giderek arttı.

Ancak eski Feyenoord teknik direktörü bu konuda net bir şey söylemedi. Salah’ın Liverpool’daki son maçına çıkıp çıkmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Hiçbir fikrim yok. Şu anda bu soruya cevap veremem.”